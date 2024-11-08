Dyna.Ai تكشف النقاب عن Agent Studio: منصة قوية لبناء وكيل بالذكاء الاصطناعي في معرض Singapore Fintech Festival

كان Agent Studio و VoiceGPT و AvatarGPT و FSI (صناعة الخدمات المالية) Suite من Dyna.Ai هي المنتجات المعروضة في كابينتها

سنغافورة, 8 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- احتلّت "داينا دوت إيه آي" (Dyna.Ai)، وهي شركة سنغافورية للذكاء الاصطناعي كخدمة، صدارة المشهد في معرض "مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية" (Singapore Fintech Festival) لعام 2024 مع الكشف عن أحدث منتجاتها الرئيسية؛ Agent Studio.

Tomas Skoumal, Chairman and Co-President of Dyna.Ai, delivering his keynote speech at the Singapore Fintech Festival Cynthia Siantar, Singapore General Manager of Dyna.Ai

Agent Studio هو منصة ثورية لبناء وكلاء بالذكاء الاصطناعي مبنية على نموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص بـ "داينا دوت إيه آي". تمثل هذه المنصة المبتكرة تطورًا كبيرًا من روبوتات الدردشة التقليدية ، حيث تقدم بيئة قابلة للتخصيص للغاية ومماثلة للصندوق الرملي للشركات لإنشاء وكلاء بالذكاء الاصطناعي مصممين لتلبية احتياجاتهم المحددة. مع إعداد بسيط منخفضة البرمجة أو بدون برمجة، يسمح Agent Studio للشركات بالتصميم والنشر السريع لوكلاء يديرون تفاعلات العملاء بشكل مستقل عبر القنوات ، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، والمنصات الاجتماعية مثل "واتساب" (WhatsApp).

يعزز Agent Studio محفظة "داينا دوت إيه آي" المتوسعة من الحلول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، والتي تتضمن منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، Agentic AI التي تضم VoiceGPT و AvatarGPT ، إلى جانب مجموعة صناعة الخدمات المالية (FSI) ، وكلها أُطلقت في عام 2024.

قال "توماس سكومال"، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة "داينا دوت إيه آي": "نحن متحمسون لتقديم Agent Studio ، وهي أداة قيّمة لشركائنا وعملائنا على مستوى العالم". "يجسّد Agent Studio التزامنا بتوفير مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. مع إدراك الاحتياجات المتنوعة للمنظمات والأسواق المختلفة ، قمنا بتصميم Agent Studio لتمكين الشركات بقدرات التخصيص الدقيقة."

تأسست "داينا دوت إيه آي" في وقت سابق من هذا العام ، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي. مع التركيز على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتقنيات التفاعل المتطورة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة ، تُمكِّن الشركة الشركات العاملة في مختلف الصناعات من تحقيق النجاح في السوق التنافسية اليوم.

قالت "سينثيا سيانتار"، المدير العام المعيّن حديثًا في سنغافورة بشركة "داينا دوت إيه آي": "في حين أن هناك بالتأكيد الكثير من الاهتمام بتبنّي الذكاء الاصطناعي داخل القطاع المالي في سنغافورة"، "قد يكون التنفيذ الفعلي محدودًا إلى حد ما. قد تكون هناك عدة عوامل مؤثرة، مثل انتشار الحلول العامة التي لا تعالج احتياجات محددة. غالبًا ما تترك هذه الحلول المؤسسات غير متأكدة من كيفية الاستفادة منها بشكل فعال. وهنا تحديدًا يمكن تميّز منتجات شركة "داينا دوت إيه آي"؛ حيث يسمح لنا فهمنا العميق للقطاع المالي بإنشاء حلول تتجاوز مجرد الابتكار ، وبدلاً من ذلك ، فهي تسد الفجوة بين التكنولوجيا والحل العملي للمشكلات التي يواجهها عملاؤنا."

تفضّلوا بزيارة موقع الويب الخاص بشركة "داينا دوت إيه آي" لمعرفة المزيد عن الشركة ومجموعة منتجاتها.

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