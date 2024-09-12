FLOWPHYSIX تعلن عن شراكة استراتيجية مع 3COMMA للتوزيع الدولي لجهاز استئصال الجلطات المبتكر

بليزانتون، كاليفورنيا ، 12 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة "فلو فيزيكس إنك" (FlowPhysix™ Inc)، المعروفة سابقًا باسم "إكسبانس آي سي إي" (Expanse ICE)، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة "ثري كوما ميديكال / ثري كوما ميديكال جي إم بي إتش" (3comma Medical / 3comma Medical GmbH) والتي ستعمل كشريك تجاري دولي لنظام الشفط الذي يحمل اسم "فلورنر" (FLOWRUNNER™).

"ثري كوما" هي وكالة تسويق دولية تتمتع بخبرة عميقة في بناء تدفقات الإيرادات العالمية وزيادة حجمها لشركات الأجهزة الطبية في المراحل المبكرة. ستوفر هذه الشراكة بين "فلو فيزيكس" و "ثري كوما" للأطباء خارج الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى معايير جديدة في تكنولوجيا إزالة الجلطات، مما يتيح لشركة "فلو فيزيكس" التركيز على عمليات الطرح التجاري داخل الولايات المتحدة.

يرى مارك باريس ، الشريك الإداري لشركة "ثري كوما" ونائب الرئيس السابق للأسواق الدولية في شركة "بينامبرا إنك" (Penumbra, Inc.)، أن نظام "فلورنر" (FLOWRUNNER) سيؤثر على الفور في قطاع استئصال جلطات الأوعية الطرفية. قال باريس: "يمكننا بسرعة تنشيط بنيتنا التحتية التجارية الدولية الراسخة لتسريع تبنّي نظام "فلورنر" (FLOWRUNNER) . نحن واثقون من أن "فلو فيزيكس" ستكون الموزّع الرئيسي التالي في السوق العالمية لاستئصال الجلطات ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذا السعي الطموح".

يتغلب نظام "فلورنر" (FLOWRUNNER) على ظاهرة تحلل الفراغ المعروفة، والتي تحد من عمل قساطر الشفط التقليدية، وذلك بفضل الاستفادة من ميزات التكنولوجيا الخاصة بشركة "فلو فيزيكس". يتم إدخال قسطرة الشفط من خلال غلاف شفط وإخراجها من صمام بعيد ، لتطبيق قوة الشفط الكاملة وغير المتدهورة مباشرةً على الجلطة. ثم يتم سحب القسطرة مرة أخرى إلى غلاف الشفط. ثم يتم تكرار هذه العملية لتمديد قسطرة الامتصاص وسحبها لشفط الجلطة بالكامل. في كل دورة ، يتم تقطيع أجزاء من الجلطة وتفريغها بكفاءة من خلال القسطرة عن طريق شطف ملحي متكامل. وقد أظهر الجهاز نجاحًا في إزالة نطاق واسع وأحجام كبيرة من الجلطات، بالإضافة إلى إعادة تدفق الدم بشكل فعال.

قال جيف هوبكنز ، الرئيس التنفيذي لشركة "فلو فيزيكس": "التكنولوجيا الثورية التي نقدمها لديها القدرة على تغيير المعيار الحالي للرعاية لاستئصال الجلطات. ستمنح هذه الشراكة شركة "فلو فيزيكس" وصولاً واسع النطاق لتقديم حلولها الفريدة للمرضى في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بقوة بأن قيادة "ثري كوما" المثبتة وخبرتها العميقة الراسخة ستدفعان نجاحنا التجاري على الصعيد الدولي وتزيدان من قيمة المساهمين للشركة".

لمزيد من المعلومات حول شركة "فلو فيزيكس" ونظام استئصال الجلطات المبتكر الخاص بها ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني من هنا .

لمزيد من المعلومات عن شركة "ثري كوما" وشبكة توزيعها العالمية، يُرجى زيارة www.3commamedical.com .