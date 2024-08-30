EXPANSE MEDICAL ترحب بجيف هوبكنز كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة FLOWPHYSIX المنبثقة عنها

بليزنتون، كاليفورنيا ، 30 أغسطس ، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة إكسبانس ميديكال (Expanse Medical) الإعلان عن تعيين جيف هوبكنز كرئيس تنفيذي ، وعضو في مجلس إدارة شركة فلو فيزيكس (FlowPhysix)، شركة المحفظة المعروفة سابقًا باسم "إكسبانس آي سي إي" (Expanse ICE). يجلب السيد هوبكنز ثروة من الخبرة وسجل حافل في صناعة الأجهزة الطبية ، مما يمثل لحظة محورية لشركة فلو فيزيكس أثناء انتقالها إلى مرحلة تجارية. مع تصريح إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) والنجاح السريري المثبت ، سيتم إطلاق "نظام شفط آي سي إي" ICE باسم نظام شفط "فلورانار" (FLOWRUNNER™).

مع أكثر من 30 عامًا من النجاح في الأجهزة الطبية ، كان السيد هوبكنز أساسيًا في دفع الابتكار والنمو المرتفع في شركاته السابقة ، بما في ذلك هورايزون ميديكال برودكتس (Horizon Medical Products)، وإثيكون إندو سيرجيري (Ethicon Endo-Surgery)، وبايوسنس وبستر (Biosense Webster)، وأكلارنت (Acclarent). قاد السيد هوبكنز التحول التجاري والتبني السريع للعديد من التقنيات التي أحدثت ضجة في الأسواق. بصفته رئيسًا عالميًا لشركة أكلارنت ، وهي إحدى شركات جونسنون آند جونسون (Johnson and Johnson) ، قاد الأعمال التجارية من خلال تحول ناجح واستحواذ بواسطة شركة إنتجرا لايف ساينسز (Integra Life Sciences).

قال إيتان كونستانتينو ، مؤسس إكسبانس ميديكال: "نحن سعداء بالترحيب بجيف بالفريق". "قيادته ذات الرؤية وخبرته العميقة في التسويق تجعله القائد المثالي لشركتنا خلال هذه المرحلة المثيرة من النمو. نحن واثقون من أنه تحت إشرافه ، ستضع فلو فيزيكس معاييرًا جديدة في استئصال الجلطات وتسهم في تحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء العالم." في دوره الجديد ، سيقوم السيد هوبكنز ببناء منظمة تجارية من الطراز العالمي ووضع خط أنابيب فلو فيزيكس القوي في مكانة هامة لإحداث ضجة في أسواق الأوعية الدموية. يشير تعيينه إلى التزام فلو فيزيكس بتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الفعالة لاستئصال الجلطات من خلال الأوعية الدموية.

قال السيد هوبكنز: "أنا متحمس للانضمام إلى فلو فيزيكس وقيادة الشركة خلال هذه الفترة التي تمثل نقلة نوعية". "التكنولوجيا التي ستحدث ثورة كاملة لها القدرة على إحداث نقلة نوعية في علاج أمراض الأوعية الدموية ، وأنا متحمس لجلب هذه العلاجات لأكبر عدد ممكن من المرضى. من وجهة نظري ، سيصبح "فلورانار" (FLOWRUNNER) معيار الرعاية لاستئصال الجلطات، مما يخلق فئة جديدة من حلول الشفط التي تعمل على النحو المقصود في الفيزياء. تشير الحالات الأولية لدينا إلى أن الجراحين سيكون لديهم القدرة على استئصال نطاقات واسعة وأحجام كبيرة للجلطات واستعادة تدفق الدم بشكل فعال.

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