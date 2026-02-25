DeskIn إعادة تعريف سطح المكتب البعيد، التطبيق الأساسي لنمط الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي

سنغافورة، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- مع دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، يتحول الاتصال عن بُعد من مجرد أداة لدعم تكنولوجيا المعلومات إلى جزء أساسي من الحياة العصرية. وتقود شركة Zuler Technology، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، هذا التحول من خلال تطبيق DeskIn. وبالاعتماد على محركها الخاص ZeroSync® Engine، يعيد التطبيق تعريف الوصول البعيد كنمط حياة، مما يضع كل جهاز بين يديك في أي مكان. ويفتخر التطبيق بأكثر من 180 مليون عملية تثبيت، و40 مليون مستخدم، وآلاف العملاء من الشركات على مستوى العالم.

ما هو DeskIn؟ جيل جديد من سطح المكتب البعيد للحياة والعمل واللعب وكل ما بينهما

يعد DeskIn حلاً بسيطاً وآمناً وسريعاً لسطح المكتب البعيد، يدمج المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي مع اتصال الأجهزة في الوقت الفعلي. ويمكن للمستخدمين استخدام جهاز واحد للاتصال بآخر أو إدارة أجهزة متعددة في وقت واحد. كما يتيح دعم عميل الويب الفريد التحكم في الأجهزة عن بُعد عبر المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج.

من يستخدم DeskIn؟ الجميع.

يحظى DeskIn بثقة فئات متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك المستخدمون لأغراض الاستخدام اليومي، والعائلات، والطلاب الذين يصلون إلى أجهزة كمبيوتر الحرم الجامعي، والمحترفون المتنقلون، واللاعبون عن بُعد، والمبدعون الذين يستخدمون برمجيات كثيفة الموارد، والمحررون الذين يصلون إلى ملفات خام كبيرة مخزنة على كمبيوتر الاستوديو، وموظفو تكنولوجيا المعلومات الذين يديرون أجهزة الشركات.

الميزات الرئيسية

التوافق متعدد المنصات: الاتصال بجهاز واحد أو أجهزة متعددة في وقت واحد، مع دعم أنظمة التشغيل Windows و macOS و Android و iOS والويب.

نقل الملفات بسرعة: نقل الملفات عبر المنصات بسرعة تصل إلى 12 ميجابايت/ثانية دون قيود.

دقة عالية وزمن استجابة فائق الانخفاض: يوفر دقة تصل إلى ‎4K‎ بمعدل 60 إطاراً في الثانية، و ‎2K‎ بمعدل 240 إطاراً في الثانية، مع زمن استجابة يبلغ 40 مللي ثانية.

أدوات تعاون مدمجة: دردشة نصية، ومكالمات صوتية، وأدوات السبورة البيضاء لتمكين عمل جماعي سلس عن بُعد.

إدارة متقدمة للشاشة: يدعم توسيع الشاشة، ونسخها المتطابق (انعكاس الشاشة)، وإنشاء شاشات افتراضية، وتعدد الشاشات مع ما يصل إلى ثلاث شاشات افتراضية.

دعم واسع للملحقات : متوافق تماماً مع وحدات التحكم في الألعاب، وفأرات الألعاب، والكاميرات، والأجهزة اللوحية للرسم، وغيرها من الأجهزة الطرفية.

ضمان الأمان مع DeskIn

يعتمد DeskIn نظام أمان متعدد الطبقات يتميز بتشفير AES-256 من الدرجة المصرفية، وعناصر تحكم مرنة في الوصول، ووضع شاشة الخصوصية. كما أن نظام الأمان الشامل هذا معتمد وفقاً للمعايير الدولية ‎ISO 27001‎ و‎ISO 9001‎ لتوفير حماية متقدمة.

خطط DeskIn

يوفر DeskIn خططاً مجانية (Free)، وقياسية (Standard)، وللألعاب (Gaming)، وللأداء العالي (Performance) للأفراد، بالإضافة إلى خطة المؤسسات (Enterprise). تفضل بزيارة الموقع الرسمي للاستمتاع بخصم بنسبة %20 على الخطط الشخصية السنوية باستخدام الرمز .NEWDESKIN

الخاتمة

من خلال الاستفادة من أكثر من عقد من الخبرة في مجال البرمجيات، يعيد تطبيق DeskIn من شركة Zuler Technology تعريف الاتصال عن بُعد كنمط حياة رقمي شامل، مما يفتح آفاقاً جديدة. وتتمثل مهمته في تمكين "حياة بلا حدود، وإمكانيات غير محدودة" في عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

للاستفسارات الإعلامية:

Wyncy Tan

مدير التسويق

Zuler Technology Pte.Ltd.

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2919119/image1.jpg

