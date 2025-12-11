GAC تُسجّل حضورها الأول في معرض الرياض للسيارات، وتعلن رسميًا إطلاق علامتي AION وHYPTEC في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- افتُتح معرض الرياض للسيارات بالمملكة العربية السعودية رسميًا في التاسع من ديسمبر. حيث كشفت شركة GAC عن مجموعة من أبرز طرازاتها، وأعلنت الإطلاق الرسمي لعلامتيها الجديدتين في مجال المركبات الكهربائية الجديدة (NEV) باسم AION وHYPTEC. وشهد الحدث أيضًا التدشين المتزامن لثلاثة طرازات جديدة في السوق السعودي: AION V وAION ES وHYPTEC HT. وتجسد هذه الخطوة التزام GAC الراسخ بتوسيع حضورها داخل المملكة العربية السعودية، كما تعكس تسارع استراتيجيتها الإقليمية في الشرق الأوسط، ضمن خطتها الطموحة لتعزيز "العمل في الشرق الأوسط".

تُلبي الطرازات الثلاثة الجديدة احتياجات متعددة تشمل تنقّل العائلات، والرحلات اليومية بكفاءة عالية، والسفر الفاخر بمستوى راقٍ، حيث تجمع بين خبرات GAC العميقة في التصميم والسلامة والذكاء والراحة. وتوفر هذه الطرازات خيارات تنقّل خضراء تجمع بين الجودة العالية والتقنيات المتقدمة، مقدّمةً للمستهلك السعودي أداءً موثوقًا، وتقنيات مبتكرة في مجال الطاقة الجديدة، وأنظمة ذكية رائدة.

تلتزم شركة GAC برؤيتها في تقديم خدمة تحت شعار "الخدمة أولاً، العميل أولاً"، حيث توفر ضمانًا شاملاً للمركبات لمدة 8 سنوات أو 160,000 كيلومتر، إضافةً إلى ضمان يمتد 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر لبطارية الطاقة. وفي الوقت ذاته، تعمل GAC على تعزيز قدراتها في خدمات ما بعد البيع محليًا، ورفع كفاءة توريد قطع الغيار، مع ضمان أن تتجاوز نسبة توفر قطع الغيار في مراكز الخدمة 95%.

استعرضت GAC خلال معرض السيارات ثمانية طرازات من ثلاث علامات بارزة — GAC وAION وHYPTEC — لتقدم مزيجًا متكاملاً من المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالوقود، بما يغطي كافة احتياجات التنقّل من الاستخدامات الحضرية اليومية إلى رحلات العائلات والسفر للأعمال. وضمّت فئة مركبات الطاقة الجديدة (NEV) طرازات AION V وAION ES وHYPTEC HT وHYPTEC SSR، فيما شملت الطرازات التقليدية العاملة بالوقود كلاً من GAC GS8 وGAC M8 وGAC EMZOOM وGAC EMPOW.

تُعدُّ المملكة العربية السعودية أحد الأسواق المحورية في استراتيجية GAC داخل منطقة الشرق الأوسط، حيث تنسجم توجهات المملكة العربية السعودية نحو التنمية الخضراء مع رؤية شركة GAC. وتمنح GAC السوق السعودي مكانة رئيسية ضمن خطتها العالمية "One GAC 2.0"، مواصلةً تعزيز حضورها وتسريع عمليات التوسع. وبفضل تنوع منتجاتها ونظام خدماتها المتكامل، تسهم GAC بفاعلية في دعم جهود المملكة العربية السعودية للتحوّل نحو حلول التنقّل الأخضر.

وفي نظرتها للمستقبل، تؤكد GAC التزامها بفلسفة التطوير: "في المملكة العربية السعودية، ومن أجل المملكة العربية السعودية، والاندماج في المملكة العربية السعودية، وخدمة المملكة العربية السعودية، والمساهمة في المملكة العربية السعودية"، بهدف تعزيز الشراكات ودفع مسيرة التطور النوعي لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2842274/GAC_Debuts_at_Riyadh_Motor_Show.jpg