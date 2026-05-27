Felicitysolar soutient un éclairage plus sûr et plus durable du campus de l'université d'État de Yobe au Nigeria

GUANGZHOU, Chine, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alors qu'un accès stable à l'électricité reste un défi dans de nombreuses régions d'Afrique, un éclairage public fiable continue de jouer un rôle important dans l'amélioration de la sécurité, le soutien à l'éducation et l'amélioration de la vie quotidienne au sein des communautés locales.

Felicitysolar Supports Safer and More Sustainable Campus Lighting at Yobe State University in Nigeria

Récemment, Felicitysolar a achevé une initiative d'éclairage solaire à l'université d'État de Yobe au Nigeria, où la société a installé des lampadaires solaires pour améliorer la visibilité nocturne et créer un environnement d'éclairage plus fiable dans certaines parties du campus.

Le projet a été réalisé par l'équipe nigériane de Felicitysolar dans le cadre des efforts continus de l'entreprise pour développer les applications pratiques des énergies renouvelables dans les communautés locales. En utilisant de l'énergie solaire propre, le système d'éclairage contribue à réduire la dépendance à l'égard des sources d'électricité traditionnelles tout en offrant une solution plus efficace sur le plan énergétique et plus durable pour les infrastructures publiques.

Répondre aux besoins énergétiques réels en Afrique

Dans de nombreux pays africains, les pénuries d'électricité et l'instabilité de l'approvisionnement en énergie continuent d'affecter les écoles, les entreprises et les installations publiques. Dans certaines régions, l'insuffisance de l'éclairage extérieur peut également avoir un impact sur la mobilité et la sécurité après la tombée de la nuit, en particulier dans les environnements éducatifs et communautaires.

Le Nigeria, qui est l'un des marchés de l'énergie les plus importants et les plus dynamiques d'Afrique, a vu croître la demande de solutions solaires décentralisées, capables de fonctionner de manière plus indépendante des contraintes du réseau. Les systèmes d'éclairage solaire deviennent une option pratique pour améliorer les infrastructures publiques tout en réduisant les coûts d'exploitation à long terme.

Pour Felicitysolar, des projets comme celui de l'université d'État de Yobe ne consistent pas simplement à fournir des produits, mais à proposer des solutions adaptées aux réalités énergétiques locales. Au fil des ans, l'entreprise s'est développée sur les marchés africains avec des systèmes de stockage d'énergie solaire localisés, des solutions ESS résidentielles, des produits énergétiques commerciaux et des applications d'éclairage solaire conçues pour un usage quotidien.

Soutenir les communautés grâce à des solutions pratiques en matière d'énergies renouvelables

Les établissements d'enseignement jouent un rôle important dans le développement de la communauté et une infrastructure stable est essentielle pour créer un meilleur environnement d'apprentissage. Grâce à l'installation de lampadaires solaires, le projet améliore la visibilité et l'accessibilité du campus tout en favorisant l'adoption d'énergies plus propres.

Guidée par sa vision « make life full of hope, make world better », Felicitysolar continue à développer des solutions énergétiques fiables et adaptables localement qui soutiennent des communautés plus sûres et plus durables à travers l'Afrique.

Contact :

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