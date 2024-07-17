FutureGrail تقدم المزاد المواضيعي تحت شعار: "Patek Philippe: أيقونات خالدة"

نحن متحمسون بشكل لا يصدق لتقديم "Patek Philippe: أبقونات خالدة"، وهو مزاد مخصص لأفضل ساعات Patek Philippe القديمة"، كما يقول السيد علي نائل، الرئيس التنفيذي ومؤسس FutureGrail. "يمثل هذا الحدث التزامنا بتقديم أعلى جودة وأندر الساعات لجامعي الساعات في جميع أنحاء العالم".

يقدم المزاد فرصة فريدة لجامعي الساعات ومحبيها لامتلاك قطعة من تاريخ الساعات. يتميز هذا البيع الموضوعي لـ Patek Philippe بساعات مشهورة بأهميتها التاريخية وندرتها. يتم عرض العديد من هذه القطع في منشورات الساعات المرموقة، وقد تم فحصها ووصفها بدقة من قبل الخبير المخضرم في FutureGrail، السيد أرنو تيلييه، بالتعاون مع خبير ساعات اليد، السيد إريك تورتيلا. بالإضافة إلى تقارير الحالة الشاملة، ستأتي بعض الساعات الرئيسية المختارة كاملة مع دراسة كاملة وجواز سفر من تأليف السيد إريك تورتيلا.

ويتضمن كتالوج المزاد بأكمله أفضل ما في مزاد Patek Philippe من أفضل أنواع الساعات ذات الجودة العالية، بما في ذلك قطع نادرة موقعة مرتين من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم من Patek Philippe، وساعات بأرقام بريجيت، وبعض من أشهر الأمثلة من نوعها.

تتضمن النقاط الرئيسية:

مزاد لا ينبغي تفويته

من المقرر أن يكون هذا المزاد أحد أهم مبيعات باتيك فيليب في التاريخ الحديث، مما يوفر للمجمعين فرصة لمرة واحدة في العمر للحصول على بعض الساعات الأكثر طلبًا. يضمن تكريس FutureGrail للجودة والشفافية أن يتم تقديم كل قطعة بأقصى قدر من النزاهة والخبرة.

معاينات المزاد في سنغافورة وجنيف ودبي

للمرة الأولى، ستستضيف FutureGrail معاينات ما قبل المزاد في الخارج. سيكون لدى جامعي الساعات ومحبيها الفرصة لمشاهدة المجموعة في ثلاثة مواقع حصرية:

سنغافورة

الموقع: متحف FutureGrail وVault

العنوان: 100E طريق باسير بانجانج، مبنى B&D، رقم 03-01/03-02,118521، سنغافورة

المواعيد: 2 غشت/آب (حفل استقبال كبار الشخصيات) والعروض اليومية من 5 إلى 21 غشت/آب 2024

جنيف

الموقع: دار الساعات "La Maison de l'Horlogerie"

العنوان: شارع دو سيندرييه 24، 1201 جنيف

المواعيد: من 29 غشت/آب إلى 2 شتنبر/أيلول 2024

دبي

الموقع: معرض الأوبرا دبي

العنوان: مبنى قرية البوابة 3، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب 506737، دبي

المواعيد: من 6 إلى 9 شتنبر/أيلول 2024

للحصول على توجيهات مفصلة للتسجيل في المعاينات، يرجى زيارة www.futuregrail.com/base/events.

المشاركة العالمية

ومن المتوقع أن يجذب المزاد مجموعة متنوعة من الحضور من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين. مع الاهتمام المتزايد بساعات Patek Philippe، من المتوقع أن يجذب الحدث اهتمامًا كبيرًا من جامعي الساعات ومحبيها على حد سواء.

التزام FutureGrail بالتميز

تقدم FutureGrail واحدة من أدنى أقساط المشتري في الصناعة، والتي تم تحديدها بنسبة 5٪ فقط، مما يضمن سوقا عادلة ويمكن الوصول إليها لهواة جمع الساعات، بهدف تعزيز العلاقات طويلة الأجل ونجاح العملاء. تقف FutureGrail وراء الساعات المعروضة للبيع، مدعومة بتصنيف صارم وخبرة داخلية.

رؤى الخبراء

يؤكد أرنو تيلير، رئيس قسم التنسيق في FutureGrail والرئيس السابق لمتحف Patek Philippe، على أهمية تقييم الخبراء في ضمان سلامة العناصر المباعة بالمزاد العلني. يقول تيلير: "دورنا هو تقييم العناصر بدقة، وتحديد أصلها وأصالتها وحالة حفظها وقيمتها السوقية".

يضيف محسن رفزي، المدير التنفيذي للعمليات في FutureGrail: "لقد صنعت Patek Philippe بعضًا من أرقى الساعات في التاريخ، ورفعتها من أجهزة قياس الوقت إلى روائع ميكانيكية. ومع التركيز على الروائع العتيقة، يوفر هذا المزاد لهواة جمع الساعات فرصة مثيرة لامتلاك ساعات استثنائية يمكنهم ضمها بكل فخر إلى مجموعاتهم."

