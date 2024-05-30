FAW Trucks تَحصل على طلبية أخرى لشراء 1000 مركبة في الخارج

نيروبي، كينيا, 30 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- وقعت FAW Trucks مؤخرًا على طلب تصدير 1000 سيارة مع وكيلها الكيني، شركة TAM، في نيروبي، عاصمة كينيا. حضر حفل التوقيع السيد Hanjie Hu، كبير مستشاري الشؤون الخارجية في FAW Group، والسيد Changchun Leng، المدير العام لخط إنتاج FAW Trucks في الخارج.

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صرّح السيد Ali Zubedi، المدير العام لشركة TAM، الوكيل الكيني، أن تعاونهم مع FAW Trucks بدأ عام 2005. بفضل دعم FAW Trucks على المدى الطويل والتزامها بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة، فقد اكتسبت ميزة تنافسية في السوق الكينية. وعلاوة على ذلك، أعرب عن ثقته الكاملة في التطور المستقبلي لشركة FAW Trucks في كينيا. أعرب السيد Changchun Leng، الذي يُمثل FAW Trucks، عن امتنانه في كلمته لشركة TAM لمساهماتها الكبيرة في تطوير العلامة التجارية FAW Trucks في السوق الكينية.

شهد السيد Hanjie Hu والسيد Ali Zubedi معًا توقيع طلب بيع 1000 وحدة بين FAW Trucks ووكيلها الكيني، شركة TAM. كما شاركا في حفل قَص الشريط لإطلاق طراز الشاحنة الخفيفة الجديد للعلامة التجارية FAW Trucks.

منذ دخولها السوق الكينية عام 2005، أجرت FAW Trucks بحثًا شاملًا حول لوائح وسياسات السوق المحلية، بهدف توفير منتجات عالية الجودة ودعم خدمة فعالة وفي الوقت المناسب للعملاء المحليين. في قطاع الشاحنات المتوسطة والثقيلة، قدمت FAW Trucks منتج الجر خفيف الوزن HanV2.0، مما أدى إلى إنشاء نماذج شائعة وفعالة من حيث التكلفة مع مزايا مثل انخفاض استهلاك الوقود وخفة الوزن. أدّت هذه الخطوة إلى تسريع طرح منتج JH6 المتطور، مما عزز القدرة التنافسية للعلامة التجارية واستحوذ تدريجياً على السوق المتوسطة إلى الراقية. في قطاع الشاحنات الخفيفة، أطلقت FAW Trucks منتجات جديدة مثل JK6 و Tiger VR، والتي تحظى بتقدير واسع النطاق من قبل العملاء المحليين بفضل مظهرها الأنيق وقوتها الوفيرة وقدرة الحمولة الأكبر.

بالنظر إلى المستقبل، ستعطي شركة FAW Trucks الأولوية لرضا العملاء ونجاح الأعمال، مستهدفةً فرص النمو في السوق الكينية. وسوف تستمر في تقديم منتجات الشاحنات المتميزة وتقديم المزيد من الخدمات المخلصة للمستخدمين، بهدف تحقيق تنمية مستدامة طويلة المدى في الأسواق الخارجية.