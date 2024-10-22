Forbes Travel Guide تعلن عن إطلاق جوائز السفر الجوي الأولى من نوعها

أتلانتا, 22 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت خدمة تقييم Forbes Travel Guide ("FTG")—الهيئة الرائدة في العالم في مجال الضيافة الفاخرة—اليوم عن الفائزين بأول جوائز السفر الجوي الموثقة. تسلط جوائز 2024 الضوء على أفضل التجارب في مجال السفر الجوي، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات وخدمات الطائرات الخاصة.

وتسلط الجوائز الـ 22 الضوء على مجموعة من الفائزين، ومن ضمنهم Delta Air Lines كأفضل شركة طيران أمريكية، وطيران الإمارات كأفضل شركة طيران دولية، وLa Compagnie كأفضل شركة طيران صغيرة، وLaGuardia كأفضل مطار أمريكي، وSingapore Changi كأفضل مطار دولي، وصالة Louis Vuitton Lounge من Yannick Alléno في الدوحة كأفضل صالة مطار دولية. تجدون قائمة الجوائز الكاملة عبر الرابط ForbesTravelGuide.com.

تم تحديد الفائزين بجوائز السفر الجوي الموثقة من خلال استطلاع رأي خاص عن طريق الدعوة شمل 5,000 من أكثر المسافرين خبرة في مجال الضيافة، بما في ذلك مستشارو السفر الفاخر المؤهلين تأهيلاً عالياً، ومفتشو FTG السريون الذين يسافرون حول العالم، وخبراء التعلم والتطوير لدى FTG. وأشرفت FTG، المعروفة بنزاهة نظامها لتصنيفات النجوم الذي يبلغ من العمر 66 عامًا في مجال الضيافة، على التحقق من صحة النتائج. وسيُكرَّم الفائزون في القمة ( The Summit ) في موناكو في فبراير 2025، وهو الحدث السنوي الذي تنظمه FTG المخصص للعلامات التجارية الفاخرة والسفر الفاخر.

قال Peter Greenberg، الصحفي المتخصص في السفر الحائز على جائزة Emmy ومقدم برنامج "Eye on Travel" على إذاعة CBS: "الكثير من جوائز صناعة السفر تعتمد على مسابقات شعبية مشكوك في مصداقيتها إلى حد ما. ما يميز جوائز السفر الجوي المعتمدة هو أنها تستند إلى تجارب واقعية ومعايير محاسبة حقيقية". وأضاف قائلًا: "في عالم يشهد انفجارًا في العلامات التجارية الفاخرة، لم يعد الأمر يتعلق بالصور الجميلة أو البيانات المرسلة، بل يعتمد على آراء غير متحيزة من مسافرين مخضرمين، مقرونة بوقائع موثوقة، مما يقود إلى تعريف جاد وذو صلة للتميز".

وقال Hermann Elger ، الرئيس التنفيذي لـ Forbes Travel Guide: "في عالم السفر في يومنا هذا، لدى المسافرين توقعات عالية، فهم لا يريدون الانتظار حتى يصلوا إلى فندق فاخر لتناول وجبة استثنائية وتجربة الكوكتيلات والحصول على الراحة، وتلقي خدمة عالمية المستوى بالأخص. تساعد جوائز السفر الجوي الموثقة على توجيه هؤلاء المسافرين المميزين إلى أفضل التجارب".

القائمة الكاملة للفائزين متوفرة على ForbesTravelGuide.com.

ملحوظة للمحرّر: يرجى ملاحظة أن هذه الجائزة ليست تقييمًا للنجوم فيForbes Travel Guide ، ولا نتيجة لفحص متخفٍ، بل هي جائزة فريدة من نوعها تُقرَر على أساس استطلاع خاص يشمل مستشاري السفر الفاخر وخبراء الضيافة المؤهلين تأهيلًا عاليًا، وأشرفت Forbes Travel Guide على التحقق من صحته.

تواصل مع شركة Forbes Travel Guide من خلال:

إنستغرام: www.instagram.com/ForbesTravelGuide

أكس: www.twitter.com/ForbesInspector

فيسبوك: www.facebook.com/ForbesTravelGuide

نبذة عن شركة Forbes Travel Guide:

تشتهر Forbes Travel Guide بجوائزها السنوية المرموقة من فئة الخمس نجوم والأربعة نجوم والجوائز الموصى بها للفنادق الفاخرة والسفن البحرية والمطاعم والمنتجعات الصحية. الطريقة الوحيدة للحصول على تصنيف النجوم هي عن طريق كسبه من خلال عملية التفتيش المجهولة والشخصية لدينا؛ إذ لا يلزم أي علاقة تجارية ولا رسوم. أُطلِقَت جوائز السفر الجوي الموثقة الخاصة بـ Forbes Travel Guide في عام 2024 بالاعتماد على استطلاع رأي خاص عن طريق الدعوة فقط شمل 5,000 مسافرًا مؤهلًا تأهيلًا عاليًا. تعرف على المزيد من خلال ForbesTravelGuide.com. لمزيد من المعلومات حول القمة (The Summit)، وهي المؤتمر السنوي للسفر الفاخر لـ Forbes Travel Guide، تفضل بزيارة Summit.ForbesTravelGuide.com.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1676703/Forbes_Travel_Guide_Logo.jpg