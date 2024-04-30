DN Solutions، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأدوات الآلية، تنضم إلى MacTech KSA 2024 في المملكة العربية السعودية

سيول، كوريا الجنوبية، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- تعرض DN Solutions، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأدوات الآلية، منتجاتها من الدرجة الأولى في MacTech KSA 2024، معرض الأدوات الآلية المُقام في المملكة العربية السعودية.

يعد MacTech أكبر معرض للأدوات الآلية يستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا العام، يصادف MacTech KSA 2024 نسخته الافتتاحية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي يمتد من 30 أبريل إلى 2 مايو.

DN Solutions, a global leader in machine tools, showcases its top-tier product at MacTech KSA 2024, a machine tool exhibition held in Saudi Arabia.

مع توسيع المملكة العربية السعودية لسوقها المحلية وتنويعها بعيداً عن النفط، فإن المشاريع المهمة مثل Neom City تزيد الطلب على الأدوات الآلية، ولا سيما معدات البناء ومعالجة المياه في المناطق الحضرية. تم إنشاء شركة استثمارية متخصصة في السيارات لجذب الاستثمار، بقيادة صندوق الثروة السيادية. من المتوقع أن يتزايد الطلب على المنتجات المتطورة مع الاستثمار في التصنيع المتطور، لا سيما في مبادرات مثل تعزيز صناعة صيانة الطيران (MRO) والنهوض بأهداف التوطين لمشروع القيمة المضافة الإجمالية داخل المملكة (IKTVA) لتحسين سلسلة التوريد.

تصنف DN Solutions ثالث أكبر شركة أدوات آلية على مستوى العالم، وتتميز بمجموعة متنوعة تتألف من حوالي 500 نوع من مراكز الخراطة ومراكز التصنيع. تقدم DN Solutions خدماتها لمجموعة كبيرة من الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات والطيران والطب والطاقة وشبه الموصلات/تكنولوجيا المعلومات والبناء، وهي مخصصة لتلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها العالميين.

في هذا المعرض، تكشف DN Solutions عن أحدث ابتكاراتها، وهي آلة PUMA SMX 3100S متعددة المهام، استجابة للطلب المتزايد في المملكة على إيجاد حلول عالية الإنتاجية وشديدة الدقة. يعد PUMA SMX 3100S مركز تحويل مكثف للعمليات، يشتهر بإنتاجيته الاستثنائية وقدرات التصنيع الدقيقة والتشغيل سهل الاستخدام. مع القدرة على التفوق في الأداء على ثلاث آلات تقليدية في إعداد واحد، فإنه يضع معيارًا جديدًا للكفاءة.

تثق شركة DN Solutions في أنها من خلال عرض منتجاتها الراقية في معرض MacTech KSA 2024، تعزز وجود علامتها التجارية وتغتنم فرص مبيعات جديدة.

تلتزم DN Solutions بتنمية شبكة مبيعات متنوعة من خلال التعاون الوثيق مع شركائها في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، تلعب DN Solutions دورًا نشطًا في المعارض الإقليمية الأخرى للتعامل بطريقة استباقية مع المتطلبات المتطورة لعملاء الشرق الأوسط وتوسيع جهود التواصل مع العملاء.

قال Nojoong Yoon، رئيس المبيعات العالمية في DN Solutions: "يشهد الشرق الأوسط نموًا سريعًا في قطاع التصنيع، مدعومًا بمعدل نمو اقتصادي مستقر يبلغ 3٪. وبينما كان هناك طلب كبير تاريخياً على المعدات المصممة خصيصًا لقطاع الطاقة، فقد لاحظنا تحولًا ملحوظًا نحو أحدث الآلات المتطورة." وشدد على أن "المملكة العربية السعودية لها أهمية خاصة لـدى DN Solutions، حيث تساهم بنسبة من 30 إلى 40٪ من مبيعاتنا في الشرق الأوسط. من خلال MacTech KSA 2024، هدفنا هو تعزيز وجود علامتنا التجارية في المملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتنا باعتبارنا شركة رائدة عالميا في صناعة الأدوات الآلية، وتلبية متطلبات الشرق الأوسط دائمة التطور."