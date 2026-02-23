Douglas Elliman participera au MIPIM Global Urban Festival

La principale société américaine de courtage en immobilier de luxe fera sa première apparition avec un salon MIPIM lors de la première conférence internationale sur l'immobilier qui se tiendra à Cannes, en France.

NEW YORK, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- Douglas Elliman Realty, LLC (« Douglas Elliman »), le plus important courtier immobilier du pays, a annoncé aujourd'hui qu'il participera au MIPIM - The Global Urban Festival, du 9 au 13 mars 2026, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, en France. Pour sa première participation à la première conférence internationale du secteur immobilier, la société de courtage se rendra sur le site afin d'explorer les partenariats stratégiques potentiels et d'autres possibilités de développer sa récente expansion sur les marchés résidentiels de luxe en France et à Monaco.

Elliman, l'une des plus grandes sociétés de courtage immobilier résidentiel aux États-Unis, avec le prix de vente moyen le plus élevé au niveau national, a annoncé son expansion internationale en juin 2025 en mettant l'accent sur « la substance plutôt que l'échelle » afin d'étendre la renommée de son service à la clientèle aux principaux marchés internationaux. En octobre, la société a célébré sa première incursion indépendante en Europe grâce à une alliance avec les vétérans de l'immobilier de luxe Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe et Edward de Mallet Morgan. Elliman est aujourd'hui présent dans 14 bureaux en France, dont un à Cannes, et prévoit de poursuivre son expansion dans un avenir proche.

« Le moment ne pourrait être mieux choisi pour Douglas Elliman d'être présent au MIPIM », a déclaré Michael S. Liebowitz, président du CA et PDG de Douglas Elliman, Inc. « Avec des projets ambitieux de croissance stratégique internationale pour l'année à venir, nous sommes impatients de passer du temps avec nos nouveaux partenaires français et de rencontrer de nouveaux amis lors de ce rendez-vous incontournable des acteurs les plus importants du secteur. »

Contrairement aux modèles de franchise traditionnels, l'approche d'Elliman en matière d'expansion internationale est centrée sur la sélection minutieuse d'opérateurs solides sur les marchés internationaux du luxe, dont l'éthique de travail et les normes de service à la clientèle reflètent la culture entrepreneuriale de l'entreprise. Cette initiative permet à la société de répondre directement aux besoins croissants de ses agents, clients et partenaires de développement en matière d'immobilier international, sans dépendre d'intermédiaires tiers.

« Lorsqu'il s'agit de croissance internationale, Elliman s'engage à trouver les bons partenaires qui sont des opérateurs solides sur les marchés internationaux du luxe », a déclaré Rich Green, qui travaille dans le domaine de la croissance internationale. « Nous nous attendons à ce que ces opérateurs soient présents le mois prochain à Cannes, et nous avons hâte de les voir. »

