Fractal تقدم منصة LLM Studio لتوفير إمكانية تخصيص الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات مع الخدمات المصغرة NVIDIA NeMo و NVIDIA NIM

مكتب العمل المؤسسي الجديد يساعد المنظمات على تصميم وبناء وتقييم وتشغيل نماذج لغة محددة المجال باستخدام نماذج مفتوحة المصدر والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة NVIDIA.

نيويورك ، 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "فراكتال" (Fractal) (www.fractal.ai) ، وهي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي مطروحة للاكتتاب العام تخدم مؤسسات قائمة Fortune 500® ، عن إطلاق LLM Studio، وهي منصة مؤسسية تساعد المنظمات على بناء وتشغيل نماذج لغوية مصممة خصيصًا لأعمالها. تم تصميمها للفرق التي تريد المزيد من التحكم في كيفية حوكمة النماذج ونشرها وإدارتها في الإنتاج. سيتم عرض منصة LLM Studio في معرض (NVIDIA GTC 2026)، وهو المؤتمر الرائد للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتسارعة الذي تنظمه شركة "إنفيديا" (NVIDIA)، والذي سيُعقد في الفترة من 16-19 مارس 2026 ، في "مركز سان خوسيه ماكنري للمؤتمرات" في كاليفورنيا.

تسعى الآن المؤسسات لتجاوز النماذج اللغوية الكبيرة ذات الحجم الواحد لكافة الاستخدامات والقائمة على استخدام واجهات برمجة التطبيقات فقط نحو حالات الاستخدام عالية القيمة. اليوم ، يحتاج قادة الأعمال والتكنولوجيا إلى حواجز أكثر وضوحًا للحوكمة، والتكاليف المتوقعة، والأداء الموثوق به. في الوقت نفسه ، تشير أبحاث الصناعة إلى تبنّي متزايد للنماذج الأصغر حجمًا والمصممة خصيصًا والتي يمكن ضبطها على وظائف ومجالات محددة.

تمكّن منصة LLM Studio الشركات من تصميم وبناء وتقييم وتشغيل نماذج لغوية مخصصة للمجال باستخدام نماذج مفتوحة المصدر ، مدعومةً بمكدس البرمجيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة "إنفيديا". فهي تجمع بين وحدتين؛ هما:

AutoLLM : وهي تساعد الشركات على إنشاء نماذج أصغر وأكثر تخصصًا لمهام أو صناعات محددة. وهي تدعم اختيار النماذج مفتوحة المصدر ، وتوليد البيانات الاصطناعية ، وتخصيص النماذج ، وتقييمها، وإجراء المقارنة المرجعية لأدائها.

LLMOps : وهي تساعد الفرق على إدارة دورة الحياة الكاملة بعد إنشاء النماذج. وهي تدعم النشر والمراقبة والحوكمة.

تساعد منصة LLM Studio على إبقاء استجابات النماذج مرتبطة بالبيانات والسياق المعتمدين للمنظمة. هذا يقلل من الهلاوس ويحسن من جودة الاستدلال. تظل النماذج الناتجة ملكية خاصة للمنظمة. يمكن للفرق بعد ذلك استخدام تلك النماذج في الوكلاء أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى لتقديم أداء أكثر موثوقية ، وغالبًا ما يمثل ذلك جزءًا صغيرًا من تكلفة تشغيل نماذج أساسية أكبر.

تم بناء منصة LLM Studio ، التي تم تطويرها من قبل فريق خدمات عملاء الذكاء الاصطناعي في "فراكتال" ، على بُنى مرجعية من "إنفيديا" ، باستخدام NVIDIA NeMo لقدرات تدفقات العمل الرئيسية لتطوير النماذج والخدمات المصغرة لـ NVIDIA NIM لاستضافة النماذج. يساعد هذا التصميم الشركات على توحيد كيفية نشر النماذج وحوكمتها عبر البيئات السحابية الرئيسية ، مما يقلل من الحاجة إلى البناء المخصص في كل إعداد. تخطط "فراكتال" لاستخدام NVIDIA Nemotron نماذج المفتوحة للتطوير.

قال "براناي أجراوال"، الرئيس التنفيذي لشركة "فراكتال": "تجاوزت المؤسسات المرحلة التجريبية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي. فهي تحتاج الآن إلى حلول قابلة للحوكمة، وقابلة للتنبؤ بتكلفتها، وموثوق بها في الإنتاج. مع منصة LLM Studio ، فنحن نعطي المنظمات طريقة عملية لبناء وتشغيل نماذج لغوية محددة للمجالات باستخدام خيارات مفتوحة المصدر، مع الاستفادة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة (إنفيديا)".

تدعم منصة LLM Studio مجموعة واسعة من التطبيقات. فقد تم تصميمها لمستخدمي المؤسسات ، بما في ذلك الفرق ذات الخبرة المحدودة أو المعدومة في البرمجة. يمكن للشركات تخصيص النماذج لتلائم محتواها وتدريبها على اتباع تعليمات محددة أو بناء نماذج مصممة للمهام التي تحتاج إلى استدلال أقوى.

لمزيد من المعلومات، تفضَّلوا بزيارة موقع الويب https://fractal.ai/solutions/llm-studio

نبذة عن شركة Fractal

شركة "فراكتال" (المدرجة في البورصة الوطنية الهندية بالرمز NSE: FRACTAL) هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مطروحة للاكتتاب العام في البورصة، وتتمثل رؤيتها في تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة.

تشمل مجموعة شركات "فراكتال" : منصّة Asper.ai (التي توفر إمكانية اتخاذ القرارات المترابطة لتحقيق نمو الإيرادات) وAnalytics Vidhya (إحدى أكبر مجتمعات علوم البيانات في العالم). قامت "فراكتال" بفصل شركة Qure.ai، الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، والتي تسهم في تحسين الاكتشاف السريع والإدارة لأمراض السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية. يركز فريق "أبحاث الذكاء الاصطناعي" المخصص في "فراكتال" على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، بما في ذلك النماذج الأساسية القائمة على المعرفة، والأنظمة القائمة على الاستدلال، والأنظمة القائمة على الوكلاء. أطلق الفريق منتجات ناجحة ، بما في ذلك MarshallGoldsmith.ai، Vaidya.ai، Kalaido.ai، ونموذج الاستدلال مفتوح المصدر Fathom-R1-14B ونموذج الاستدلال القائم على الأدوات Fathom - DeepResearch.

توظّف "فراكتال" أكثر من 5000 مختص عبر مواقع عالمية، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندا وأوكرانيا والهند وسنغافورة وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. وحصلت باستمرار على التكريم كإحدى "أفضل الشركات للعمل في الهند" (ضمن قائمة أفضل 100 شركة لعام 2025)، وكـ "مكان عمل رائع" لثماني سنوات متتالية، وكواحدة من "أفضل بيئات العمل للنساء في الهند" لخمس سنوات متتالية من قبِل معهد ®Great Place to Work. كما نالت "فراكتال" تصنيف "قائد" في تقرير ™Forrester Wave لعام 2025 لـ "مزودي خدمات تحليلات العملاء"، إلى جانب مواقع متقدمة في الصدارة في تقييمات Peak Matrix الصادرة عن شركة "إيفرست جروب" (Everest Group) لعام 2025 لخدمات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتقييمات شركة "إنفورميشن سيرفسز جروب" (Information Services Group) لعام 2024 لخدمات هندسة البيانات وعلوم البيانات.

