Envision Energy تتعاون مع حكومة إسبانيا وقادة الصناعة لتطوير مجمع صناعي متكامل للهيدروجين الأخضر الصافي الصفري

شراكة بارزة مع الحكومة الإسبانية لتسريع ريادة إسبانيا في مجال التحليل الكهربائي والهيدروجين الأخضر والابتكار الصافي في جميع أنحاء أوروبا.

Envision تتعاون مع الحكومة الإسبانية والقادة المحليين لتطوير مجمع صناعي متكامل من الهيدروجين الأخضر الصافي من أجل إزالة الكربون من الصناعات التي يصعب التخلص منها.

مدريد، 12 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Envision Energy (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"Envision")، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيات صافي الصفر التي تعمل في خمس قارات، عن استثمار تاريخي في مستقبل الطاقة المتجددة في إسبانيا.

Signing Ceremony of Cooperation between The Government of Spain and Envision Energy

بالتعاون مع الحكومة الإسبانية والصناعة الإسبانية والأوروبية الرئيسية والقادة الماليين، ستقوم Envision بتطوير أول مجمع صناعي متكامل في أوروبا يعمل بالهيدروجين الأخضر الصافي الصفر. وسيكون بمثابة وظيفة تصميم وأبحاث وتصنيع وخدمة الهيدروجين الأخضر بما في ذلك التحليل الكهربائي ووحدة فصل الهواء (ASU) وتخليق الأمونيا ومرفق الوحدة المكتملة لإنتاج الأمونيا الخضراء القابلة للتطوير. سيؤدي ذلك إلى تعزيز الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة في إزالة الكربون من الصناعات الإسبانية التي يصعب التخلص منها.

تم التصديق عليها كجزء من مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني الأخيرة للصين، وسيساهم المجمع الصناعي الصافي الصفري في تسريع خطط إسبانيا لتبني الهيدروجين الأخضر بشكل كبير وتعزيز تقدمها نحو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2030.

ستقوم Envision أيضًا بإنشاء مركز متطور للتميز في الهيدروجين الأخضر، مما يعزز التزامها تجاه المنطقة وشركائها على حد سواء، حيث يتعاونون لتنفيذ حلول متطورة خالية من الانبعاثات.

منشأة جديدة لتعزيز أهداف الطاقة المتجددة والمناخ في إسبانيا

ستقوم المنشأة بإنتاج محلل كهربائي بغشاء تبادل البروتون عالي السعة، ومحلل الكهربائي القلوي منخفض الضغط ومحلل الكهربائي القلوي عالي الضغط، والتي تعتبر حاسمة في عملية التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من معدات الوحدات.

سيؤدي هذا المشروع دورًا محوريًا في توفير خمسة جيجاوات من قدرة التحليل الكهربائي، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف خارطة طريق الهيدروجينية في إسبانيا لإنتاج أحد عشر جيجاوات بحلول عام 2030. باستثمار مبدئي بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من قبل Envision وشركائها، من المتوقع أن يتم توفير 1000 وظيفة خضراء جديدة.

بناءً على النجاح العالمي لشركة Envision في ريادة المجمعات الصناعية الصفرية الأولى من نوعها في العالم، سيتم تشغيل المنشأة بالطاقة النظيفة المولدة محليًا، بما في ذلك الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يخلق نظامًا بيئيًا صناعيًا ومستدامًا وأخضر بالكامل.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المنشأة في النصف الأول من عام 2026، حيث تعمل Envision بشكل وثيق مع الحكومة الإسبانية لتحديد موقع مثالي لتطوير المشروع. وهذا يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة البناء. عند إكمال البناء، ستكون المنشأة عبارة عن مجمع صناعي صافي الصفر معتمد من قبل Bureau Veritas.

قال بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم: "اليوم - مع التزامكم الجديد باستثمار مليار دولار بالشراكة مع الصناعة، لبناء مصنع للتحليل الكهربائي في إسبانيا - أنتم لا تساهمون فقط في اقتصادنا. أنتم تساعدوننا في بناء المستقبل، وبناء مستقبل أفضل."

قال لي تشانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Envision: "بفضل مواردها المثالية وحجم سوقها والخبرة التي تتمتع بها، فإن إسبانيا في وضع جيد لتكون رائدة في أوروبا في مجال الهيدروجين الأخضر، وEnvision ، مع شركائنا في مجال التكنولوجيا الصفرية، متحمسة للعب دور في تأمين مستقبل الطاقة الخضراء في إسبانيا."

مركز التميز لدعم الابتكار الحيوي في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر

سيعزز مركز التميز النظام البيئي الصناعي الأخضر القائم على الهيدروجين في البلاد. وسيكون المركز بمثابة مركز لبناء المهارات والمواهب المحلية، وتحفيز الابتكارات، وجذب التعاون الصناعي في جميع أنحاء إسبانيا. من خلال دمج إنتاج الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والتكنولوجيا الرقمية الصفرية الصافية، تهدف Envision إلى المساعدة في ضمان إمدادات ثابتة ونظيفة للطاقة، وخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين، وإثبات الجدوى التجارية لهذا "النفط الجديد" للتحول العالمي للطاقة.

نبذة عن Envision Energy

شركة Envision Energy هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء توفر حلول الطاقة المتجددة للشركات والحكومات والمؤسسات العالمية. تضم Envision Energy ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية - توربينات الرياح الذكية، وتخزين الطاقة، وحلول الهيدروجين الخضراء، وتبني بشكل تعاوني حلول شاملة لتحويل الطاقة.

تلقت Envision Energy العديد من الجوائز لأدائها في مجال الاستدامة، بما في ذلك ميدالية EcoVadis الذهبية و CDP "A-List". كما تم الاعتراف بها في قائمة "Change the World" لشركة Fortune وتم تصنيفها بين أفضل 10 شركات ذكية من قبل MIT Technology Review.

اليوم، تستفيد Envision Energy من شبكتها العالمية من مراكز البحث والتطوير والهندسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمارك والصين وما إلى ذلك لقيادة تطوير التكنولوجيا الخضراء العالمية بشكل مستمر. انضمت Envision Energy إلى مبادرة الأهداف القائمة على المعرفة العلمية (SBTi) والتزمت بتحقيق "طموح اﻻﺣﺗرار اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﻘدار 1.5 درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ" في عام 2021. لقد حققت الحياد الكربوني عبر عملياتها العالمية بحلول عام 2022 وستحقق حيادية الكربون عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2028.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني www.envision-group.com

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