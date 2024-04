European Wellness mène une recherche pionnière sur le syndrome de Down à l'Université de Heidelberg

HEIDELBERG, Allemagne, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'European Wellness Biomedical Group (EWBG), en collaboration avec l'European Wellness Academy (EWA), le Baden Research Lab et l'université de Heidelberg, a annoncé avoir réalisé des progrès considérables dans la recherche sur le syndrome de Down, en révélant de nouvelles connaissances neuroanatomiques qui ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de soins.

Cette étude révolutionnaire, menée par des pionniers de la médecine biorégénératrice et de l'éducation, utilise des méthodes modernes d'IRM pour démontrer un lien entre les capacités cognitives et les changements de volume du cerveau chez les personnes atteintes du syndrome de Down. Ces résultats suggèrent que les techniques d'intervention précoce améliorent la qualité de vie des personnes atteintes.

L'EWBG, connu pour ses travaux novateurs dans le domaine de la thérapie par cellules souches, a été à l'avant-garde de cette étude, en étroite collaboration avec l'université de Heidelberg. Cette collaboration témoigne d'un engagement commun à transformer les soins et le traitement du syndrome de Down et des maladies associées grâce à des avancées scientifiques de pointe.

Le professeur Mike Chan, qui a joué un rôle essentiel dans l'étude, a souligné l'importance de la médecine biorégénératrice dans cette recherche. « Nos résultats représentent une avancée majeure dans la compréhension du syndrome de Down. En appliquant la thérapie par cellules souches et d'autres traitements avancés, nous envisageons un avenir où des soins sur mesure pourront améliorer de manière significative les résultats pour ces personnes. »

L'European Wellness Academy joue un rôle essentiel en dispensant une formation avancée aux professionnels de la santé qui participent à cette recherche, en veillant à ce que les avancées les plus récentes en matière de médecine biorégénérative soient incorporées dans les pratiques cliniques. Pendant ce temps, Baden se concentre sur la création d'un environnement propice à la recherche, tandis que l'université de Heidelberg se développe en tant que leader mondial de la recherche sur les cellules souches et l'immunologie, faisant ainsi progresser les objectifs de l'étude.

Ce projet commun marque un tournant dans la recherche sur le syndrome de Down, en établissant une nouvelle norme pour aborder et traiter les maladies neurologiques complexes. En exploitant le potentiel de la médecine biorégénératrice, les partenaires engagés font d'énormes progrès vers un avenir où des soins adaptés et efficaces pour le syndrome de Down ne sont pas seulement une possibilité, mais une réalité.

