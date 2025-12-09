شركة ELFBAR تخطو خطوة جريئة في تصميمها البسيط من خلال مجموعة تقليل النيكوتين الحائزة على جوائز

لندن، 9 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ELFBAR، علامة السجائر الإلكترونية العالمية الرائدة، اليوم أنها حصدت ثلاث جوائز عالمية في مجال التصميم — Pentawards وRed Dot Award* وLondon Design Awards — عن تصميمها البسيط الجريء لمجموعة تقليل النيكوتين ELFA PRO، الأولى من نوعها التي تم ابتكارها لمساعدة المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين على الإقلاع عن النيكوتين بشكلٍ نهائي.

تصوّر رحلة الإقلاع عن النيكوتين

ELFA PRO Nicotine Reduction Kit

صُممت مجموعة تقليل النيكوتين ELFA PRO، وهي نظام بود كلاسيكي من ELFBAR، لتكونَ مسارًا علاجيًا من ثلاث مراحل لمدة 90 يومًا يتم خلاله خفض تعاطي النيكوتين تدريجيًا من 2% إلى 1% ثم إلى 0%. يتم التقدّم عبر ثلاث مراحل زمنية — الأيام 01–30، و31–60، و61–90 — كل منها يمثل انخفاضًا واضحًا في شدة النيكوتين.

تعكس أسماء المراحل — الإفاقة، والتقبُل، والتحول — المسار العاطفي الذي غالبًا ما يصاحب التغيير السلوكي، ويدعم المستخدمين في انتقالهم نحو التحرر الكامل من النيكوتين. كل علبة تُفتح تعطي إحساسًا أخف، بصريًا وعاطفيًا على حد سواء، مما يجعل رحلة تقليل النيكوتين سهلةً وملموسةً.

قال Season Wu، رئيس التسويق للعلامة التجارية في ELFBAR: "نحن نرى التصميم كوسيلة لإحداث تغيير حقيقي — لتحويل أفكار مثل الحدّ من أضرار التبغ (THR) إلى تجربة يمكن للناس أن يشعروا بها فعلاً". "وعندما يحمل التصميم في طياته التعاطف والمسؤولية، فإنه يصبح أكثر من مجرد شكل — بل يتحول إلى حوار مع المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين".

التصميم بعكس التوجه السائد: هوية بصرية تقف خلف قرار التحول

من خلال استخدام ورق قابل لإعادة التدوير بملمس دافئ وغير لامع وألوان طبيعية لخلق إحساس هادئ ومُطَمئِن، تعتمد مجموعة تقليل النيكوتين ELFA PRO تغليفًا بسيطًا وبدون بلاستيك، في تباين واضح مع الألوان الفاتحة التي تهيمن على أرفف متاجر التجزئة.

تُظهر العلامات الزمنية المتدرجة على العبوة الخارجية بوضوح المراحل الثلاث لعملية الانتقال، بينما تجعل أيقونات نسب النيكوتين البسيطة على عبوات كل بود مراحل التقدم واضحة وتستحق الاحتفال في كل خطوة.

يُمثل هذا التصميم الجهود المستمرة لشركة ELFBAR لإعادة تعريف الصورة البصرية لمنتجات بدائل التدخين، وترسيخ هوية أكثر نضجًا ومسؤولية ومرتبطة بالهدف تدعم المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين في رحلتهم نحو التحول.

لحظة التحوّل: الآن

تماشيًا مع التزامها طويل الأمد بالحدّ من أضرار التبغ (THR)، تواصل ELFBAR استكشاف وسائل عملية ومستدامة لدعم المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين في إقلاعهم عن النيكوتين. بدلاً من الإقلاع المفاجئ، توفر مجموعة تقليل النيكوتين ELFA PRO مسارًا إرشاديًا وتدريجيًا يمكن للمستخدمين اتباعه.

وأضاف Wu قائلًا: "إن مجموعة تقليل النيكوتين ELFA PRO تدور حول منح المستخدمين السيطرة الكاملة على عملية التقليل. ومن خلال تصميم مدروس للمنتج والتغليف، تحوّل ELFBAR تقليل النيكوتين من مجرد نية مجردة إلى عملية إرشادٍ ودعم — ما يمكّن المستخدمين من المضي قُدمًا بثقة ووضوح، ويساعدهم على التقدّم جسديًا وعاطفيًا".

وقال أيضًا: "يسعدنا أن نرى مجموعة تقليل النيكوتين ELFA PRO تحظى بهذا التقدير الدولي. ويجري حاليًا الاستعداد لطرح المجموعة في الأسواق، ونتطلع إلى تقديمها للمستخدمين في الوقت المناسب".

*جائزة Red Dot: العلامات التجارية وتصميم الاتصالات 2025

نبذة عن ELFBAR

تعتبر ELFBAR من رواد صناعة السجائر الإلكترونية على مستوى العالم. منذ إنشائها في عام 2018، كرست مجهوداتها لاستكشاف حدود جديدة من خلال توفير تجربة تدخين إلكتروني متميزة ومتنوعة، مع الابتكار في صميمها.

لا تزال ELFBAR ملتزمة بمنع وصول الشباب والنمو المستدام كعلامة تجارية رائدة مفضلة ويستخدمها عشرات الملايين من المدخنين البالغين والمدخنين السابقين في جميع أنحاء العالم كبديل للتدخين.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: elfbar.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2840176/ELFA_PRO_Nicotine_Reduction_Kit.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg