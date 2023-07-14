Flutterwave تنضم إلى IATA لتبسيط إجراء المدفوعات لشركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى إفريقيا

سان فرانسيسكو, 14 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ - انضمت Flutterwave، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات في إفريقيا، إلى منصة تنسيق الدفع التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لتسهيل السفر إلى الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وبفضل هذا الاتحاد، يمكن لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم معالجة عمليات الدفع من العملاء باستخدام البطاقات والتحويل المصرفي ومحفظة موبايل موني وطرق الدفع البديلة وطرق الدفع الأخرى المتاحة على Flutterwave.

Flutterwave Joins With IATA to Simplify Payments for Airlines Serving Africa Flutterwave Joins With IATA to Simplify Payments for Airlines Serving Africa

بوابة IATA المالية (IFG) هي منصة إدارة وتنسيق مدفوعات متعددة القنوات مخصصة بالكامل لقطاع الطيران وقد تم تصميمها للسماح لشركات الطيران بتلقي المدفوعات المحلية من الأسواق المحلية من خلال جميع قنوات التوزيع الخاصة بهم. ولدى IATA حوالي 290 شركة طيران دولية، وتمكنهم هذه الشراكة من توسيع عملياتهم بسهولة في إفريقيا من خلال تلقي الحجوزات والمدفوعات من العملاء في إفريقيا باستخدام طرق الدفع المحلية والدولية.

ويمكن لشركات الطيران ووكالات السفر استخدام Flutterwave عبر IFG لقبول العديد من طرق الدفع من العملاء عند حجز تذاكر الطيران. وبدلاً من الحاجة إلى إدارة اتصالات معقدة متعددة لمقدمي خدمات الدفع في إفريقيا، تقدم IFG اتصالاً عالميًا واحدًا، مع تحكم كامل في عمليات الدفع والتسوية وتكامل سلس مع أنظمة التذاكر وقنوات التوزيع.

إن هذا الاتحاد مفيدًا شركات الطيران العالمية التي ترغب في جمع العملات المحلية من خلال البطاقات وطرق الدفع التقليدية، لأنه يسهل من عمليات الدفع لملايين من عملائها في إفريقيا والأسواق الأخرى التي تنتشر فيها Flutterwave.

وصرح أولوجبنجا"جي بي" أجبولا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Flutterwave، قائلا:

"وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، من المقرر أن تصبح إفريقيا واحدة من أسرع مناطق الطيران نموًا في العشرين عامًا القادمة مع توسع سنوي بنسبة حوالي 5%. كيف يمكننا زيادة تسريع هذا النمو؟ تتمثل إحدى الطرق في التأكد من أن شركات الطيران يمكنها بسهولة إنشاء عملياتها عبر القارة واستلام المدفوعات بسلاسة من عملائها. تعمل هذه الشراكة مع IATA على حل مشكلة عمليات الدفع لشركات الطيران العالمية التي تسعى للدخول إلى إفريقيا. نأمل أن يشجع هذا المزيد من شركات الطيران العالمية على التوسع في إفريقيا".

وقال محمد البكري، نائب الرئيس الأول لخدمات التسوية المالية والتوزيع في IATA: "تدعم البوابة المالية لـ IATA إمكانية توفر خيارات دفع جديدة في العديد من الأسواق، ونحن نرحب بمشاركة Flutterwave في توفير طرق دفع آمنة ومبتكرة لشركات الطيران ووكلاء السفر والمسافرين في إفريقيا".

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