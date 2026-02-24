Douglas Elliman تعلن مشاركتها في MIPIM Global Urban Festival

شركة الوساطة الأمريكية الرائدة في العقارات السكنية الفاخرة تسجّل حضورها الأول ضمن ردهة MIPIM المميزة في المؤتمر الدولي الرائد للعقارات في مدينة كان بفرنسا

نيويورك، 24 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Douglas Elliman Realty, LLC ("Douglas Elliman")، وهي شركة الوساطة العقارية السكنية الأبرز على مستوى الولايات المتحدة، عن مشاركتها في MIPIM – The Global Urban Festival، الذي سيُعقد في الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026 في قصر المهرجانات (Palais des Festivals) في مدينة كان بفرنسا. وخلال مشاركتها الأولى في هذا المؤتمر الدولي الرائد لقطاع العقارات، ستعقد شركة الوساطة اجتماعات لاستكشاف الشراكات الاستراتيجية المحتملة والفرص الأخرى للبناء على توسّعها الأخير في أسواق العقارات السكنية الفاخرة في فرنسا وموناكو.

وقد أعلنت شركة Elliman، التي تُعد واحدة من أكبر شركات الوساطة العقارية السكنية في الولايات المتحدة مع تسجيلها أعلى متوسط سعر للمبيعات على المستوى الوطني، عن توسّعها الدولي في يونيو 2025، مع التركيز على مبدأ "المضمون قبل الانتشار" (substance over scale) في سعيها لنقل علامتها التجارية الشهيرة في خدمة العملاء إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وفي أكتوبر، احتفت الشركة بأولى خطواتها المستقلة في أوروبا من خلال تحالف مع خبراء العقارات الفاخرة فيليب كوروتشيه، وفردريك ليلو، وإدوارد دي ماليت مورجان. وتدير Elliman حالياً 14 مكتباً في جميع أنحاء فرنسا، أحدها في مدينة كان، مع خطط للإعلان عن توسّعات إضافية في المستقبل القريب.

وبهذه المناسبة، قال Michael S. Liebowitz، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة .Douglas Elliman, Inc: "لا يوجد وقت أفضل من الآن لتتواجد فيه شركة Douglas Elliman في MIPIM. فمع خططنا الطموحة للنمو الاستراتيجي العالمي في العام المقبل، نتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع شركائنا الفرنسيين الجدد والتعرّف على أصدقاء جدد في هذا الحدث المحوري الذي يجمع أبرز الفاعلين في هذه الصناعة".

وعلى عكس نماذج الامتياز التقليدية، يرتكز نهج Elliman في التوسّع الدولي على الاختيار الدقيق للمشغّلين الأقوياء في أسواق العقارات الفاخرة العالمية، الذين تعكس أخلاقيات عملهم ومعايير خدمة العملاء لديهم ثقافة الشركة الريادية. وتتيح هذه المبادرة للشركة تلبية الاحتياجات العقارية الدولية المتزايدة لوكلائها وعملائها وشركاء التطوير بصورة مباشرة من دون الاعتماد على وسطاء من جهات خارجية.

وصرّح Rich Green، المعني بالنمو العالمي، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بالنمو الدولي، تلتزم Elliman بإيجاد الشركاء المناسبين من بين المشغّلين الأقوياء في أسواق العقارات الفاخرة العالمية. ونحن على ثقة من حضور مثل هؤلاء المشغّلين الشهر المقبل في مدينة كان، ونتطلع إلى رؤيتهم هناك".

للاجتماع مع فريق Douglas Elliman، يُرجى ملء النموذج هنا.

نبذة عن .Douglas Elliman Inc

تملك شركة Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG) شركة Douglas Elliman Realty, LLC، وهي واحدة من أكبر شركات الوساطة السكنية في الولايات المتحدة، ولديها عمليات في مدينة نيويورك، ولونغ آيلاند، وهامبتونز، وويستشستر، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، وفلوريدا، وكاليفورنيا، وتكساس، وكولورادو، ونيفادا، وماريلاند، وفيرجينيا، وواشنطن العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة .Douglas Elliman Inc باستقطاب واستخدام والاستثمار في حلول وشركات تكنولوجيا العقارات «بروبتك» (PropTech) الناشئة والمبتكرة، وتقدّم خدمات عقارية أخرى تشمل تسويق المشاريع التطويرية، والتمويل العقاري، فضلاً عن خدمات التسوية والضمان في أسواق مختارة. تتوفر معلومات إضافية حول Douglas Elliman Realty على موقعها الإلكتروني www.elliman.com.

يجب على المستثمرين وغيرهم ملاحظة أننا قد ننشر معلومات حول .Douglas Elliman Inc على موقعنا الإلكتروني investors.elliman.com أو، إذا كان ذلك مناسباً، على حساباتنا على فيسبوك، أو إنستغرام، أو لينكد إن، أو تيك توك، أو تويتر، أو يوتيوب، أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي. وقد تشمل هذه المنشورات أو الإصدارات معلومات تُعتبر معلومات جوهرية. لذلك، نشجّع المستثمرين ووسائل الإعلام وغيرهم من المهتمين بشركة .Douglas Elliman Inc على مراجعة المعلومات التي ننشرها على موقعنا الإلكتروني investors.elliman.com وعلى حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

البيانات التطلعية والتحذيرية

يتضمّن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وتُعتبر جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية أو الحالية الواردة في هذا البيان الصحفي، من البيانات التطلعية. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالنمو المستقبلي، والخطط، والاستراتيجيات، ونتائج أعمال شركة Douglas Elliman والصفقات المستقبلية المحتملة. ونحدّد البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي باستخدام كلمات أو عبارات مثل "نتوقّع"، "نعتقد"، "نقدّر"، "نتطلّع"، "ننوي"، "قد يكون"، "نستمر"، "يمكن"، "محتمل"، "هدف"، "نخطّط"، "نسعى"، "نتنبّأ"، "نستشرف" و"سيكون"، والكلمات أو العبارات المماثلة أو صيغ النفي منها. وتعكس البيانات التطلعية توقّعاتنا الحالية، وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهرياً لأسباب متنوعة.

إن المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية بشكلٍ كبير عن توقّعاتنا الحالية موصوفة في التقرير السنوي وفقاً للنموذج 10-K (Annual Report on Form 10-K) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقاريرنا الفصلية وفقاً للنموذج 10-Q المقدَّمة بعد ذلك. نحن لا نتحمّل أي مسؤولية لتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علناً، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/1120706/Douglas_Elliman_Logo.jpg

للتواصل: Samantha Feld، Douglas Elliman، ‎(516) 697-2973، [email protected]؛

Stephen Larkin، Douglas Elliman، ‎(917) 902-2503، [email protected]