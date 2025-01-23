ELFBAR تعزز وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا

ELFBAR تتعاون حاليًا مع ست سلاسل بيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات العربية المتحدة.

ELFBAR متوفرة الآن في أكثر من 6000 متجر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعود الفضل في نجاح ELFBAR إلى سعيها الدؤوب لابتكار النكهات وتناسقها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت ELFBAR، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال السجائر الإلكترونية، عن نمو حضورها المطرد إلى أكثر من 6000 متجر في الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من نهاية عام 2024، وذلك في خضم احتفالات العلامة التجارية بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها.

FMCG retailers

في عام 2024، أقامت شركة ELFBAR شراكتها مع ست سلاسل بيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات العربية المتحدة، مركز الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، في إطار تفانيها الثابت للتوسع العالمي.

تؤكد هذه الخطوة على التزام العلامة التجارية بتقديم منتجات الحد من الأضرار المصممة خصيصاً للمستخدمين البالغين في المنطقة ككل.

منذ إنشائها في عام 2018، غيّرت ELFBAR المشهد العالمي للتدخين الإلكتروني حيث تعمل في أكثر من 100 سوق وتخدم أكثر من 30 مليون مستخدم بالغ في جميع أنحاء العالم. في الشرق الأوسط وأفريقيا، ارتقت ELFBAR بسرعة لتصبح واحدة من أفضل العلامات التجارية في السوق.

القنوات مهمة جدا

لزيادة انتشارها، ركزت ELFBAR بنشاط على الشراكة مع المتعاونين المحليين الموثوق بهم وتنويع نظام التوزيع الخاص بها.

وقد مكّن هذا النهج العلامة التجارية من تعزيز موطئ قدمها في الأسواق العالمية الرئيسية. تم تحقيق إنجاز كبير في أواخر عام 2024، عندما أبرمت شركة ELFBAR تعاوناً وثيقاً مع ستة متاجر تجزئة للسلع الاستهلاكية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك Carrefour وKP وEnoc وBluemart وFreshmart وSpeedway.

في جنوب إفريقيا، تتوغل ELFBAR في مختلف القنوات غير المتصلة بالإنترنت حيث تتوفر المنتجات في ما يقرب من 4000 متجر، بما في ذلك محطات الوقود ومحلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة.

من النكهات إلى ما وراء النكهات

تحتفل ELFBAR بالذكرى السنوية السادسة في عام 2024، وتسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه النكهات في ابتكارات المنتجات وولاء المستخدمين البالغين. على مر السنين، اشتهرت ELFBAR بتقديمها الأصيل لأفضل تجربة تدخين إلكترونية من خلال إعادة إنتاج النكهة الفريدة من نوعها والمذاق المُرضي.

تلعب النكهات دورًا فعالاً في رحلة إقلاع المدخنين البالغين عن التدخين. وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته Opinium، وهي هيئة بحثية في المملكة المتحدة، في ماي/أيار 2024، من بين 6000 شخص بالغ في المملكة المتحدة، اتفق 67% من المدخنين السابقين على أن النكهة ليست مجرد تفضيل بل سبب أساسي لاختيار التدخين الإلكتروني كبديل.

وباعتبارها علامة تجارية رائدة في مجال التدخين الإلكتروني، تفتخر ELFBAR بأكبر مجموعة نكهات في الصناعة مع ما يقرب من 1000 نكهة. يتم بذل المزيد من الجهود لتوطين تصميم المنتج وتعديل النكهة لتلبية التفضيلات المحلية، مثل القهوة العربية، وهي نكهة تحظى بترحيب كبير من قبل المستخدمين المحليين.

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حول ELFBAR

تعتبر ELFBAR من رواد صناعة السجائر الإلكترونية على مستوى العالم. فمنذ إنشائها عام 2018، تعمل الشركة على استكشاف آفاق جديدة من خلال توفير تجربة متنوعة عبر تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة للحد من الأضرار.

لا تزال ELFBAR ملتزمة بالامتثال ووقاية الأطفال والنمو المستدام. تُظهر ELFBAR المسؤولية الثابتة الملازمة لعلامة تجارية رائدة يفضلها ويوصي بها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع .elfbar.ae للأسئلة، يُرجى الاتصال بـ .[email protected]

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