FAW Trucks obtient une nouvelle commande de 1 000 véhicules à l'étranger

NAIROBI, Kenya, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- FAW Trucks a récemment signé une commande pour l'exportation de 1 000 véhicules avec son concessionnaire kenyan, TAM Company, à Nairobi, la capitale du Kenya. La cérémonie de signature a réuni M. Hanjie Hu, consultant en chef des activités à l'étranger de FAW Group Corporation, et M. Changchun Leng, directeur général de la gamme de produits FAW Trucks pour l'étranger.

M. Ali Zubedi, directeur général de TAM Company, le concessionnaire kenyan, a déclaré que sa coopération avec FAW Trucks avait commencé en 2005. Grâce au soutien à long terme de FAW Trucks et à son engagement à fournir des produits et des services de haute qualité, ils ont acquis un avantage concurrentiel sur le marché kenyan. En outre, il a exprimé sa pleine confiance dans le développement futur de FAW Trucks au Kenya. Dans son discours, M. Changchun Leng, représentant de FAW Trucks, a exprimé sa gratitude à TAM Company pour ses contributions importantes au développement de la marque FAW Trucks sur le marché kenyan.

M. Hanjie Hu et M. Ali Zubedi ont assisté conjointement à la signature de la commande de 1 000 unités entre FAW Trucks et son concessionnaire kenyan, TAM Company. Ils ont également participé à la cérémonie de lancement du tout nouveau modèle de camion léger de la marque FAW Trucks.

Depuis son entrée sur le marché kenyan en 2005, FAW Trucks a mené des recherches approfondies sur les réglementations et les politiques du marché local, dans le but de fournir des produits de haute qualité et un service d'assistance efficace et rapide aux clients locaux. Dans le secteur des poids moyens et lourds, FAW Trucks a introduit le produit de traction HanV2.0 sur châssis léger, créant des modèles populaires et rentables présentant des avantages tels qu'une faible consommation de carburant et un poids léger. Cette mesure a accéléré l'introduction du produit haut de gamme JH6, améliorant la compétitivité de la marque et s'emparant progressivement des marchés intermédiaire et haut de gamme. Dans le secteur des camions légers, FAW Trucks a lancé de nouveaux produits tels que le JK6 et le Tiger VR, qui sont largement reconnus par les clients locaux pour leur élégance, leur puissance et leur plus grande capacité de charge utile.

À l'avenir, FAW Trucks accordera la priorité à la satisfaction des clients et au succès commercial, en ciblant les opportunités de croissance sur le marché kenyan. La société continuera à introduire des camions de qualité supérieure et à offrir des services plus chaleureux à ses utilisateurs, visant un développement durable à long terme sur les marchés étrangers.