كيفية التسجيل

المشاركة في المزاد عبر الإنترنت بسيطة. يتعين على مقدمي العروض التسجيل عبر الإنترنت وإكمال عملية التحقق الخاصة بهم في: www.futuregrail.com/auctions للمشاركة في المزاد. جميع الأسعار المشار إليها للتقديرات والاحتياطيات هي بالدولار الأمريكي. ويمكن الاطلاع على قطع المزاد عبر الإنترنت، كما سيتم عرضها فعليًا للفحص في المقر الرئيسي لشركة FutureGrail في سنغافورة، والذي يضم مخزناً معفى من الضرائب وخزائن. يمكن للمشترين اختيار تخزين ساعاتهم المشتراة في صناديق إيداع ذات مفتاح مزدوج يديرونها بأنفسهم وتديرها Malca Amit، أو شحنها عبر الشحن الآمن، أو استلامها عبر خدمة التوصيل من المطار في مطار شانغي. سيساعد فريق FutureGrail العملاء في إدارة الخدمات اللوجستية لضمان عملية سلسة.

لرؤية المجموعة قبل المزاد، يمكن للمشاركين حضور معاينة ما قبل المزاد في المواقع والتواريخ المذكورة أعلاه.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة صفحة مزاد .FutureGrail

مسابقة الإنستغرام: اربح تذاكر درجة الأعمال من أجل المعاينة

من أجل إشراك مجتمع جامعي الساعات بشكل أفضل، سيتم عقد مسابقة على Instagram ، حيث سيحصل الفائزون على زوج من تذاكر الدرجة التجارية وإقامة فندقية لأحد عروض المزاد المسبقة. الجوائز هي كما يلي:

الفائزون في الولايات المتحدة وأوروبا: تذكرة من درجة رجال الأعمال والإقامة في الفندق في جنيف × 2

الفائزون في الشرق الأوسط: تذكرة من درجة رجال الأعمال والإقامة في الفندق في دبي × 2

الفائزين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تذكرة من درجة رجال الأعمال والإقامة في الفندق في سنغافورة × 2

كيفية المشاركة:

انشر على إنستغرام صورًا لساعتين من Patek Philippe على الأقل (مملوكتين للمشارك). كل ساعتين من ساعات Patek يتم نشرها تحتسب مشاركة واحدة. شارك المنشور باستخدام هاشتاج # FutureGrailEternalIcons وضع علامة @ .futuregrailofficial

يجب أن يكون الملف الشخصي للمشارك على إنستغرام متاحًا للعامة طوال مدة المسابقة. بدلاً من ذلك، يمكن للمشاركين إرسال صورهم إلى [email protected]. الموعد النهائي للمسابقة هو 5 غشت/آب 2024. سيتم تطبيق الشروط والأحكام. للحصول على التنسيق الموصى به، انظر نموذج المنشور أدناه:

ستكون أفضل 10 عروض مفضلة مؤهلة للاشتراك المزدوج. سيتم الإعلان عن الفائزين في 5 غشت/آب 2024. يجب أن يكون الفائزون أيضًا قادرين على السفر بين تواريخ معاينة المزاد وإلا سيتم اختيار الفائزين مرة أخرى.

ملاحظة: ينبغي للمشاركين التسجيل للحصول على حساب مجاني في www.futuregrail.com أكمل عملية اعرف عميلك (KYC)، والتي يتم استخدامها لأغراض التحقق فقط.

نبذة عن FUTUREGRAIL

FutureGrail هي دار مزاد رائدة متخصصة في الساعات النادرة والقابلة للتجميع. تتمثل مهمتنا في ربط هواة جمع الساعات بالساعات غير العادية، وتوفير منصة لكل من هواة جمع الساعات المتمرسين والجدد لاكتشاف ساعاتهم الرائعة والحصول عليها.

تحت قيادة خبراء الصناعة، أصبحت FutureGrail عنصرًا بارزًا في تقويم مزادات الساعات السنوية، حيث تستضيف مزادات متعددة كل عام. تشتهر مزاداتنا بمجموعاتها المنسقة بدقة، والتي تتميز بساعات استثنائية ونادرة وجميلة تأسر عشاق الساعات في جميع أنحاء العالم.

انضم إلينا من أجل Patek Philippe: أيقونات خالدة

لا تفوت هذه الفرصة الاستثنائية للحصول على بعض من أرقى ساعات Patek Philippe التي تم عرضها في المزاد على الإطلاق. تسجل الآن للمشاركة في هذا الحدث الهام وشاهد التقاء التاريخ والفن والتميز في مجال الساعات.

FutureGrail Pte Ltd

100E طريق باسير بانجانج، مبنى B&D، رقم 03-01/03-02، سنغافورة 118521

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