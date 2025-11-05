EC EXPERTS تتوسع من مونتريال إلى دبي - تعزيز الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

تعزيز الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت EC-EXPERTS، الشركة الاستشارية المتميزة والمعروفة بخدماتها التي يقودها كبار الخبراء في مجالي SAP SuccessFactors والتحول المؤسسي لإدارة الموارد البشرية، اليوم عن افتتاح أول مكتب دولي لها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، لتأسيس مركز إقليمي يدعم المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

يُمثل إجراء التوسُّع هذا أكثر من مجرد موقع جديد — فهو يعكس التزامًا بربط التميُّز في تقديم الخدمات الذي تقوده كندا من مونتريال، بمقاطعة كيبك، كندا، مع واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم في مجالات التحول الرقمي وإدارة رأس المال البشري.

"لقد كان توجّه نمونا دائمًا قائمًا على الهدف، وليس على الموقع الجغرافي"، حسبما قال Raj Thayaparan ، مؤسس ورئيس قسم تطوير الأعمال في شركة EC-EXPERTS . "تشهد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) تحوُّلات متسارعة. إنها بحاجة إلى شركاء يجمعون بين الخبرة العالمية في SAP والقدرة على تمكين القادة من النمو، وتحفيز الموظفين على التفوق، وتطوير بيئات العمل بما يتماشى مع متطلبات المستقبل".

القيادة المثبتة والزخم الإقليمي

يتكون فريق EC-EXPERTS من مستشارين ذوي خبرة واسعة في تقنيات الموارد البشرية والتحول المؤسسي، حيث اكتسبوا خبراتهم العميقة من العمل مع كبرى شركات الاستشارات العالمية ومزودي حلول المؤسسات. تُتيح هذه الخبرة الجماعية للشركة تقديم خدماتها بالدقة والحجم والجودة التي يتوقعها العملاء من الشركاء المرموقين، مع الاحتفاظ بمستويات المرونة والتركيز المميزة للشركات الصغيرة.

كجزء من هذا التوسُّع، تتعاون شركة EC-EXPERTS مع Omnia Partnerships للاستفادة من شبكة التمكين الإقليمية الخاصة بهم وتسريع تواجد الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

ويُعزز هذا النمو وجود Kasper Kyhl ، القائد البارز في مجال تقنيات الموارد البشرية، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في دفع عجلة النمو والابتكار على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). وبفضل شغله مناصب قيادية في كبرى شركات البرمجيات كخدمات في مجال الموارد البشرية (HR SaaS)، لعب Kasper دورًا محوريًا في توسيع أنظمة الشركاء وتمكين التحول الرقمي لإدارة الموارد البشرية في المؤسسات العالمية.

معًا، تقدِّم EC-EXPERTS وOmnia Partnerships وKasper Kyhl مزيجًا فريدًا من الخبرة العالمية، والرؤية الإقليمية، والتنفيذ المرتكز على العملاء — مما يجعل EC-EXPERTS الشريك المفضَّل لأنظمة SAP SuccessFactors في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

"يُكمل نموذج التمكين لدى Omnia نهجنا الذي يضع العميل في المقام الأول"، حسبما أضاف Thayaparan. "وتعزِّز هذه الشراكة الطريقة التي نقدِّم بها القيمة، من خلال دمج سرعة التحول الرقمي مع عمق الفهم البشري".

من التنفيذ إلى التأثير

بفضل خبرتها العميقة في SAP SuccessFactors، اكتسبت EC-EXPERTS سمعة راسخة في تجديد البرامج المعقدة وتحقيق نتائج قابلة للقياس في الحالات التي تعجز فيها الشركات الأخرى عن الوفاء بالتوقعات. يمتد مركز دبي ليعكس نفس المصداقية الكندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، مما يساعد المؤسسات على الانتقال بسرعة من مرحلة التنفيذ إلى التأثير من خلال:

إدارة التغيير والاعتماد – ضمان تبني الأفراد للتحوُّل بوضوح وثقة

تصميم تجربة الموظف – إنشاء بيئات عمل تجعل الموظفين يرغبون في البقاء والنجاح.

القيادة والتطوير – تمكين القادة من الإلهام والتكيف والحفاظ على التغيير.

من خلال دمج التكنولوجيا والعمليات والبصيرة البشرية، تضع EC-EXPERTS نفسها كشريك متكامل لتحوُّل الموارد البشرية المستدام.

لماذا دبي؟ ولماذا في هذا التوقيت؟

مع سعي المؤسسات العالمية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الابتكار في عالم دائم التغيُّر، تُمثل دبي قاعدة مثالية — مركزًا استراتيجيًا يربط بين الشرق والغرب ويدفع بعجلة النمو الإقليمي. يوفر المكتب الجديد لشركة EC-EXPERTS المرونة اللازمة للتفاعل مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، مع تعزيز دورها كشريك استشاري موثوق لأنظمة SAP SuccessFactors.

قال Thayaparan: "رغم أن جذورنا في مونتريال، كندا، إلا أن طموحاتنا تمتد عالميًا". "تُعدُّ دبي بوابتنا نحو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) — منطقة مليئة بالفرص والمواهب وفرص التحول. وهذه مجرد البداية فقط".

تأسست EC-EXPERTS في مونتريال، بمقاطعة كيبك، كندا، وهي شركة استشارية متميزة متخصصة في التحوُّل في مجال الموارد البشرية من خلال SAP SuccessFactors والحلول المرتكزة على الأفراد. يتمتع مستشارو الشركة بعقود من الخبرة المكتسبة من كبرى شركات الاستشارات العالمية وبيئات تكنولوجيا المؤسسات، مما يضمن تقديم خدمات تجمع بين الاستراتيجية والجانب الإنساني العميق. تشتهر EC-EXPERTS بقيادة كبار الخبراء لمشاريعها وقدرتها على تحقيق أفضل مستويات الأداء بكفاءة وتحت ضغط، حيث تتعاون مع عملائها لتحقيق تأثيرات ملموسة وقابلة للقياس على مستوى الأعمال والموارد البشرية على حد سواء.

للتواصُل الإعلامي: Kasper Kyhl، رئيس المبيعات – الشرق الأوسط وأفريقيا، الهاتف: +971 50 477 4182 ، البريد الإلكتروني: [email protected]