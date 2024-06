Fractal تعلن عن دمج Eugenie.ai لتعزيز حلول المناخ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو, 28 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة فراكتال (Fractal) ( www.fractal.ai ) ، وهي مزود عالمي للذكاء الاصطناعي وحلول التحليلات المتقدمة لشركات فورتشن 500 (Fortune 500®)، عن دمج شركة "يوجيني إيه آي" (Eugenie AI) ( Eugenie.ai ) ، وهي شركة الذكاء الاصطناعي مخصصة لتوفير المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتغير المناخ والاستدامة الصناعية.

تأسست يوجيني في عام 2021، وأصبحت واحدة من القوى الرائدة في حلول المناخ القائمة على الذكاء الاصطناعي. تشمل قائمة عملائها بعضًا من أكبر الشركات الصناعية في العالم في قطاعات الطاقة والمعادن والتعدين وغيرها من القطاعات الأكثر صعوبة في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عنها. تتضمن إنجازات يوجيني الظهور في مؤتمر "جوجل وان زيرو" Google I/O المرموق لعام 2024، وكونها شركة متخرجة من حاضنة جوجل للشركات الناشئة "Google for Startups": من خلال المشاركة في برنامج "مسرعات تغير المناخ"، بالإضافة إلى الفوز بالعديد من الجوائز العالمية مثل "ناسكوم إيميرج 50" (NASSCOM Emerge 50)، والإدراج بقائمة "تك 30" Tech30 الصادرة عن شركة "يورستوري" (YourStory)، و"تحدي الابتكار المؤسسي" التابع لشركة "فيدانتا سبارك" Vedanta Spark. ظهرت يوجيني كمزود رئيسي من قبل شركة جارتنر (Gartner) في دليل السوق الخاص بها لعام 2023 لأنظمة إدارة وتحسين الطاقة ودليل السوق لأنظمة إدارة وتحسين الطاقة التجارية والصناعية.

قال سريكانت فيلاماكاني، المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس، شركة فراكتال، "نحن متحمسون للترحيب بشركة يوجيني لعودتها مرة أخرى ضمن عائلة فراكتال. تتوافق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في يوجيني والتزامها بمكافحة تغير المناخ تمامًا مع رؤيتنا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي. نسعى معاً إلى تسريع تطوير ونشر الحلول المبتكرة التي تعالج بعض التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في عصرنا. تتكامل خبرة يوجيني في خدمة كبار العملاء الصناعيين مع هدفنا في خلق قيمة كبيرة للعملاء في مؤسسات فورتشن 100 (Fortune 100)."

قال الدكتور سوديب روي شودري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يوجيني إيه آي"، "إن توحيد القوى مع فراكتال يمثل علامة بارزة ليوجيني. إن قيمنا المشتركة وخبراتنا التكميلية ستسمح لنا بتوسيع نطاق تأثيرنا ومواصلة مهمتنا في دفع التحولات الصناعية المستدامة. نتطلع إلى العمل معاً لخلق مستقبل تتعايش فيه التكنولوجيا والطبيعة بشكل متناغم. من خلال دمج حلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي مع قدرات فراكتال الواسعة، يمكننا تقديم قيمة أكبر لعملائنا، مما يساعدهم على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم."

ويعزز دمج يوجيني التزام فراكتال بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية ويؤكد التفاني في الاستدامة والابتكار. من خلال دمج خبرة يوجيني في حلول الذكاء الاصطناعي التي تركز على المناخ، تهدف فراكتال إلى توسيع محفظتها وتقديم قيمة أكبر لعملائها والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

يتوافق تركيز يوجيني على توفير حلول الذكاء الاصطناعي لبعض القطاعات الأكثر صعوبة في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عنها بشكل مثالي مع رؤية فراكتال لإضافة قيمة كبيرة للشركات الكبيرة. سيعزز هذا الاندماج الاستراتيجي قدرة فراكتال على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة التي لا تعمل فقط على تحسين العمليات التجارية ولكن تساهم أيضًا في نظام بيئي صناعي أكثر استدامة ومرونة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.fractal.ai و www.eugenie.ai .

نبذة عن Fractal

فراكتال هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500. تتمثل رؤية شركة فراكتال في تمكين كل قرار يُتخذ داخل المؤسسات الكبرى بقدرات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم لمساعدة الشركات الأكثر شهرة على تحقيق النجاح.

تشمل أعمال شركة فراكتال كيوركس إنتلجنس (Crux Intelligence) (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليلات الأعمال)، و "يوجيني" (Eugenie.ai) (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للاستدامة)، و "آسبر" (Asper.ai) (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة نمو الإيرادات)، إلى جانب سنسفورث (Senseforth.ai) (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء)، و فلايفيش (Flyfish) (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي الإبداعي للمبيعات). احتضنت فراكتال شركة كيور (Qure.ai) ، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية متخصصة في مجال كشف السل وسرطان الرئة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يضم فريق عمل شركة فراكتال حاليًا أكثر من 4500 موظف موزعين على 17 موقعًا عالميًا تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند وسنغافورة والشرق الأوسط وأستراليا. حظيت فراكتال بالعديد من التقديرات منها "أفضل مكان للعمل" و"أفضل مكان للعمل للمرأة في الهند" ضمن أفضل 100 شركة (كبيرة) وفقًا لمعهد "أفضل مكان للعمل" ( The Great Place to Work®)؛ وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في خدمات هندسة البيانات 2024 وخدمات علوم البيانات 2024 من قبل مجموعة إنفورميشن سيرفسيس جروب (Information Services Group)، وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال توفير التحليلات وفقًا لمصفوفة "بيك ماتريكس" (Peak Matrix) لعام 2021 من مجموعة إيفرست جروب (Everest Group)، إلي جانب تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تحليلات العملاء وفقًا لتقرير "ويف لتحليلات العزلاء لمقدمي الخدمات" (Customer Analytics Service Providers Wave™) لعام 2023 من قبل شركة "فورستر ريسيرش إنك" (Forrester Research Inc.).

حول Eugenie AI:

يوجيني هي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة التفكير، ومقرها في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية مخصصة لخلق حلول تعالج تغير المناخ وتعزز الاستدامة الصناعية. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تمكِّن يوجيني المنظمات من تحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في خلق كوكب أكثر صحة.