ELFBAR وLOST MARY تكشفان عن تدابير رائدة في الصناعة لضمان سلامة التدخين الإلكتروني

يخضع كل جهاز من ELFBAR و LOST MARY لاختبارات صارمة لضمان جودة المنتج وسلامته

تلتزم كلتا العلامتين التجاريتين بتقليل المخاطر الصحية من خلال المواد المبتكرة والتقنيات المتطورة والمكونات الجديدة

يتبع كلا الشركتين الرائدتين في مجال التدخين الإلكتروني معايير السلامة المعززة بشكل مستمر، والتي يتم تعزيزها من خلال التصنيع الذكي

لندن، 9 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- أبرزت العلامتان التجاريتان الرائدتان على مستوى العالم ELFBAR وLOST MARY اليوم الدور الرئيسي الذي يلعبه تقييم السلامة في مجال البحث والتطوير وتطوير المنتجات والتصنيع المتقدم.

GC-MS instrument

تتخذ كلتا العلامتين التجاريتين نهجاً شاملاً لضمان السلامة، والذي يتكون من إجراء تقييم روتيني واسع النطاق للسلامة يشمل 142 اختباراً على السائل الإلكتروني، و22 اختباراً على الهباء الجوي، و65 اختباراً على مواد الأجهزة. بينما تسعى العلامات التجارية باستمرار إلى تحقيق معايير أعلى لسلامة المنتجات، فإنها تستكشف بلا هوادة مواد وتقنيات ومكونات جديدة.

في ELFBAR وLOST MARY، يتم إجراء الاختبارات على مدار الساعة مع نظام مراقبة الجودة الشامل. في شهر يونيو/حزيران وحده، تم إجراء 4326 اختبارًا على السائل الإلكتروني المملوء مسبقًا في المنتجات الجديدة، و3250 على الهباء الجوي،" كما قال صموئيل يونغ، مدير هندسة البحث والتطويرللعلامات التجارية، مضيفًا أن عمليات التفتيش الكاملة والفحص الفوري أجريت على 67 خطًا من المنتجات في أسواق عالمية مختلفة، بما في ذلك ELFA PRO وAF5000 من ELFBAR، وBM600S من LOST MARY.

وهذا مرادف لارتفاع وتيرة الاختبارات في عام 2023، عندما قامت العلامتان التجاريتان باختبار 32931 مجموعة منتجات داخليًا، وفحص 9090 منتجًا بواسطة مختبرات خارجية.

السلامة محمية جيداً

قبل دخول السوﻖ، يجب أن يخضع كل جهاز أصلي من ELFBAR وLOST MARY لمختلف الاختبارات الصارمة، بما في ذلك التحليل السمي والكيميائي، وتقييم الموثوقية، واختبار المواد، واختبار الإلكترونيات والبطاريات.

كما أنه قبل الدخول إلى السوق، يجب على كل سائل إلكتروني تقديم تقرير اختبار متوافق يلبي متطلبات الامتثال في الأسواق العالمية المستهدفة، بما في ذلك 21 تقييمًا لتركيز النيكوتين ومحتوى الكربونيل والمعادن الثقيلة ومقياس درجة الحموضة والخصائص الفيزيائية.

قامت العلامتان التجاريتان بتوسيع قائمة تضم 787 من المضافات الغذائية المحظورة كمكونات السوائل الإلكترونية وتعملان باستمرار على توسيعها مع ضمان خلو السوائل الإلكترونية من المضافات الصناعية. تم تجميع هذه القائمة بناءً على قاعدة بيانات المواد الكيميائية التابعة لوكالة المواد الكيميائية الأوروبية واللوائح المنصوص عليها في أسواق مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

وتركز اختبارات ما قبل التسويق هذه، التي تستند إلى معايير مختلفة، بما في ذلك التوجيهات الخاصى بمنتجات التبغ، على السوائل الإلكترونية للتأكد بأن المواد الخطرة أقل بكثير من المستويات المسموح بها أثناء الفحص لاستبعاد المواد المحظورة، مثل أسيتات فيتامين E والدياسيتيل والكافيين والتورين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء مراقبة ما بعد التسويق شهريًا لمراقبة سلامة المنتجات، مع عمليات تفتيش عشوائية منتظمة لقياس الكربونيل والمعادن الثقيلة في كل من السوائل الإلكترونية والهباء الجوي، والتركيب الكيميائي للأجهزة من خلال الأشعة السينية الضوئية الطيفي.

