Fractal تفوز بجائزة شريك مايكروسوفت للعام 2025

تكريم Fractal كـ "شريك مايكروسوفت للعام 2025 في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية"

نيويورك،, 14 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Fractal Analytics Limited (Fractal) (www.fractal.ai)، وهي مزود عالمي لحلول الذكاء الاصطناعي لشركات Fortune® 500، عن فوزها بجائزة شريك مايكروسوفت للعام 2025 في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية. كُرّمت Fractal ضمن نخبة من كبار شركاء مايكروسوفت العالميين تقديراً لتميزها في الابتكار وتطبيق حلول العملاء المستندة إلى تقنيات مايكروسوفت.

قال براناي أغراوال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Fractal Analytics Inc : "يمثّل فوزنا بجائزة شريك مايكروسوفت للعام 2025 في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية شهادة على التزامنا بتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات وعلى نطاق واسع. وبالاعتماد على Azure AI Foundry كأساس لعملنا، انتقلنا من مرحلة إثبات المفهوم إلى عمليات نشر جاهزة للإنتاج تُحدث تحولاً في تفاعل المستهلكين والكفاءة التشغيلية وذكاء القرارات لعملائنا في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية".

تقدَّم جوائز شركاء مايكروسوفت للعام للشركاء الذين طوروا وقدموا تطبيقات، وخدمات، وأجهزة، وابتكارات للذكاء الاصطناعي تعتمد على سحابة مايكروسوفت ( Microsoft Cloud ) خلال العام الماضي. صُنّفت الجوائز في فئات مختلفة، واختير الفائزون من بين أكثر من 4,600 ترشيح عبر أكثر من 100 دولة. كُرّمت Fractal لتقديمها حلولاً وخدمات في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية.

تُكرّم جائزة "شريك العام 2025 في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية" شركة Fractal بصفتها مؤسسة تقدّم خدمات أو حلولاً مبتكرة وفريدة تستند إلى تقنيات مايكروسوفت لعملاء قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية، مما يُظهر ريادتها الفكرية في مجالها. وتُجسّد هذه الجائزة عمق المعرفة والخبرة الصناعية، فضلاً عن تقديم حلول متسقة وعالية الجودة ويمكن التنبؤ بها لعملاء قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية. كما تعكس الريادة في الأعمال والنجاح من خلال نمو قوي يستفيد من أحدث تقنيات مايكروسوفت.

قالت نيكول ديزن، الرئيسة التنفيذية للشركاء ونائبة رئيس مايكروسوفت: "تهانينا لجميع الفائزين والمرشحين النهائيين في جوائز شريك مايكروسوفت للعام 2025 . هذا العام، سخّر شركاؤنا القوة التحويلية لمنصات Microsoft Cloud والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تحويلية تعيد تعريف حدود الابتكار. إن الطاقة والإبداع عبر منظومتنا بأكملها يواصلان إلهامنا. ويجسد الفائزون لعام 2025 الإمكانات التي تُتاح عندما تتحد التقنية والرؤية لتمكين العملاء في جميع أنحاء العالم".

يُعلن عن جوائز شريك مايكروسوفت للعام 2025 قبيل انعقاد مؤتمر Microsoft Ignite ، الذي سيُعقد في سان فرانسيسكو خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر. تتوفر تفاصيل إضافية حول جوائز 2025 في مدونة شركاء مايكروسوفت: .https://aka.ms/2025POTYA_Announcement يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للفئات والفائزين والمرشحين النهائيين على الرابط: https://aka.ms/2025POTYAWinnersFinalists

نبذة عن Fractal

تُعتبر Fractal من الشركات العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، برؤية تهدف إلى إسناد كل قرار بشري داخل المؤسسات بالذكاء الاصطناعي.

تشمل أعمال Fractal منصات مثل Asper.ai (التي تُسهم في تعزيز القرارات المترابطة لدعم نمو الإيرادات)، و Analytics Vidhya (إحدى أبرز مجتمعات علوم البيانات في العالم). أطلقت Fractal منصة Qure.ai ، الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، لتعزيز سرعة التشخيص وإدارة الأمراض الحرجة مثل السل وسرطان الرئة والسكتات الدماغية. يركز فريق البحث المخصص للذكاء الاصطناعي في Fractal على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، بما في ذلك النماذج القائمة على المعرفة، والأنظمة القائمة على الاستدلال، والأنظمة الوكيلّة. قدم الفريق مجموعة من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك MarshallGoldsmith.ai و Vaidya.ai و Kalaido.ai إلى جانب نموذج الاستدلال مفتوح المصدر Fathom-R1-14B .

توظف Fractal أكثر من 5,000 محترف في 18 موقعًا عالميًا، من بينها الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وأوكرانيا، والهند، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا. لقد حصلت الشركة على العديد من الجوائز، مثل: "أفضل 100 شركة للعمل في الهند لعام 2025"، و"بيئة عمل رائعة" لمدة ثماني سنوات متتالية، وتم إدراجها ضمن "أفضل أماكن العمل للنساء في الهند" لخمس سنوات متتالية من قبل معهد ® Great Place to Work . كما نالت Fractal تصنيف "قائد" في تقرير ™Forrester Wave لعام 2025 لمزودي خدمات تحليلات العملاء، إلى جانب مواقع قيادية في تقييمات Everest Group Peak Matrix لعام 2025 لخدمات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتقييمات Information Services Group لعام 2024 في مجالي هندسة البيانات وعلوم البيانات.