"دليل فوربس للسفر" يكشف عن "جوائز النجوم" لعام 2026

مجموعة Ritz-Carlton Yacht Collection تحصل على جائزة أول سفينة سياحية من فئة الخمس نجوم ؛ وCelebrity تخطف جائزة أول مطعم من فئة الخمس نجوم في البحر

أتلانتا ، 11 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- كشف اليوم "دليل فوربس للسفر" (FTG)، وهو نظام التصنيف العالمي المستقل الوحيد للفنادق الفاخرة والمطاعم والمنتجعات الصحية والسفن السياحية البحرية، عن "جوائز النجوم" الخاصة به لعام 2026. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمكرمين على موقع الويب ForbesTravelGuide.com.

تمثل القائمة السنوية الثامنة والستين علامة بارزة؛ حيث إنها تمتد لأكثر من 100 دولة ، بما في ذلك وجهات جديدة مثل بوتان وكرواتيا وجورجيا وغرينادا ولاوس وبولندا وسريلانكا وتنزانيا وأوزبكستان.

تحتوي القائمة أيضًا على المزيد من الفائزين بجوائز جديدة أكثر من أي وقت مضى والعديد من العلامات المميزة الافتتاحية ، مما يشير إلى أن السفر الفاخر ينتقل إلى حقبة جديدة:

أول أوسمة للرحلات البحرية فئة الخمس نجوم في العالم. مع ارتفاع شعبية الرحلات البحرية ، تصبح "إلما" من مجموعة يخوت ريتز كارلتون أول سفينة سياحية بحرية من فئة الخمس نجوم في تاريخ "دليل فوربس للسفر". ومطعم "لو فوياج" من كبير الطهاة "دانيال بولود" على متن السفينة "سيليبريتي إكسل" هو أول مطعم على سفينة سياحية من فئة الخمس نجوم.





الوجهات الأصغر تتقدم خطوات كبيرة. نظرًا لأن المسافرين الفاخرين ينظرون إلى ما وراء العواصم الكبيرة لصالح المدن الأصغر التي لديها عروض راقية بعيدة عن الازدحام، فإن الفنادق تتقدم إلى الصدارة. تصل فئة "الخمس نجوم" الافتتاحية إلى جزر تركس وكايكوس (فيلات ويمارا) ؛ نيكو ، اليابان (ريتز كارلتون، نيكو) ؛ والجبل الأسود (وان آند أونلي بورتونوفي). يحصل فندق "تشارلستون بالاس" في تشارلستون وفندق "هندرد برينسز ستريت" في إدنبرة على أربع نجوم ، مما يرتقي بعروض الضيافة في مدنهم ويمثل استمرار ارتفاع السياحة في بعض الأسواق الأقل استكشافًا.





فنادق ماريوت الدولية الفاخرة تتألق. تتلقى أتلانتا أول جائزة "خمس نجوم" مزدوجة: فندق "سانت ريجيس أتلانتا" ومطعم "أطلس باكهيد" الخاص به. يحصل فندق "ريتز كارلتون أورلاندو ، غراند ليكس" على أول وسام فندقي بارز في المدينة. و"نجومه"، وهي إحدى "محميات ريتز كارلتون" تحصل على أول خمس نجوم من مشروع البحر الأحمر العملاق في المملكة العربية السعودية.





محاور الفخامة تنتقل من موصوفة إلى شخصية. من خلال الميل إلى الغمر المحلي المخصص ، تتحرك الفنادق بعيدًا عن الضيافة ذات الحجم الواحد والتي تناسب الجميع نحو نموذج مخصص متجذر بعمق في وجهتها. يخصص "مي آمو"، أول وجهة من نوعها من فئة الخمس نجوم في مدينة سيدونا، رحلات العافية إلى بيئات الصخور الحمراء. وتعطي محفظة "محميات ريتز كارلتون" الأولوية للتجارب المحلية التي تسمح للضيوف بالاستكشاف بوتيرة خاصة بهم.





