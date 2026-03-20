GENIXGREEN تطلق حلولاً جديدة للتخزين عالي الجهد في جنوب أفريقيا ، وتشكل شراكة استراتيجية مع CNBM و Megarevo لدفع تخزين الطاقة عبر جنوب وشرق أفريقيا

جوهانسبرج ، 20 مارس 2026 /PRNewswire/ -- عقدت "جينيكس جرين" (GENIXGREEN)، الشركة الرائدة عالميًا في تخزين الطاقة ، حدث إطلاقها ، وكشفت عن محفظة شاملة من أنظمة التخزين عالي الجهد المصممة خصيصًا لتحديات الطاقة الفريدة في المنطقة.

يتميز مشهد الطاقة في جنوب أفريقيا بتكاليف الكهرباء المرتفعة وعدم استقرار الشبكة وتخفيف الأحمال المتكرر. وفقًا للبنك المركزي الجنوب أفريقي ، يمكن أن يؤدي تقنين الطاقة من ست مراحل في أوائل عام 2025 إلى خسائر اقتصادية يومية تصل إلى 899 مليون راند (حوالي 49 مليون دولار أمريكي). استجابة "جينيكس جرين" هي مجموعة من حلول التخزين القابلة للتطوير والموثوق بها المصممة لتحويل هذه التحديات إلى فرص.

كان محور الإطلاق هو الكشف عن HV-BOX5-768 (القابل للتكديس) ، وهو نظام مرن بقدرة 51.2 فولت / 314 أمبير/ساعة يضم نظام ذكي لتخزين البطاريات ، بالإضافة إلى موازنة نشطة بقدرة 2 أمبير ، وإمكانية التوسع المتوازي لما يصل إلى ست مجموعات. تأتي تكملةً لذلك سلسلة Tower-HV ، المصممة للمشاريع على نطاق ميغاواط/ساعة مع بطاريات بقدرة 768 فولت و 1331 فولت ، وهو نظام ذكي لتخزين البطاريات من 3 مستويات ، مع مراقبة بدقة 1٪. مثالي للمناجم والمصانع والتخزين في الحاويات. تشمل تشكيلة المنتجات أيضًا (Tower-X-HV) للتطبيقات السكنية إلى التطبيقات التجارية والصناعية الكبيرة ، وخزانة خارجية شاملة للاحتياجات التجارية المتوسطة ، وسلسلة (Magic) المتكاملة بالكامل للاستخدام في الهواء الطلق.

تم بناء نجاح "جينيكس جرين" في أفريقيا على تحالف ثلاثي قوي مع شركتيّ "سي إن بي إم" (CNBM) و"ميغاريفو". تضمن الشبكة المحلية الواسعة لشركة "سي إن بي إم" تقديم الخدمات اللوجستية ودعم ما بعد البيع بصورة سلسة، في حين تتطابق محولات "ميجاريفو" تمامًا مع بطاريات "جينيكس جرين" ، مما يخلق "مزيجًا ذهبيًا" موثوقًا به بالفعل في أكثر من 650 مشروعًا على مستوى العالم. من مصانع الورق المقوّى إلى الجامعات الطبية ، تثبت المنشآت الواقعية في جميع أنحاء المنطقة الموثوقية و عائد الاستثمار لهذه الحلول.

لدعم بصمتها المتنامية ، أنشأت "جينيكس جرين" بنية تحتية محلية قوية ، بما في ذلك أكثر من 20 مستودعًا في الخارج ، وخدمة 24/7 ، ونموذج خدمة بنظام "2M + 4S" (استجابة سريعة في خلال ساعتين ، وصول في الموقع في خلال 24 ساعة). في عام 2026 ، ستوسع الشركة فرقها الهندسية المحلية ، وتأسس مراكز إقليمية لقطع الغيار، وتعمق تدريب الشركاء مع شركة "سي إن بي إم" .

وقال "فيكتور تشو"، الرئيس التنفيذي لشركة "جينيكس جرين" : "نحن لا نبيع فقط المنتجات ، نحن نقدم طاقة دائمة من خلال شراكات مثبتة". "كل عميل ، من جنوب أفريقيا إلى مدغشقر ، يستحق نفس المستوى العالي من المنتجات والخدمة والدعم. مع "سي إن بي إم" و "ميغاريفو" ، نحن مستعدون لإضاءة مستقبل الطاقة في جنوب وشرق أفريقيا."

