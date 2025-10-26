تعزيز Fractal ريادتها في الذكاء الاصطناعي بحصولها على شهادة اعتماد AWS لخدمات الاستشارات التوليدية

نيويورك, 26 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Fractal (www.fractal.ai)، المزود العالمي لحلول الذكاء الاصطناعي لشركات فورتشن 500، اليوم عن حصولها على اعتماد خدمات الاستشارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي من خدمات موقع أمازون (AWS). تجسد هذه الخطوة اعترافًا بخبرة Fractal والتزامها بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار والتحول لدى عملائها حول العالم.

يمثل هذا الاعتماد معيارًا للشركاء المتميزين الذين يحظون بخبرة تقنية عميقة وسجل حافل مع العملاء، وقادرين على قيادة المؤسسات خلال كافة مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي التوليدي، من صياغة الإستراتيجيات وأطر الذكاء المسؤول، إلى إعداد وتخصيص وتشغيل التطبيقات والنماذج الأساسية.

صرّح فيكرام ماجون، نائب رئيس قسم شراكات AWS لدى Fractal ، قائلًا: "يُجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بمساعدة عملائنا على تسخير القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي على نحو مسؤول وفعّال. يؤكد هذا التقدير قدرتنا على تقديم حلول استشارية شاملة تُسهم في تمكين المؤسسات من الابتكار وتسريع التحول باستخدام تقنيات AWS وتحقيق نتائج واضحة الأثر".

تشمل خبرة Fractal الاستشارية:

الاستشارات الاستراتيجية : إرشاد المؤسسات لتخطيط رحلتها نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول وفعّال.

إعداد النماذج وتخصيصها: : إعداد النماذج التأسيسية وتكييفها لخدمة الاستخدامات المتخصصة في مختلف الصناعات والتطبيقات متعددة المجالات.

النشر والعمليات : دعم العملاء في تشغيل وتأمين وصيانة تطبيقات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الحوكمة وإدارة المخاطر : تنفيذ أطر عمل تضمن الامتثال الفعال؛ وإعداد المعايير الأمنية وممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.

مع سجل حافل في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مختلف المجالات، تمكّن Fractal عملاءها من تعزيز تجربتهم وتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع عجلة الابتكار. يأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة Fractal كشريك موثوق للابتكار الذكي، مستندة إلى خبرتها السابقة في مجالات البيانات والتحليلات والتطوير والسلع الاستهلاكية والتجزئة والخدمات المالية، ما يعزز مكانتها كشريك رئيسي موثوق في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي.

يوفر برنامج اعتماد AWS للعملاء فرصة التعاون مع شركاء متميزين يتمتعون بخبرة تقنية مثبتة وسجل نجاح موثوق في مجالات حلول متخصصة. تُسهم هذه الشراكات في مساعدة المؤسسات على تسريع وتيرة اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية وتعزيز الابتكار، مع الالتزام بأفضل الممارسات.

نبذة عن Fractal

تُعتبر Fractal من الشركات العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، برؤية تهدف إلى إسناد كل قرار بشري داخل المؤسسات بالذكاء الاصطناعي.

تشمل أعمال Fractal منصات مثل Asper.ai (التي تُسهم في تعزيز القرارات المترابطة لدعم نمو الإيرادات)، و Analytics Vidhya (إحدى أبرز مجتمعات علوم البيانات في العالم). أطلقت Fractal منصة Qure.ai ، الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، لتعزيز سرعة التشخيص وإدارة الأمراض الحرجة مثل السل وسرطان الرئة والسكتات الدماغية. يركز فريق البحث المخصص للذكاء الاصطناعي في Fractal على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، بما في ذلك النماذج القائمة على المعرفة، والأنظمة القائمة على الاستدلال، والأنظمة الوكيلّة. قدم الفريق مجموعة من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك MarshallGoldsmith.ai و Vaidya.ai و Kalaido.ai إلى جانب نموذج الاستدلال مفتوح المصدر Fathom-R1-14B .

توظف Fractal أكثر من 5,000 محترف في 18 موقعًا عالميًا، من بينها الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وأوكرانيا، والهند، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا. لقد حصلت الشركة على العديد من الجوائز، مثل: "أفضل 100 شركة للعمل في الهند لعام 2025"، و"بيئة عمل رائعة" لمدة ثماني سنوات متتالية، وتم إدراجها ضمن "أفضل أماكن العمل للنساء في الهند" لخمس سنوات متتالية من قبل معهد ® Great Place to Work . كما نالت Fractal تصنيف "قائد" في تقرير ™Forrester Wave لعام 2025 لمزودي خدمات تحليلات العملاء، إلى جانب مواقع قيادية في تقييمات Everest Group Peak Matrix لعام 2025 لخدمات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتقييمات Information Services Group لعام 2024 في مجالي هندسة البيانات وعلوم البيانات.