Envision تهيمن على طلبات توربينات الرياح العالمية بين مصنعي المعدات الأصلية الصينيين في 2023

شنجهاي، 20 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- حققت Envision Energy، وهي رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، إنجازًا كبيرًا في عام 2023، مؤمنة المركز الرائد في استلام الطلبيات العالمية لتوربينات الرياح بين مصنعي المعدات الأصلية الصينيين. هذا الإنجاز، كما ذكر تقرير مجموعة استشارات الطاقة الرائدة Wood Mackenzie، يضع Envision Energy في مقدمة الصناعة بسعة طلب تبلغ 4.1 جيجاوات، بخطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بأقرب منافس لها.

يسلط هذا الإنجاز الضوء على الهيمنة الاستراتيجية لـ Envision Energy على نظرائها، حيث أمن أقرب مصنع معدات أصلية صيني 1.345 جيجاوات فقط، مما يظهر قيادة Envision للسوق بفارق كبير.

"تعكس البيانات من Wood Mackenzie بوضوح نمونا الاستراتيجي والتزامنا بدفع قطاع الطاقة المتجددة عالميًا.". قال ذلك Kane Xu، نائب الرئيس العالمي لـ Envision Energy. "موقعنا الرائد في السوق الدولي هي شهادة على تقنيتنا المتقدمة، ونهجنا المتمحور حول العميل، وقدراتنا القوية على التسليم، في الصين وعالميًا.".

هذا الإنجاز لا يبرز فقط قيادة Envision Energy لقطاع الطاقة المتجددة، بل يعكس أيضًا الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في تشكيل مستقبل بطاقة مستدامة على مستوى العالم. تواصل Envision Energy دفع الابتكار وتوسيع وجودها العالمي، داعمة موقعها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

حول Envision Energy

Envision Energy هي إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الخضراء، وتتخصص في توفير حلول أنظمة الطاقة المتجددة لكل من الشركات والحكومات والمؤسسات العالمية. تواصل شركة Envision، مع مهمة "حل التحديات من أجل مستقبل مستدام للبشرية"، عملها للحد من تكاليف إنتاج وتخزين وتكامل الطاقة المتجددة من خلال الابتكار التكنولوجي. وتضم Envision Energy ثلاثة قطاعات رئيسية للأعمال هي: توربينات الرياح الذكية وتخزين الطاقة وحلول الهيدروجين الأخضر، وتقوم الشركة ببناء حلول شاملة بشكل تعاوني لتحقيق التحول في مجال الطاقة. وتدير الشركة أيضًا صندوق Envision-Hongshan Carbon-Neutral Fund، فضلًا عن امتلاكها لفريق Envision Racing لسباقات رياضة Formula E الذي احتل المركز الأول في بطولة Formula E Teams' Championship لعام 2023.

اليوم، تستفيد شركة Envision Energy من شبكتها العالمية لمراكز البحث والتطوير R&D والهندسة في جميع أنحاء الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدانمارك، وغيرهم، من أجل قيادة تطوير التكنولوجيا الخضراء على مستوى العالم بشكل مستمر. وقد انضمت Envision Energy إلى مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) والتزمت بتحقيق أهداف حملة "Business Ambition for 1.5°C" في عام 2021. ومن جانبها، نجحت الشركة في تحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها العالمية في عام 2022 وستحقق الحياد الكربوني عبر سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2028.

احتلت شركة Envision المرتبة الثانية في قائمة "Change the World" لعام 2021 من مجلة Fortune، وجاءت بين أفضل 10 شركات في قائمة "أذكى 50 شركة في العالم" لعام 2019 من قبل مجلة MIT Technology Review.

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