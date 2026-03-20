GENIXGREEN lance de nouvelles solutions de stockage haute tension en Afrique du Sud et établit un partenariat stratégique avec CNBM et Megarevo pour développer le stockage d'énergie en Afrique australe et de l'Est.

JOHANNESBURG, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- GENIXGREEN, un leader mondial du stockage de l'énergie, a organisé un événement de lancement, dévoilant un portefeuille complet de systèmes de stockage à haute tension adaptés aux défis énergétiques uniques de la région.

Le paysage énergétique de l'Afrique du Sud se caractérise par des coûts d'électricité élevés, l'instabilité du réseau et des délestages fréquents. Selon la banque centrale sud-africaine, le rationnement de l'électricité en six étapes au début de 2025 pourrait entraîner des pertes économiques quotidiennes allant jusqu'à 899 millions de rands (environ 49 millions USD). La réponse de GENIXGREEN est une gamme de solutions de stockage évolutives et fiables, conçues pour transformer ces défis en opportunités.

Le point fort de cet événement a été la présentation du HV-BOX5-768 (empilable), un système flexible de 51,2V/314Ah doté d'un système de gestion de batterie intelligent, d'un équilibrage actif 2A et d'une extension parallèle pouvant aller jusqu'à six clusters. En complément, la gamme Tower-HV est conçue pour les projets à l'échelle du MWh avec des batteries de 768 V et 1331 V, un système de gestion de batterie intelligent à 3 niveaux et une surveillance avec une précision à 1 %. Idéal pour les mines, les usines et le stockage en conteneur. La gamme de produits comprend également le Tower-X-HV pour les applications résidentielles et les grandes applications commerciales et industrielles, une armoire extérieure tout-en-un pour les besoins commerciaux moyens et la gamme Magic entièrement intégrée pour une utilisation en extérieur.

La réussite de GENIXGREEN en Afrique repose sur une puissante alliance tripartite avec CNBM et Megarevo. Le vaste réseau local de CNBM assure une logistique et un service après-vente sans faille, tandis que les onduleurs de Megarevo sont parfaitement adaptés aux batteries GENIXGREEN, créant ainsi une « combinaison en or » qui a déjà fait ses preuves dans plus de 650 projets à travers le monde. Des usines de fabrication de carton aux universités médicales, des installations réelles dans toute la région valident la fiabilité et le retour sur investissement de ces solutions.

Pour soutenir sa présence croissante, GENIXGREEN a mis en place une infrastructure locale solide, comprenant plus de 20 entrepôts à l'étranger, un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et un modèle de service « 2M+4S » (réponse rapide en 2 heures, arrivée sur site en 24 heures). En 2026, l'entreprise a l'intention d'étoffer ses équipes d'ingénieurs locaux, d'établir des centres régionaux de pièces détachées et d'approfondir la formation de ses partenaires avec CNBM.

« Nous ne nous contentons pas de vendre des produits, nous offrons une puissance durable grâce à des partenariats éprouvés », a déclaré Victor Zhou, PDG de GENIXGREEN. « Chaque client, de l'Afrique du Sud à Madagascar, mérite le même niveau élevé de produits, de services et d'assistance. Avec CNBM et Megarevo, nous sommes prêts à éclairer l'avenir énergétique de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. »

Mots-clés : Pétrole/énergie ; Informatique/électronique ; Services publics d'électricité ; Services publics

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