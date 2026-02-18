FSS تجهز مجال المدفوعات في الشرق الأوسط للمستقبل عبر بنية سحابية سيادية قابلة للتوسعة

A future ready hosting environment for Middle East financial institutions

مومباي ، الهند ، 18 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "فاينانشيال سوفتوير آند سيستمز" (Financial Software & Systems) "إف إس إس" (FSS) ، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، عن الانتهاء بنجاح من مبادرة تحول سحابي رئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. من خلال نقل منصات العملاء ذات الأهمية الحاسمة إلى سحابة خاصة سيادية ذات درجة مؤسسية ، قامت "إف إس إس" بتحديث بنيتها التحتية الإقليمية للاستضافة. هذا التحول الاستراتيجي يعزز المرونة التشغيلية وقابلية التوسع مع ضمان التوافق مع ولايات الإقامة البيانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مما يتيح للعملاء العمل على منظومة آمنة وعالية الأداء ومعتمدة على السحابة.

فرصة | تمكين النمو مع إطار سحابي حديث ومتوافق

مع استمرار حجم المعاملات في الشرق الأوسط في التسارع وتزايد التوقعات التنظيمية ، حددت "إف إس إس" الحاجة إلى تجاوز البنية التحتية التقليدية في الموقع. طلب العملاء بشكل متزايد وقت تشغيل أعلى وقابلية للتوسع السريع وضمان قوي بأن البيانات المالية الحساسة ستظل مستضافة بشكل آمن داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمعالجة هذه المتطلبات وإزالة قيود البنية التحتية ، بدأت "إف إس إس" في برنامج تحديث على مستوى المنطقة ، حيث انتقلت منصاتها إلى بيئة سحابية أكثر رشاقة ومرونة. صُمِّمت البنية الجديدة على إطار عمل عالي التوافر من الجيل التالي مدعوم بنموذج أمني متعدد المستويات.

من خلال الاستفادة من مراكز بيانات "إكوينيكس" (Equinix) المتاحة بوفرة جغرافيًا، قامت "إف إس إس" بفصل بنيتها التحتية لتمكين التوسع المرن مع الحفاظ على الأداء المتسق. يدعم هذا الأساس السيادي المعتمد على السحابة معالجة المدفوعات ذات الأهمية المهمة دون المساس بالسلامة التنظيمية.

حل | الهجرة إلى سحابة خاصة سيادية للمؤسسات داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة

اختارت "إف إس إس" شركة "بايوس كلاود" (BIOS Cloud)، وهي جزء من شركة "زين تك" (ZainTech)، كمزود للخدمات السحابية ، مستفيدةً من بنيتها السحابية الخاصة للمؤسسات وبصمة مراكز البيانات المحلية القوية. يمتد نطاق الهجرة إلى موقعين؛ هما: مركز بيانات أساسي في مركز بيانات "إكوينيكس"، في مدينة دبي للإنتاج (التي كانت تُعرف سابقًا باسم "منطقة الإنتاج الإعلامي الدولية") ، في دبي ، وموقع استرداد الكوارث في مركز بيانات "إكوينيكس" ، في "مدينة مصدر"، في أبوظبي.

يضمن هذا النشر أن جميع بيانات العملاء ، بما في ذلك بيانات المعاملات والتطبيقات ، يتم تخزينها ومعالجتها بشكل حصري داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. تتوافق البنية مع إرشادات البنك المركزي الإماراتي وتلبي متطلبات إقامة البيانات الخاصة بالعميل. تدمج البيئة السحابية المحسنة التكرار المدمج والتكوينات عالية التوافر ، مما يخلق أساسًا مرنًا للاستضافة لخدمات الدفع ذات الأهمية الحاسمة في المنطقة.

وقال "سانديب ديفيد كراستا"، رئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "فاينانشيال سوفتوير آند سيستمز": "هذا التحديث الاستراتيجي يزيل حواجز البنية التحتية لتسريع النمو الإقليمي لعملائنا. من خلال استضافة بيانات المعاملات حصريًا داخل الإمارات العربية المتحدة ، نضمن الامتثال للوائح البنك المركزي الإماراتي. يستفيد عملاؤنا الآن من أساس مستقبلي يجمع بين إقامة البيانات وقابلية التوسع السلسة."

النتيجة | بيئة استضافة جاهزة للمستقبل للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط

مع اكتمال الانتقال إلى سحابة خاصة سيادية ، أنشأت "إف إس إس" أساسًا قابلاً للتوسع ومرنًا مصممًا لتطوير مشهد المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط. تحصل المؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة الآن على إمكانية الوصول إلى أداء محسن، مرونة أقوى، وبيئة استضافة مصممة لتلبية المتطلبات التنظيمية الحالية والمستقبلية على حد سواء.

واختتم "أناند كريشنامورثي"، رئيس التسليم الرقمي العالمي في شركة "فاينانشيال سوفتوير آند سيستمز" حديثه قائلاً: "من خلال إنشاء أساس سحابي سيادي، نحن نقدم للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط بيئة آمنة وممتثلة للوائح التنظيمية تدعم النمو الرقمي عالي الحجم في المنطقة. لقد أنشأنا منظومة معالجة جاهزة للمستقبل تضمن الأداء والمرونة وإقامة البيانات."

نبذة عن Financial Software and Systems (FSS)

"فاينانشيال سوفتوير آند سيستمز" (Financial Software & Systems) "إف إس إس" هي شركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا المدفوعات ومعالجة المعاملات، وتخدم البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في أكثر من 25 دولة. وتشمل عروضها إصدار البطاقات، والاستحواذ للتجار، والمدفوعات في الوقت الفعلي، والمطابقة، والمصادقة الآمنة، ومراقبة الأجهزة. تمكن منصات مثل FSS BLAZE™ وFSS BLAZE™ Studio المؤسسات من النشر السريع والابتكار منخفض البرمجة، مما يؤدي إلى التحول الرقمي على مستوى منظومة المدفوعات العالمية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2905086/FSS_Growth_Cloud_Migration.jpg