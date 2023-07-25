Fexuprazan من Daewoong Pharmaceutical يخطو خطوته الأولى في أفريقيا بالدخول في شراكة مع Cooper Pharma، الشركة الصيدلانية رقم 1 في المغرب في مجال صحة الجهاز الهضمي

سيول، كوريا الجنوبية, 25 يوليو 2023 -- /PRNewswire/Daewoong Pharmaceutical (الرئيسان التنفيذيان Jeon Seng-ho و Lee Chang-jae) أعلنت في 19 يونيو عن توقيع اتفاقية لترخيص وتوزيع عقار Fexuprazan من نوع حاصرات الحمض التنافسية مع البوتاسيوم (P-CAB) إلى المغرب، وهو ثاني أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا. الشركة الشريكة هي Cooper Pharma، وهي شركة مغربية رائدة في مجال الأدوية لها وجود في أفريقيا والشرق الأوسط.

Daewoong Pharmaceutical’s Fexuprazan takes its first step into Africa Entering into a partnership with Cooper Pharma, the No. 1 pharmaceutical company in Morocco in the field of digestive health.

تبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 20.32 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 27 مليار وون كوري) ومن المقرر إطلاق Fexuprazan محليًا في المغرب في عام 2025. ستقوم شركة Cooper Pharma بتنفيذ حملات تسويقية نشطة لبيع Fexuprazan لمدة 10 سنوات في السوق المغربية.

قامت شركة Cooper Pharma، التي تأسست في عام 1933، بتوسيع أعمالها بسرعة في صناعة المستحضرات الصيدلانية، وهي تحافظ على مكانتها الأولى في سوق مؤشر أسعار المنتجين في المغرب، والتي قُدرت بحوالي 75.5 مليار وون كوري في الإيرادات العام الماضي. تنوي Daewoong اقتراح حل مبتكر جديد لأدوية ارتجاع المريء (GERD) بناءً على هيمنة وشبكة Cooper Pharma الكبرى في السوق.

من خلال الدخول في هذه الاتفاقية، تخطط Daewoong Pharmaceutical لتوسيع وجودها بعقار Fexuprazan من نوع P-CAB في سوق الأدوية الأفريقية لمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD). يتميز Fexuprazan، على وجه الخصوص، بقمع سريع ومستقر لحمض المعدة بغض النظر عن تناول الطعام وأطول عمر نصفي تبلغ 9 ساعات بين أدوية P-CABs، مما يعني أن العلاج له تأثير أطول مدة من الأدوية الأخرى.

وقال Jeon Seng-ho، الرئيس التنفيذي لـ Daewoong Pharmaceutical: "من الملهم أننا دخلنا السوق الأفريقية في أقل من عام بعد إطلاقه في كوريا وفي السوق العالمية لعلاج أمراض الارتجاع المعدي المريئي" مضيفًا: "سنواصل إظهار قوة Fexuprazan وجعله ينمو ليصبح رائجًا عالميًا".

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تستند إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة Daewoong Pharmaceutical. تشمل العوامل التي يمكن أن تسبب هذه الاختلافات أو تساهم فيها، على سبيل المثال لا الحصر: (1) الموافقات التنظيمية والحكومية: تخضع عملية الموافقة على المنتجات الصيدلانية للوائح واسعة النطاق وقد تنطوي على شكوك وتأخيرات. أي فشل في الحصول على الموافقات اللازمة أو حدوث تأخيرات في عملية الموافقة يمكن أن يؤثر سلبًا على أعمال Daewoong Pharmaceutical ونتائج عملياتها؛ و(2) التجارب السريرية: يعتمد نجاح منتجات Daewoong Pharmaceutical على نتائج التجارب السريرية. قد لا تكون نتائج التجارب السريرية المبكرة مؤشرًا على نتائج المرحلة اللاحقة أو التجارب السريرية واسعة النطاق.

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