المنتجات أصبحت أكثر سلامة من خلال الابتكار

ترفع ELFBAR وLOST MARY مستويات السلامة من خلال اعتماد مواد وتقنيات ومكونات جديدة. تعتمد جهود البحث والتطوير التي تمتد لسنوات طويلة بشأن الحد من الأضرار على الوعي المتزايد بأن التدخين الإلكتروني أقل ضرراً بكثير من التدخين، كما يتضح من العديد من الدراسات العلمية والمتنامية.

وقال صمويل يونغ: "لا تزال المفاهيم الخاطئة حول التدخين مستمرة، حيث لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن الوقاية منها على مستوى العالم، وتصحيحها أمر حتمي". "يعتقد الكثيرون أن تدخين سيجارة إلكترونية للاستخدام الواحد تعادل تدخين عدة عشرات من السجائر. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن هذه المقارنة تتعلق فقط بمحتوى النيكوتين، متجاهلة نقطة مهمة وهي أن السجائر الإلكترونية لا تحتوي على نفس الكميات من المواد الضارة الموجودة في التبغ.

وأضاف: "إن الضرر الناجم عن التدخين يأتي في الغالب من الآلاف من المواد الكيميائية الموجودة في السجائر المحترقة، في حين أن مستويات المواد السامة في السجائر الإلكترونية أقل بكثير. على هذا النحو، يعتبر التدخين الإلكتروني أقل ضرراً بشكل كبير".

في التزام ثابت بتقليل الأضرار، تقوم كلتا العلامتين التجاريتين بتحديث التقنيات والمواد في المنتجات، لإدارة تعرض المستخدمين البالغين للمواد التي يحتمل أن تكون خطرة على أفضل وجه.

على سبيل المثال، يتم استخدام الطلاء الكهربائي المقاوم للتآكل الخالي من النيكل في الأجزاء الرئيسية لجميع أجهزة التدخين الإلكتروني التي تتلامس مع السائل الإلكتروني، مما يزيل المعادن السامة. تقوم العلامتان التجاريتان بتطوير مادة القطن الخالية من المواد الكيميائية مع زيادة الاستقرار الحراري والكيميائي مع تحسين نمط لفائف التدفئة لتقليل الكربونيلات في الهباء الجوي.

تقوم كلتا العلامتين التجاريتين بتحليل المكونات الجديدة من الناحية السمية والكيميائية. على سبيل المثال، يتم البحث في بديل أكثر سلامة مع استقرار حراري أفضل لتحل محل المُحلي الشائع في السوائل الإلكترونية. أثبت المُحلي التجريبي ثباته باستخدام لفائف التسخين عند درجة حرارة تفريغ عالية تصل إلى 250 درجة مئوية ويطلق عددًا أقل بكثير من المعادن الثقيلة في الهباء الجوي.

استمرارية الجودة التي يقدمها التصنيع الآلي

بالإضافة إلى الاختبار المكثف والبحث والتطوير، طورت العلامتان التجاريتان إنتاجًا آليًا رائدًا في الصناعة، بدءًا من اللحام بالليزر وصولًا إلى طلاء لفائف التفريغ، وتجميع وتعبئة كبسولات السائل الإلكتروني، واستخدام لوحة الدوائر المطبوعة، وتجميع الأجهزة، والتعبئة والتغليف.

بدأت العلامتان التجاريتان الإنتاج الآلي على نطاق واسع في عام 2023، وتتميز بالكفاءة العالية وبيئة إنتاج معقمة، وتضمن اتساق المنتجات في الدفعات عالية الجودة.

نبذة عن شركة ELFBAR

تعتبر ELFBAR من رواد صناعة السجائر الإلكترونية على مستوى العالم. تظل ELFBAR ملتزمة بالامتثال وحماية الشباب والنمو المستدام في مسؤوليتها التي لا تتزعزع كواحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي يفضلها ويثق بها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة elfbar.com.

نبذة عن شركة LOST MARY

تضع شركة LOST MARY، الشركة العالمية المبتكرة في عالم السجائر الإلكترونية، نصب أعينها مهمة اكتشاف قيمة السجائر الإلكترونية، وقيادة التوجهات ذات الصلة بالصناعة، وترسيخ أفضل معايير الجودة.

تتواجد LOST MARY الآن في أكثر من 50 سوق حول العالم، حيث يفضل عشرات الملايين من المستخدمين البالغين منتجاتها. وتمتلك العلامة التجارية حاليًا أكثر من 200 براءة اختراع حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة lostmary.com.

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