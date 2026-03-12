شركة Fractal تكشف عن وكلاء مبيعات أذكياء لتسريع نمو الأعمال بين الشركات (B2B)

منصة Flyfish.ai تنشر حاليًا أكثر من 35 وكيلًا ذكيًا مُنسقًا يعملون عبر دورة حياة المبيعات بالكامل، لمساعدة أوائل المؤسسات التي تبنّت المنصة على إغلاق الصفقات بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 30% وتحسين إنتاجية فرق المبيعات بنسبة 42%.

نيويورك، 12 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Fractal (www.fractal.ai)، وهي شركة عالمية مدرجة في البورصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات وتخدم شركات ®Fortune 500، وكلاءً أذكياءَ جددًا ضمن منصة Flyfish.ai (www.flyfish.ai)، وهي منصة تسريع الإيرادات المبنية على الذكاء الاصطناعي، والمصممة لإعادة تصور كيفية عمل فرق الإيرادات الحديثة وتنافسها وتحقيقها للنجاح. تجمع النسخة المطوّرة من المنصة أكثر من 35 وكيلًا ذكيًا مُنسقًا يعملون عبر دورة حياة المبيعات كاملة، بدءًا من البحث عن الحسابات وتحديد إشارات الشراء، وصولًا إلى صياغة رسائل تواصل مخصصة والحفاظ على خطوط المبيعات دقيقة ومُحدّثة بشكل فوري.

تعمل فِرق المبيعات اليوم في بيئات تزداد تعقيدًا، حيث يقضي مندوبو المبيعات أقل من ثلث وقتهم في البيع الفعلي. ويُستهلك جزء كبير من يومهم في البحث، والمتابعة مع العملاء، وإدخال البيانات، والتنقل بين أنظمة غير مترابطة. صُممت منصة Flyfish.ai للتخلص من هذا العبء. يعمل النظام بشكل مستمر في الخلفية، ويحدد الحسابات ذات النية العالية للشراء، ويجمع السياق والمعلومات ذات الصلة، ويصوغ رسائل تواصل مخصصة، ويحافظ على تحديث بيانات خط المبيعات بشكل دائم، مما يمكّن محترفي المبيعات من التركيز على المحادثات الإستراتيجية وإغلاق الصفقات.

على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية (CRM) أو مساعدات الذكاء الاصطناعي (AI Copilots) التي تقتصر غالبًا على تقديم التوصيات، تم تصميم Flyfish.ai ليقوم بالتنفيذ. يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي المُنسقون في المنصة بالبحث عن الحسابات، وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين، واكتشاف نوايا الشراء، وصياغة تواصل غني بالسياق، إضافة إلى تحديث بيانات خط المبيعات بشكل فوري. كما تتعلم المنصة باستمرار من بيانات المؤسسة وأنماط التفاعل، مما يحسن مستوى الدقة والفعالية مع مرور الوقت.

أظهرت عمليات النشر المبكرة نتائج واعدة، من بينها تسريع دورات إتمام الصفقات بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة إنتاجية فرق المبيعات بنسبة 42%، وذلك بفضل تقليل الوقت والجهد المبذولين في البحث اليدوي، والمتابعات، وأعمال إدارة خط المبيعات.

قال Srikanth Velamakanni، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة في Fractal: "المبيعات عملية صعبة، ويُقضى وقت كبير من عمل مندوب المبيعات في التحضير بدلًا من التفاعل مع العملاء". "ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تقليل وقت التحضير وزيادة عدد المحادثات ذات القيمة. عندما بدأنا استخدام Flyfish داخليًا، رأينا كيف حسّن بشكل كبير الطريقة التي تبحث بها فرقنا عن الفرص، وتستعد للاجتماعات، وتدفع الصفقات إلى الأمام. الزخم الذي شهدناه أقنعنا بأن هذا النهج يمكن أن يساعد شركات أخرى أيضًا. وتعكس منصة Flyfish.ai رؤيتنا لكيفية عمل مبيعات الأعمال الحديثة بين الشركات (B2B)".

قال Shridhar Marri، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flyfish.ai: "معظم أدوات الذكاء الاصطناعي تقوم بالمساعدة فقط، أما Flyfish.ai فيقوم بالتنسيق". "لم يكن هدفنا مجرد أتمتة المهام. بل إعادة ابتكار محرك الإيرادات بالكامل. فـ Flyfish هو نظام مُنسّق من الوكلاء الأذكياء يفكر ويتصرف وينفّذ عبر خط المبيعات، مما يحرّر مندوبي المبيعات البشريين للقيام بما لا يستطيع القيام به إلا البشر: بناء الثقة، وتعزيز العلاقات، وإغلاق الصفقات. هذا ليس مجرد تطوير لعمليات المبيعات، بل نموذج تشغيلي جديد بالكامل".

تتكامل منصة Flyfish.ai مع أبرز منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصات الاتصال، ومنصات إدارة الإيرادات، مما يتيح نشرها بسرعة داخل مسار العمل القائم في المؤسسات. مع هذا التطور، تنتقل منصة Flyfish.ai من مجرد أداة مساعدة إلى العمل كنظام منسق يركز على التنفيذ الفعلي، ومندمج مباشرة في الطريقة التي تدير بها الشركات إيراداتها وتنمّيها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.flyfish.ai

نبذة عن شركة Fractal

شركة Fractal ‏(مؤشر البورصة الوطنية الهندية: FRACTAL) هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مدرجة في البورصة، وتتمثل رؤيتها في تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة.

تشمل مجموعة شركات Fractal: منصّة Asper.ai (التي تمكّن القرارات المترابطة لتحقيق نمو الإيرادات) وAnalytics Vidhya (إحدى أكبر مجتمعات علم البيانات في العالم). قامت Fractal بفصل شركة Qure.ai، الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، التي تُسهم في تسريع اكتشاف السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية وإدارتها. يركز فريق البحث المخصص للذكاء الاصطناعي في Fractal على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، بما في ذلك النماذج القائمة على المعرفة، والأنظمة القائمة على الاستدلال، والأنظمة القائمة على الوكلاء. أطلق الفريق منتجات ناجحة، بما في ذلك: MarshallGoldsmith.ai وVaidya.ai وKalaido.ai، إضافةً إلى نموذج الاستدلال مفتوح المصدر Fathom-R1-14B، ونموذج الاستدلال القائم على الأدوات Fathom-DeepResearch.

توظّف Fractal أكثر من 5,000 مختص عبر مواقع عالمية، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندا وأوكرانيا والهند وسنغافورة وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. وحصلت باستمرار على التكريم كإحدى 'أفضل الشركات للعمل في الهند' (ضمن قائمة أفضل 100 شركة لعام 2025)، وكـ 'مكان عمل رائع' لعشر سنوات متتالية، وكواحدة من 'أفضل بيئات العمل للنساء في الهند' لخمس سنوات متتالية من قبِل معهد ®Great Place to Work. كما نالت Fractal تصنيف "قائد" في تقرير ™Forrester Wave لعام 2025 لمزودي خدمات تحليلات العملاء، إلى جانب مواقع قيادية في تقييمات Everest Group Peak Matrix لعام 2025 لخدمات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتقييمات Information Services Group لعام 2024 في مجالي هندسة البيانات وعلوم البيانات.

