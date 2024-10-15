Fortune تصنف شركة Envision ضمن أفضل الشركات العالمية التي تغير العالم للمرة الثانية

تكريم Envision على أنها شركة مبتكرة في مجال الطاقة لتطويرها لتقنيات الهيدروجين الخضراء المتكاملة في جميع أنحاء العالم

يؤكد تصنيف Fortune مرتين على عمل Envision المتواصل على مستوى العالم لإنشاء نظام جديد للطاقة المتجددة

نيويورك، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- تم إدراج Envision Energy (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"Envision")، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الخضراء، في قائمة Fortune 2024 Change the World للمرة الثانية، حيث تواصل ريادتها في ابتكار مجمعات صناعية صافية جديدة واسعة النطاق وخالية من الانبعاثات وتقنيات الهيدروجين الخضراء المتكاملة.

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تحتفي قائمة Change the World السنوية بالشركات التي تساعد في مواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه المجتمع. تهدف شركة Envision، من خلال نظامها المتكامل للطاقة المتجددة الجديد، إلى تطوير حلول لدعم مستقبل أكثر استدامة. وهي واحدة من بين ثماني شركات فقط التي يقع مقرها الرئيسي في آسيا أدرجت في القائمة في عام 2024، وواحدة من ثلاث شركات معترف بها على أنها مبتكرة في مجال الطاقة على مستوى العالم.

ويُعزى هذا التكريم جزئياً إلى إطلاق مشروع Envision الجديد للهيدروجين الأخضر والأمونيا في تشيفنغ بمنغوليا الداخلية، وهو أول وأكبر مشروع تجاري من نوعه في جميع أنحاء العالم. يعتمد هذا المشروع على نموذج المجمع الصناعي الصافي الصفري، الذي تم إنشاؤه بنظام مستقل للطاقة المتجددة يتيح حلولاً صناعية خارج الشبكة ويطلق العنان لإمكانات التنمية الكاملة للطاقة المتجددة دون قيود الشبكة.

ستنتج المرحلة الإنتاجية الأولية 300000 طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بطاقة إجمالية طموحة تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا عند اكتمالها. ويحقق هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا في التطوير العالمي للطاقة الهيدروجينية الخضراء ويمهد الطريق لتصنيع "النفط الجديد" على نطاق واسع.

قال لي تشانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Envision: "يسلط هذا التكريم من Fortune الضوء على الأهمية المتزايدة للتحول إلى الطاقة الخضراء، ليس فقط في مجال الابتكار التكنولوجي، ولكن أيضًا في تأثيره على المجتمع. من خلق فرص العمل والمساواة الاقتصادية إلى حماية التنوع البيولوجي والوصول إلى الطاقة، فإن التحديات والفرص المحتملة المتعلقة بإدارة مناخنا المتغير هائلة."

يؤكد هذا التصنيف لمرتين على جهود Envision المتواصلة لمعالجة تحديات المناخ العالمية. وقد صمم هذا النظام الجديد للطاقة المتجددة ويهدف إلى أن يكون نموذجيا وقابلًا للتكرار، وقد حظي باهتمام عالمي، وكان آخر إعلان عن استخدام إسبانيا لهذه التكنولوجيا لتطوير مجمع صناعي متكامل يعمل بالهيدروجين الأخضر الصافي الصفر.