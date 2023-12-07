EMSPHERE: عاصمة بانكوك التي لا تنام

أعربت السيدة سوبالوك أومبوج، رئيسة مجموعة The Mall Group، عن طموحها وراء هذا المشروع الضخم، وهو التوسع إلى ما هو أبعد من مجرد إنشاء مركز تسوق نموذجي آخر. إنها تستهدف إنشاء منطقة حضرية مميزة في بانكوك تتناسب مع خيارات نمط الحياة العالمية. وإدراكًا منها لقوة الربط بين وسائل الترفيه، كان حلمها متوازيًا مع المناطق الشهيرة مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وOmotesando في طوكيو باليابان، وXin Tian Di في شنغهاي، وSoho في لندن على سبيل المثال لا الحصر. وإيمانًا منها بأن بانكوك يجب أن تتباهى بمنطقة تسوق وترفيه راقية، فقد تخيلة Emsphere كعاصمة لا تنام، والتي من شأنها أن تفتح بشكل كبير العديد من الفرص الجديدة لضيوفها والقادمين المميزين.

تعد Emsphere مكونًا محوريًا في منطقة EM التي تبلغ مساحتها 650000 متر مربع، وتتمتع بموقع إستراتيجي في قلب سوكومفيت، وتحيط بها مساكن وفنادق ومكاتب راقية. تضم منطقة EM ثلاثة مجمعات تسوق عالمية المستوى، وهي Emporium، ملاذ للعلامات التجارية الفاخرة مثل Cartier، وDior، وGucci، وLouis Vuitton، وTiffany، وVan Cleef؛ وEmquartier، التي تم تصنيفها كوجهة فاخرة وهجينة متطورة؛ وEmsphere، التي تمثل مستقبل تجارة التجزئة الغني بالترفيه ومفاهيم الطعام المبتكرة والأزياء. إن المزيج المثالي بين مناطق الجذب الثلاثة المتنوعة في منطقة EM هو بلا شك تجربة التسوق التي أصبحت حقيقة، والتي مع كل ذلك تظل مكانًا يمكنك القدوم لمشاهدة العالم كله من حولك.

تم تخصيص الطابقين الخامس والسادس من Emsphere حصريًا للترفيه، ويضم مجموعة متنوعة من الحانات والبارات، بما في ذلك نوادي الشاطئ ونوادي العشاء - ما يقرب من 25 مؤسسة إجمالًا. ويتضمن المشروع UOB Live، ساحة عالمية المستوى تمتد على مساحة 12000 متر مربع وتتسع لـ 6000 شخص، وتديرها AEG، وهي شركة ترفيه أمريكية رائدة.

وسلطت السيدة سوبالوك الضوء على دور Emsphere في تقديم تجارب طعام فريدة من نوعها، بما في ذلك تقديم الطعام على مدار 24 ساعة للوافدين في وقت متأخر من الليل والمستكشفين المحليين ليلًا. تشمل عروض الطهي المتنوعة مؤسسات مشهورة مثل Bread Street Kitchen & Bar من إعداد غوردون رامزي، وشاي Nayuki boba بالحليب من الصين. يعد IKEA الأول في وسط المدينة بجنوب شرق آسيا والذي تبلغ مساحته 12000 متر مربع، وهو أحد المعالم البارزة لمحبي هذا المتجر. لمحبي السيارات الخارقة، يوجد في الطابق الثاني مركز للسيارات الفاخرة مثل Rolls-Royce وPorsche وغيرها.

تم الكشف عن مشروع Emsphere في الأول من ديسمبر تحت شعار "CALLING THE WORLD"، وهو مشروع تنموي ضخم ومتعدد الأوجه على مستوى عالمي في قلب بانكوك. إن السيدة سوبالوك تدعو العالم لتجربة بانكوك بطريقة تتجاوز التوقعات التقليدية.

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فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=BJRv_cSJDOY