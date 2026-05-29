Felicitysolar تدعم إضاءة الحرم الجامعي بطريقة آمنة وأكثر استدامة في "جامعة ولاية يوبي" في نيجيريا

غوانغتشو ، الصين ، 29 مايو 2026 /PRNewswire/ -- نظرًا لأن الوصول إلى الكهرباء المستقرة لا يزال يمثل تحديًا في العديد من أجزاء أفريقيا ، تستمر الإضاءة العامة الموثوق بها في لعب دور مهم في تحسين السلامة ودعم التعليم وتعزيز الحياة اليومية داخل المجتمعات المحلية.

أكملت شركة "فيليسيتي سولار" Felicitysolar مؤخرًا مبادرة الإضاءة الشمسية في "جامعة ولاية يوبي" في نيجيريا ، حيث قامت الشركة بتثبيت أضواء الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية لتحسين الرؤية الليلية وخلق بيئة إضاءة أكثر موثوقية عبر أقسام الحرم الجامعي.

Felicitysolar Supports Safer and More Sustainable Campus Lighting at Yobe State University in Nigeria

تم تنفيذ المشروع من قبل فريق شركة "فيليسيتي سولار" في نيجيريا كجزء من الجهود المستمرة للشركة لتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتجددة العملية في المجتمعات المحلية. من خلال استخدام الطاقة الشمسية النظيفة ، يساعد نظام الإضاءة على تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية مع توفير حل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة واستدامة للبنية التحتية العامة.

الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للطاقة في أفريقيا

في العديد من البلدان الأفريقية ، لا يزال نقص الكهرباء وإمدادات الكهرباء غير المستقرة تؤثر على المدارس والأعمال والمرافق العامة. في بعض المناطق ، يمكن أن يؤثر عدم كفاية الإضاءة الخارجية أيضًا على التنقل والسلامة بعد حلول الظلام ، ولا سيما في البيئات التعليمية والمجتمعية.

باعتبارها واحدة من أكبر أسواق الطاقة وأسرعها نموًا في أفريقيا ، شهدت نيجيريا زيادة الطلب على حلول الطاقة الشمسية اللامركزية التي يمكن أن تعمل بشكل أكثر استقلالية عن قيود الشبكة. أصبحت أنظمة الإضاءة الشمسية خيارًا عمليًا لتحسين البنية التحتية العامة مع خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

بالنسبة لشركة "فيليسيتي سولار" ، لا تتعلق المشاريع مثل المبادرة في جامعة ولاية يوبي ببساطة بتوفير المنتجات ، بل تتعلق بتقديم الحلول التي تتطابق مع حقائق الطاقة المحلية. على مر السنين ، توسعت الشركة عبر الأسواق الأفريقية مع أنظمة تخزين الطاقة الشمسية المحلية ، وحلول أنظمة تخزين الطاقة السكنية ، ومنتجات الطاقة التجارية ، وتطبيقات الإضاءة الشمسية المصممة للاستخدام اليومي.

دعم المجتمعات المحلية من خلال حلول الطاقة المتجددة العملية

تلعب المؤسسات التعليمية دورًا مهمًا في تنمية المجتمع، كما أن البنية التحتية المستقرة ضرورية لخلق بيئة تعليمية أفضل. من خلال تركيب أضواء الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية ، يحسّن المشروع الرؤية وإمكانية الوصول إليها داخل الحرم الجامعي مع تعزيز اعتماد الطاقة النظيفة.

وبموجب رؤيتها لـ "جعل الحياة مليئة بالأمل ، وجعل العالم أفضل" ، تواصل شركة "فيليسيتي سولار" تطوير حلول طاقة موثوقة وقابلة للتكيّف محليًا تدعم مجتمعات أكثر أمانًا واستدامة في جميع أنحاء أفريقيا.

