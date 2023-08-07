Flutterwave يوسع قدرات التحويلات في الولايات المتحدة وكندا ومصر وتغير العلامة التجارية ‎$end إلى Send App من Flutterwave

Send App من Flutterwave متاح الآن للتنزيل على Android و iOS. يأتي مع اسم جديد، ومظهر جديد، ومهمة راسخة لإرسال الحب في لحظة.

مع إعادة التشغيل هذه، يمكن لمستخدمي Send App إرسال الأموال من الولايات المتحدة وكندا والوصول إلى ممرات جديدة إلى مصر والسنغال.

هذا بالإضافة إلى دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ونيجيريا ودول أفريقية أخرى حيث كان Send App متاحًا فيها منذ إطلاقه في عام 2021

Flutterwave Expands Remittance Capabilities in the US, Canada, Egypt and Rebrands $end to Send App by Flutterwave

سان فرانسيسكو، 7 أغسطس 2023 /PRNewswire/ --Flutterwave شركة تكنولوجيا المدفوعات الرائدة في أفريقيا أعلنت اليوم عن تعزيز منتجها للهاتف المحمول ‏‎$end، أصبح الآن Send App من Flutterwave، لتسهيل تحويل الأموال بشكل أسرع وأسهل وبأسعار معقولة تنافسية للأشخاص في الغربة إلى أسرهم وأصدقائهم وأحبائهم في أفريقيا. يدعم Send App الآن التحويلات من الولايات المتحدة وكندا وقد أضاف دولًا متلقية جديدة وهي مصر والسنغال في شبكته. تم إطلاق Send من Flutterwave في عام 2021، وهي تفي بمهمتها المتمثلة في توفير طريقة سريعة وشفافة وآمنة للمغتربين الأفارقة للتواصل وتقريب المسافات وتعزيز الروابط والاتصال ب الوط

يأتي تغيير العلامة التجارية في وقت تضاعفت فيه التحويلات إلى القارة على مدى العقد الماضي - لتصل إلى ما يقدر بنحو 100 مليار دولار في عام 2022، وفقًا للأمم المتحدة، مما يدعم الفواتير الطبية والرسوم المدرسية وتكاليف المعيشة لما يقدر بنحو 200 مليون من الأقارب في أفريقيا. مع Send App، تم تحويل الأموال إلى مستوى أعلى لتصبح تعبيرًا عن الحب والدعم وطريقة لإحداث تغيير إيجابي في حياة أولئك الذين تهتم بهم. تلتزم Flutterwave بمساعدة المجتمعات المغتربة على الاتصال بجذورها دون المساس بالشفافية والرسوم والأمان ووقت التسليم.

التطبيق متاح حاليًا على Play Store وApp Store ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء. تشمل الميزات الرئيسية الأخرى لـ Send App دعما فوريا وتحديثا لأسعار الصرف، وقسم محسّن يتتبع المعاملات في الوقت الفعلي، وقسم جديد لرموز القسائم يسمح للمستخدمين بالحصول على خصومات على المعاملات.

وتعليقًا على إعادة الإطلاق، قال Temioluwa Adesina، مدير المنتجات الرئيسي في Send: "لقد كنا نعمل بجد لجعل Send App هو الحل الأمثل لتحويل الأموال للأفارقة المغتربين. أنا سعيد لأننا ننشرها في هذا الوقت ونمكّن ملايين الأفارقة في الداخل والخارج من دعم بعضهم البعض والتواصل معهم بسهولة وأمان وسرعة عبر تحويل الأموال عبر Send App ".

وعلق Olugbenga GB Agboola، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave، قائلًا: "بغض النظر عن المكان الذي نجد أنفسنا فيه كأفارقة، فإننا نظل مرتبطين بوطننا ونسعى دائمًا إلى اتخاذ تدابير واجراءات لدعم وتقدير أحبائنا والبقاء على اتصال معهم. نحن متحمسون للانضمام وللمساعدة في رحلة أكثر من 160 مليون مغترب أفريقي في الاتصال بالوطن بسهولة وسرعة وأمان عبر تحويل الأموال السريع والآمن على Send App. هذا هو حل التحويلات المالية الذي تم بناؤه على خبرتنا عبر الحدود وعلى بنيتنا الاساسية العالمية للدفع. نحن في مهمة لتبسيط المدفوعات لإمكانيات لا حصر لها، وSend App هو خطوة حاسمة في هذا الاتجاه".

إليك كيفية إرسال الأموال عبر Send App

· قم بالتسجيل علي تطبيق Send App (Android أو iOS) (أضف عنوان البريد الإلكتروني/رقم الهاتف وأنشئ كلمة مرور).

· اضغط على زر "إرسال الآن"

· أدخل تفاصيل تحويل الأموال الخاصة بك، المبلغ والعملة /البلد المرسل، العملة /البلد المستلم.

· قم بمراجعة المعاملة وأرسل الأموال.

يُمكن للمستخدمين الحاليين تحديث تطبيقاتهم للاستمتاع بالمظهر والقدرات الجديدة. يمكن للمستخدمين الجدد الحصول عليه على iOS أو Android من خلال الضغط على الروابط أدناه:

· Send Mobile App للهاتف المحمول على Google Play Store لأجهزة Android،

· Send Mobile App للهاتف المحمول على App Store لأجهزة Apple.

نبذة عن Flutterwave

Flutterwave هي شركة التكنولوجيا الرائدة في مجال المدفوعات التي تمكن الشركات في جميع أنحاء العالم من توسيع عملياتها في أفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى من خلال منصة تمكن المعاملات المحلية وعابرة الحدود عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. قامت Flutterwave بأكثر من 400 مليون معاملة تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار أمريكي وتخدم أكثر من مليون شركة بما في ذلك عملاء مثل Uber وAirpeace وBamboo وPiggyvest وغيرها. تتمثل الميزة الرئيسية للشركة هي ربط الشركات بمختلف أنواع الدفع المحلية والدولية لتمكينها من التوسع عالميًا. كما أنها تتيح المعاملات عبر الحدود من المغتربين إلى البلدان الأفريقية عبر منتجها Send App. تقوم Flutterwave بإجراء المدفوعات عبر طرق دفع متعددة بما في ذلك البطاقات المحلية والدولية ومحافظ الهاتف المحمول والتحويلات المصرفية وGoogle Pay. وتمتلك الشركة بنية تحتية تمتد الي 34 دولة أفريقية.

لمزيد من المعلومات حول رحلة Flutterwave، يُرجى زيارة: www.flutterwave.com.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2166762/Send_App_by_Flutterwave.jpg

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