الضيافة تميل نحو الحميمية والخصوصية. للسنة الرابعة ، تستمر ماكاو في تجاوز أفضل الوجهات في العالم في فنادق الخمس نجوم (28). يُظهر أحدث الفائزين في المدينة تحولاً نحو مستوى فاخر أكثر حميمية: يقدم قصر كابيلا في جالاكس ماكاو وبيازا جراند و بالاتزو فيرزاتشي ماكاو تجارب الفندق داخل الفندق التي تفضل الخصوصية على الحجم الكبير.

العلامات البارزة الأخرى:

يبلغ إجمالي عدد العقارات 2,422 ، ويشمل الفائزون 343 فندقًا من فئة الخمس نجوم و 708 فندقًا من فئة الأربع نجوم و 679 فندقًا موصى به ؛ 82 فندقًا من فئة الخمس نجوم و 138 فندقًا من فئة الأربع نجوم و 80 مطعمًا موصى به ؛ 118 منتجعًا من فئة الخمس نجوم و 241 منتجعًا من فئة الأربع نجوم ؛ سفينة واحدة من فئة الخمس نجوم وتسعة من فئة الأربع نجوم وتسعة من السفن السياحية الموصى بها ؛ ومطعم واحد من فئة الخمس نجوم وثمانية من فئة الأربع نجوم وخمسة من مطاعم السفن السياحية الموصى بها.





اكتسبت الولايات المتحدة خمسة فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم (فندق تشاتو بمنتجع نيماكولن، وفارمنغتون ببنسلفانيا، و"مي آمو" في سيدونا، وريتز كارلتون أورلاندو ، غراند ليكس، وسانت ريجيس أتلانتا، ونادي اليخوت في بوكا راتون) وثلاثة مطاعم جديدة من فئة الخمس نجوم (أطلس باكهيد، أتلانتا؛ وأوريليا في فندق كاسل هيل، نيوبورت، رود آيلاند؛ وفلاي بريدج، بوكا راتون).





تشهد أوروبا خمس نجوم جديدة في فرنسا (مايبورن ريفييرا) ، الجبل الأسود (وان آند أونلي بورتونوفي) ، إسبانيا (ماندارين أورينتال، برشلونة) و سويسرا (ماندارين أورينتال سافوي، زيوريخ).





تظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز فخم جديد ، حيث توجد 40٪ من جميع فنادق الخمس نجوم الجديدة: فندق بولجاري طوكيو، كابيلا في جالاكسي ماكاو؛ وكابيلا شنغهاي، "جيان يي لي"؛ وماندارين أورينتال شيانمين، بكين؛ وبياتزا جراند، ماكاو؛ بالاتزو فيرزاتشي ماكاو؛ وريجينت هونغ كونغ؛ وروكو كيوتو، "فنادق ومنتجعات إل إكس آر"؛ وريتز كارلتون، نيكو، اليابان؛ وسانت ريجيس ماكاو.





يستقبل الشرق الأوسط أربعة فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم: قصر الإمارات ماندارين أورينتال ، أبوظبي ؛ وفندق جروفنر هاوس، أحد فنادق لاكشيري كوليكشِن، ، دبي ؛ و"نجومه" ، إحدى محميات ريتز كارلتون، المملكة العربية السعودية ؛ و "روزوود" الدوحة.





تأتي فنادق الخمس نجوم الجديدة أيضًا إلى منطقة البحر الكاريبي جزر تركس وكايكوس (فيلات ويمارا) والمكسيك (جراند فيلاس لوس كابوس).

تقول "أماندا فريزر"، رئيسة "دليل فوربس للسفر" للمعايير والتقييمات: "أظهر الفائزون بـ "جوائز النجوم" في "دليل فوربس للسفر" تطورًا مثيرًا في الفخامة". "مع بحث النزلاء عبر مشهد السفر المعقد على نحو متزايد عن أفضل الأماكن للإقامة والإبحار والعشاء والمنتجعات الصحية، فنحن نفخر بتزويدهم بالإرشادات الموثوقة القائمة على النزاهة التي يحتاجونها. تُظهر قائمة 2026 خصائصًا ملتزمة بعمق بتقديم تجارب متسقة وموثوقة من الطراز العالمي."

