شركتا ELFBAR وLOST MARY يكشفان عن تطورات هامة في البحث والتطوير وبروتوكولات سلامة جديدة لعام 2025

دراسة أملاح النيكوتين، المكوّن الأساسي في سوائل السجائر الإلكترونية، لتحسين التركيبات

إجراء أكثر من 136,000 اختبار خلال عام 2025 على سوائل منتجات السجائر الإلكترونية، والأيروسول، والمواد، والموثوقية

اعتماد 300 إجراء اختبار كمعيار أساسي

ابتكار مستمر وتطبيقات تكنولوجية مدعومة بأكثر من 900 براءة اختراع ممنوحة عالميًا

لندن، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- شاركت علامتا التدخين الإلكتروني الرائدتان عالميًا ELFBAR وLOST MARY اليوم أحدث إنجازاتهما في البحث والتطوير، والتي تشمل أبحاثًا رائدة في تركيبات سوائل السجائر الإلكترونية، ومحفظة براءات اختراع شاملة، وبروتوكولات اختبار موسعة.





وقد تبنّت العلامتان نهجًا–علميًا في تطوير المنتجات منذ تأسيسهما، مع استثمارات سنوية في البحث والتطوير تُقدَّر بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية.

قال Samuel Fu، مدير هندسة البحث والتطوير في ELFBAR وLOST MARY: "ما تزال الاختبارات الصارمة ركيزةً أساسيةً في عمليات البحث والتطوير لدينا". "وخلال عام 2025، تم إجراء أكثر من 136,000 اختبار على المنتجات النهائية، وسوائل السجائر الإلكترونية، والأيروسول، والمواد، ما يعكس سعينا طويل الأمد إلى تحقيق معايير سلامة أعلى".

أملاح النيكوتين لأداء أكثر أمانًا

أظهرت اختبارات من دراسة حديثة خضعت لمراجعة الأقران أجرتها العلامتان أن ملفات التسخين المصنوعة من النيكل-كروم والمشبعة بسائل السجائر الإلكترونية الذي يحتوي على 2% من نيكوتين اللاكتات — وهو أحد أملاح النيكوتين شائعة الاستخدام في السجائر الإلكترونية — تطلق كميات أعلى بكثير من النيكل مقارنةً بتلك المشبعة بسائل سجائر إلكترونية يحتوي على 2% من نيكوتين البنزوات، كل أسبوع على مدار أربعة أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأيروسولات أو الأبخرة الناتجة عن تركيبة اللاكتات السابقة تحتوي أيضًا على مستويات أعلى من النيكل مقارنةً بتركيبة البنزوات المذكورة.

كشفت هذه الدراسة، المنشورة في المجلة العالمية المرموقة Chemical Research in Toxicology، والتي تركز على نيكوتين اللاكتات، عن هجرة النيكل في سوائل وأيروسولات السجائر الإلكترونية، وتساعد في الحد من تعرّض المستخدمين لهذه المادة الضارة.

لتعزيز الثقة، بدأت العلامتان — عقب هذه الدراسة — في التخلص التدريجي من نيكوتين اللاكتات وملفات التسخين المصنوعة من النيكل-كروم في منتجاتهما.

وأضاف Samuel: "لذلك، فإننا ندعو الصناعة بأكملها إلى الحذر من استخدام نيكوتين اللاكتات، كما ندعو الجهات التنظيمية إلى تقديم مزيد من الإرشادات بشأن تركيبات سوائل السجائر الإلكترونية، لرفع المعايير على مستوى الصناعة ككل".

توسّع إجراءات الاختبار يعزّز السلامة

تستند معايير سلامة المنتجات والأداء الصارمة لدى العلامتين على 300 إجراء اختبار قبل طرح المنتجات في الأسواق، تشمل 170 تحليلًا كيميائيًا لسائل وأيروسول السجائر الإلكترونية، و98 تقييمًا للمواد، و32 اختبارًا لموثوقية الأجهزة قبل الوصول إلى السوق. كما تُسهم الفحوصات العشوائية الشهرية في مراقبة أي آثار لوجود مواد محظورة.

منذ مايو 2025، تمت إضافة 28 إجراءً جديدًا خاصًا بالتركيب الكيميائي لسوائل وأيروسولات السجائر الإلكترونية وكذلك المواد المستخدمة إلى بروتوكول الاختبار، مما يعكس التزامًا مستمرًا بضمان الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، اجتازت العلامتان عددًا من اختبارات كفاءة سوائل السجائر الإلكترونية التي أجراها Laboratory of the Government Chemist في المملكة المتحدة، وصُنِّفت جميع النتائج على أنها "مُرضية"، مما يؤكد مجددًا قدرات الاختبار الداخلية لدى العلامتين والتزام المنتجات بمتطلبات الامتثال.

وقال Samuel: "لتقديم منتجات منخفضة المخاطر يمكن للمستخدمين البالغين الوثوق بها، نواصل تعزيز مستويات السلامة عبر تطوير قدرات الاختبار لدينا، وتحسين ضبط الجودة، وضمان أن يتجاوز كل جهاز المتطلبات التنظيمية".

محفظة براءات اختراع شاملة تدفع عجلة الابتكار

اعتبارًا من نوفمبر 2025، قدّمت العلامتان أكثر من 2,200 طلب براءة اختراع تشمل ابتكارات ونماذج منفعة، مع حصولهما على أكثر من 900 براءة اختراع ممنوحة عالميًا، وهو عامل رئيسي وراء التطور السريع لمحفظة العلامتين مع استمرار توسيع نطاق الابتكارات لتشمل منتجات جديدة.

تغطي براءات الاختراع مجالات مثل: هيكل الجهاز، وتركيبة سائل السجائر الإلكترونية، والمواد، والبرمجيات، والأنظمة الإلكترونية، مما يعني أنها تتناول جميع المكونات الرئيسية في منتجات التدخين الإلكتروني. تؤكد هذه المحفظة الواسعة سعي العلامتين المستمر نحو الابتكار عبر تطوير التصميمات والتكنولوجيا وتعزيز سلامة المنتجات لتقديم حلول من الجيل التالي.

قال Samuel Fu: "هناك عدة تقنيات ثورية قيد التطوير حاليًا. ومع هذه الابتكارات، سنضع تعريفًا جديدًا لمنتجات التدخين الإلكتروني ونرفع مستويات سلامتها إلى آفاق جديدة".

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: elfbar.com

