EndoQuest Robotics تتعاون مع OMNIVISION لتزويد النظام الآلي المرن بمستشعر الصور الرائد في الصناعة

نظام آلي مرن مبتكر لتقديم أفضل رؤية بالمنظار في فئته

هيوستن، 6 يناير/كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة EndoQuest™ Robotics, Inc.، وهي شركة خاصة للأجهزة الطبية ورائدة في تطوير التقنيات الروبوتية المبتكرة المريئية، وشركة OMNIVISION، المطور العالمي الرائد لحلول أشباه الموصلات، بما في ذلك التصوير الرقمي المتقدم وتكنولوجيا العرض التي تعمل باللمس، عن إطلاق شراكة لدمج OCHFA CameraCubeChip® من OMNIVISION في النظام الروبوتي المرن الخاص بـ EndoQuest.

OMNIVISION

قال كورت أزاربارزين، الرئيس التنفيذي لشركة EndoQuest Robotics: "نحن متحمسون لأن نكون قادرين على دمج تقنية الاستشعار الرائدة في السوق من OMNIVISION في مكون التصور لمنصتنا الأولى من نوعها". "نحن ندرك أن التصوير المتقدم ضروري لتعزيز قدرات الطبيب، وخاصة داخل تجويف الجهاز الهضمي . (GI) تعتبر أحدث تقنيات OMNIVISION مثالية لنظامنا الآلي المرن."

وقال تهزيب جونجا، مدير التسويق الطبي في OMNIVISION: "يسعدنا دمج OCHFA CameraCubeChip® في منصة EndoQuest Robotics". "إن OCHFA CameraCubeChip® هو حل تصوري عالي الأداء تم تصميمه باستخدام تقنية PureCel®Plus-S بِكسل من OMNIVISION، مع حجم بكسل صغير يبلغ 1.008 ميكرون (ميكرومتر)، بتنسيق بصري 1/8 بوصة؛ ويتميز بدقة 720x720 عند 30 إطارًا في الثانية. تتيح تقنية PureCel®Plus-S قدرة كاملة عالية بشكل جيد، وصفر ازدهار واستهلاك أقل للطاقة للحصول على صور واضحة ونقية تشبه الحياة. يأتي OCHFA CameraCubeChip® بحجم صغير يبلغ 1.075 × 1.075 ملم (مم)، مع نطاق تركيز من 5 مم إلى 50 مم ومجال رؤية قطري 120 درجة مما يجعله مثاليًا لإجراءات الجهاز الهضمي وغيرها من الإجراءات الباطنية. إنه مكون طبي موثوق به ويخضع لشهادة وتأهيل واختبار شامل، مما يرتقي برعاية المرضى والتصوير الجراحي إلى المستوى التالي."

تركز EndoQuest Robotics على تلبية الاحتياجات غير المستوفاة في طب الجهاز الهضمي (المُشار إليه باسم "GI") والعمليات الجراحية الأخرى التي تعمل بالمنظار الداخلي من خلال تطوير نظام آلي مبتكر يوفر الدقة والمرونة وتحسين النتائج الصحية للمرضى. تم تصميم التقنية الخاصة بالشركة للتنقل وتنفيذ الإجراءات العلاجية من خلال الفتحات الطبيعية للجسم، مما يسمح بتدخلات أقل توغلًا وتعزيز قدرات المتخصصين في الرعاية الصحية. منذ تأسيس EndoQuest Robotics، تعاونت الشركة على نطاق واسع وستواصل القيام بذلك مع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين والشركاء في الصناعة لتعزيز اعتماد نظامها الآلي المرن الثوري، مما أدى في النهاية إلى تحسين نتائج المرضى وإعادة تعريف معيار جديد للرعاية في الجراحة طفيفة التوغل.

نبذة عن OMNIVISION

OMNIVISION هي مؤسسة عالمية لأشباه الموصلات غير قابلة للتصنيع تعمل على تطوير حلول التصوير الرقمي والتناظرية واللمس والعرض المتقدمة لتطبيقات وصناعات متعددة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، والأمن والمراقبة، والسيارات، والحوسبة، والطب، وإنترنت الأشياء / التطبيقات الناشئة. تتيح تقنياتها المبتكرة الحائزة على جوائز واجهة أكثر سلاسة بين الإنسان والآلة في العديد من الأجهزة التجارية الحالية. اكتشف المزيد على: www.ovt.com.

نبذة عن EndoQuest Robotics

EndoQuest Robotics هي شركة رائدة مبتكرة في تطوير التقنيات الآلية التحويلية التي تعمل بالمنظار الداخلي. تكرس الشركة جهودها لإحداث تغيير جذري في مجال الإجراءات طفيفة التوغل من خلال إنشاء تدخلات متطورة بالمنظار الداخلي مصممة لأخصائيي العلاج بالتنظير والجراحين لإجراء الجراحات في الجزء العلوي والسفلي من الجهاز الهضمي بشكل محدود جراحيًا مع التركيز على تعزيز الدقة والمرونة والنتائج الصحية للمرضى. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.endoquestrobotics.com

النظام الآلي المرن من EndoQuest تحت التطوير ولم يُوافق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وليس للبيع التجاري في الولايات المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية أو للمزيد من المعلومات حول EndoQuest Robotics والتطورات الرائدة في الجراحة الآلية بالمنظار الداخلي المرن، يرجى الاتصال بما يلي:

مسؤول التواصل مع الشركات:

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