European Wellness تقود جهودًا بحثية رائدة عن متلازمة داون بجامعة Heidelberg University

هايدلبرغ، ألمانيا، 19 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة European Wellness Biomedical Group (EWBG) بالتعاون مع كلٍ من أكاديمية European Wellness Academy (EWA) ومختبر Baden Research Lab وجامعة Heidelberg University عن توصلهم لإنجاز علمي هام في مجال أبحاث متلازمة داون؛ كاشفين النقاب عن معلومات جديدة حول التركيب العصبي للدماغ لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، مما يفتح الباب أمام طرق علاجية مبتكرة.

استخدمت الدراسة، التي أجراها رواد في مجال الطب التجديدي الحيوي ومجال التعليم، أساليب التصوير بالرنين المغناطيسي الحديثة MRI لفحص الدماغ، وأظهرت النتائج أن هناك صلة قوية بين القدرات المعرفية وتغيرات حجم الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون. تشير هذه النتائج إلى أن التدخل المبكر يمكن أن يحسن بشكل كبير نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالمتلازمة.

كان لمجموعة EWBG، المعروفة بعملها الرائد في علاج الخلايا الجذعية، دور رائد في الجهود البحثية سالفة الذكر، وتعمل بشكل وثيق مع جامعة Heidelberg University. يعكس هذا التعاون الالتزام الذي يتشاركه الكيانين بإحداث نقلة نوعية في رعاية وعلاج متلازمة داون والأمراض المصاحبة لها من خلال تحقيق انجازات علمية رائدة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور Mike Chan، أحد الركائز الأساسية في هذه الدراسة، على دور الطب التجديدي الحيوي المحوري في هذا البحث. حيث صرح قائلًا: "تمثل نتائجنا قفزة نوعية في فهم متلازمة داون. فنحن نطمح، من خلال تطبيق علاجات الخلايا الجذعية وغيرها من العلاجات المتقدمة، إلى مستقبل تُحدث فيه الرعاية الصحية المخصصة فارقًا كبيرًا في حياة هؤلاء الأفراد".

تلعب أكاديمية EWBG دورًا جوهريًا في تقديم كافة التدريبات الحديثة والمتقدمة اللازمة لكوادر الرعاية الصحية المشاركين في هذا البحث، مما يضمن دمج أحدث تطورات الطب التجديدي الحيوي في الممارسات السريرية. وفي الوقت ذاته، يتركز دور مختبر Baden على تهيئة بيئة بحثية محفزة للابتكار، بينما تواصل جامعة Heidelberg University ريادتها العالمية في مجال أبحاث الخلايا الجذعية وعلم المناعة، مما يدفع أهداف الدراسة نحو آفاق أوسع.

يمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في أبحاث متلازمة داون، فهو يضع معيارًا جديدًا لمواجهة وعلاج الأمراض العصبية المعقدة. يحرز الشركاء المشاركين في البحث، من خلال الاستفادة من إمكانات الطب التجديدي الحيوي، تقدمًا هائلًا نحو مستقبل لا يكون فيه تقديم رعاية صحية مخصصة وفعالة لمتلازمة داون مجرد احتمال، بل حقيقة ملموسة.

للتواصل: الفريق الإعلامي لمجموعة EW Group، [email protected]