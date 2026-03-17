DeskIn توسّع إتاحة برنامجها الموثوق لسطح المكتب البعيد لمستخدمي الشرق الأوسط في ظل تنامي متطلبات الاتصال

مع إعادة العمل عن بُعد تشكيل مشهد العمل في الشرق الأوسط، توفّر DeskIn وصولاً آمناً إلى سطح المكتب البعيد عبر مختلف الأنظمة الأساسية، ومصمماً للعمل على الشبكات ذات النطاق الترددي المنخفض ولخدمة الفرق العابرة للحدود.

Remote access and control help users and businesses to manage needed work beyond physical proximity

سنغافورة، 17 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت DeskIn من Zuler Technology، وهي تطبيق للوصول عن بُعد مُثبّت على أكثر من 180 مليون جهاز حول العالم، اليوم عن توسيع نطاق دعمها للمستخدمين في أنحاء الشرق الأوسط، في وقت تواجه فيه المؤسسات والأسر في المنطقة تحديات اتصال متزايدة وبيئات عمل موزعة. ويأتي هذا التوسع في إطار التزام DeskIn الأوسع بتحسين الوصول والأداء للمستخدمين في أسواق العمل الموزعة سريعة النمو.

وأصبحت مشكلات عدم استقرار الاتصال وإدارة العمل عبر الحدود شائعة في مختلف أنحاء المنطقة. وسواء كان ذلك نتيجة محدودية النطاق الترددي أو تنامي احتياجات القوى العاملة الوافدة والأسر، فإن الحاجة تتزايد إلى أدوات تظل موثوقة عبر الشبكات غير المستقرة وعلى امتداد المسافات الطويلة. وتعجز الحلول التقليدية عن تلبية هذه الاحتياجات عندما تكون الشبكات غير مستقرة أو يتعذّر الوصول إلى المكتب أو الجهاز الفعلي.

ويحافظ محرك ZeroSync® Engineالخاص بـ DeskIn على جلسات سطح المكتب البعيد بزمن وصول أقل من 40 مللي ثانية في البيئات ذات النطاق الترددي المنخفض. كما يمكن للمستخدمين الوصول بأمان إلى سطح المكتب الكامل، بما يشمله من ملفات وتطبيقات وسير عمل، من أي جهاز يعمل بنظام Android أو iOS أو Windows أو macOS أو من أي جهاز متصل بالويب، من دون الحاجة إلى العودة إلى محطة العمل الفعلية.

كيف تدعم DeskIn الموظفين العاملين عبر الحدود والأسر:

يحتفظ الموظفون العاملون عبر الحدود والفرق العاملة عن بُعد بإمكانية الوصول الكامل إلى أجهزتهم المكتبية، بصرف النظر عن موقعهم.

يمكن للأسر المتفرقة عبر الحدود تقديم دعم فني في الوقت الحقيقي، عبر مشاهدة الشاشة وإرشاد أفرادها خطوة بخطوة من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي.

وتحصل الشركات والعاملون المستقلون الذين يعملون في بلدان متعددة على وصول ثابت إلى أجهزتهم من دون الحاجة إلى ميزانية تقنية معلومات مؤسسية.

وتُعطى الأولوية لعمليات نقل البيانات وتُؤمَّن عبر طبقات تقنية وطبقات للتحكم في الوصول، تشمل تشفير AES-256، وعناصر تحكم وصول مرنة، ومطالبات موافقة واضحة، إلى جانب شهادة ISO 27001 لنظام إدارة أمن المعلومات وشهادة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، بما يضمن بقاء بيانات العمل والبيانات الشخصية الحساسة محمية حتى عند الوصول إليها عبر الشبكات العامة أو محدودة الإمكانات.

وتمنح DeskIn المؤسسات والأسر والعاملين المستقلين في أنحاء الشرق الأوسط الموثوقية والأمان وإمكانية الوصول عبر مختلف الأنظمة الأساسية، بما يبقيهم على اتصال بما يهمهم أكثر.

عرض خاص: في إطار التزام DeskIn تجاه مستخدميها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، يحصل المشتركون في الخطة الشخصية السنوية على خصم 20% عند استخدام الرمز الترويجي [SUPPORT20].

نبذة عن DeskIn

DeskIn من Zuler Technology هو تطبيق للوصول عن بُعد يحظى بثقة أكثر من 40 مليون مستخدم عبر ما يزيد على 180 مليون جهاز حول العالم، ويوفّر وصولاً سريعاً وآمناً عن بُعد عبر جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية، مستنداً إلى خبرة برمجية تمتد لأكثر من عقد.

للتواصل الإعلامي

Jimmy Chon

مسؤول التسويق، Zuler Technology Pte. Ltd.

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2933232/image1.jpg