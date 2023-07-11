Flutterwave تطلق الرسوم الدراسية لتسهيل دفع رسوم التعليم للأفارقة في الخارج وفي القارة

لاغوس، نيجيريا, 11 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Flutterwave شركة تكنولوجيا المدفوعات الرائدة في أفريقيا، Tuition ، وهو منتج دفع جديد، للسماح للمستخدمين الأفارقة بدفع رسوم مختلفة بسهولة للمؤسسات التعليمية داخل أفريقيا وخارجها باستخدام عملاتهم المحلية. تشمل المؤسسات التعليمية المتاحة على الرسوم الدراسية المدارس الثانوية والجامعات والكليات وبعض منصات التعليم العالمية.

Tuition is set to become the operating system of school fees payments for African students in Universities, secondary/high schools and professional bodies

تم تصميم الرسوم الدراسية لحل التحديات في دفع الرسوم المدرسية للطلاب الذين يدرسون في الخارج وفي المنزل وتهدف إلى ضمان سهولة المدفوعات عند إجراء المعاملات. تمكن الخدمة الجديدة الطلاب وأولياء الأمور والأوصياء والرعاة من دفع الرسوم المدرسية لأكثر من 40 مؤسسة في المملكة المتحدة، مع خطط لإضافة المزيد من المؤسسات في المزيد من البلدان في أفريقيا وخارجها.

وقد أفيد بأن المدفوعات الأفريقية للمدارس في الخارج قد أعيقت بسبب عدد لا يحصى من التحديات. من ارتفاع تكلفة المعاملات، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وانعدام الشفافية، والمخاوف الأمنية، وأسعار صرف العملات، واجه الأفارقة صعوبات في ضمان صرف أموالهم في أقصر وقت ممكن للمؤسسات المالية الخارجية.

وسيستفيد المنتج الجديد من حل تكنولوجيا المدفوعات العالمي من Flutterwave لجعل دفع الرسوم المدرسية أكثر ملاءمة وأمانًا وموثوقية. يمكن للوالدين والأوصياء والرعاة الآن الدفع مباشرة إلى المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة وتتبع معاملاتهم بسهولة عن طريق التحقق من الحالة والتاريخ على تطبيق الويب الخاص بالرسوم الدراسية.

علق أولوغبنغا "جي بي" أغبولا، الرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave، على الرسوم الدراسية بقوله:

"نحن متحمسون لإطلاق الرسوم الدراسية لدعم أحلام الطلاب الأفارقة في جميع المستويات الذين يرغبون في الدراسة في أي مكان دون القلق بشأن كيفية الوفاء بالموعد النهائي لدفع الرسوم المدرسية. مع التعليم، نحن نقدم وسيلة أكثر أمانًا وموثوقية وبأسعار معقولة للطلاب الأفارقة لتحقيق أحلامهم والحصول بسلاسة على الدعم المالي من الآباء والأوصياء والرعاة".

وفي معرض حديثها عن إطلاق المنتج الجديد، قالت ستيلا إلي، مديرة منتج Tuition في Flutterwave: "نحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة لجعل تحديات الدفع في إفريقيا خالية من المتاعب، ونحن على ثقة من أن الرسوم الدراسية ستكون بمثابة تغيير قواعد اللعبة للآباء الذين يرغبون في دعم تعليم أطفالهم. نحن متحمسون لتقديم هذا الحل لأولياء الأمور في نيجيريا، مع خطط لنشر الخدمة في نهاية المطاف إلى بلدان أفريقية أخرى. نريد تقديم أفضل خدمة ودعم ممكنين لعملائنا".

المنتج متاح حاليًا في نيجيريا لدفع الرسوم المدرسية في المملكة المتحدة وسيتم طرحه قريبًا في دول أفريقية أخرى في الأشهر المقبلة. تخطط Flutterwave أيضًا لإضافة المزيد من المدارس في إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا مع نمو إمكانية الوصول إلى المنتج.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2150732/TUITION_BLOG.jpg

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