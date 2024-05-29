Getac تعلن عن أول كمبيوتر محمول متين بتقنية مجهّزة للذكاء الاصطناعي في العالم

يجمع جهاز S510 الجديد تمامًا بين التقنية المجهّزة للذكاء الاصطناعي وجودة البناء القوية وشاشة 15.6 بوصة لتحقيق الإنتاجية المثلى في مجموعة واسعة من السيناريوهات

ملخص الأخبار:

S510 هو أول كمبيوتر محمول متين جاهز للذكاء الاصطناعي في العالم 1 ، مخصص للعاملين في المرافق، ومجال السلامة العامة، والتصنيع، وصناعات السيارات

بفضل المزيج الفريد الذي يوفره الجهاز الذي يجمع بين الأداء القوي وموثوقية المتانة، يمكن استخدام التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي بثقة تامة

تماشياً مع التزام Getac بنهج التصميم المستدام ، يتكون هيكل S510 جزئياً من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك

The new S510 enables workers to capitalise on the significant productivity benefits of AI-based applications.

تايبي، 29 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة جياتك (Getac) اليوم عن إطلاقها لجهاز الكمبيوتر المحمول المتين والجديد كليًا والمجهّز بتقنية الذكاء الاصطناعي S510 ، مما يتيح للمنظمات على مستوى الصناعات المختلفة مثل المرافق، والسلامة العامة، والتصنيع، والسيارات الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على أساس يومي.

جهاز مجهّز للذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين الإنتاجية

يتيح جهاز S510 الجديد للعمال الاستفادة من فوائد الإنتاجية الكبيرة للتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي. يمنح معالج CoreTM Ultra 5/7 من شركة Intel®، المعزَّز بتقنيتي Intel® AI Boost و Intel® Graphics المستخدمين أداءً قويًا، بينما يمكنّهم مفتاح Copilot من شركة Microsoft المخصَّص من استدعاء قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة كلما دعت الحاجة.

ويجمع جهاز S510 هذه الميزة المبتكرة مع شهادتيّ MIL-STD-810H و IP53 ، إلى جانب مقاومة الاهتزاز والسقوط لمسافة 3 قدم (0.09 سم) ، مما يمنح المستخدمين راحة البال التي يحتاجونها للعمل بثقة. يضم جهاز S510 أيضًا شاشة عرض بجحم 15.6 بوصة مع سطوع بقوة 1000 نيت، بالإضافة إلى وتكنولوجيا جياتك القابلة للقراءة في ضوء الشمس لتحقيق المرونة المثلى في مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر الجهاز خيارات اتصال قوية بما في ذلك WiFi 6E و Bluetooth 5.3 كمعيار قياسي ، مع إمكانات 4G-LTE و 5G Sub-6 الاختيارية للحفاظ على اتصال المستخدمين.

على الرغم من الشاشة الكبيرة والتجهيزات المتينة ، لا يزن جهاز S510 سوى 2.35 كغم (5.18 باوند)، ما يجعل حمله سهلاً، بينما تدعم قدرة البطارية القابلة للتبديل أثناء التشغيل إمكانية تشغيل الجهاز لفترة دوام العمل بالكامل. كما يجسد تصميمه المستدام التزام جياتك بالمسؤولية البيئية؛ حيث تتألف نسبة كبيرة من هيكله من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك.

يمكن تخصيص مكونات جهاز S510 بناءً على احتياجات العملاء الفردية ، مع خيارات تشمل منافذ Thunderbolt 4 المزدوجة لنقل البيانات بشكل أسرع ، وذاكرة وصول عشوائي من فئة DDR5 بقدرة تصل إلى 64 غيغا بايت (التجهيز القياسي بقدرة 8 غيغا بايت) وسعة تخزين بيانات تصل إلى 2 تيرابايت بتقنية PCIe NVMe SSD (التجهيز القياسي بسعة 256 غيغا بايت). وتشمل الخيارات الإضافية قارئ الرموز الشريطية بالليزر ، ومحرك أقراص DVD فائق متعدد الأقراص ، ومحرك أقراص تخزين ثانٍ ، و/أو وحدة معالجة رسومات من شركة NVIDIA.

دعم الجيل القادم من التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي

إن المواصفات القوية لجهاز S510 والتجهيزات المتينة تجعله منصة الأجهزة المثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال ، يمكن لمهنييّ السلامة العامة تقليل الضوضاء الخلفية المحيطة عند إجراء المقابلات وأخذ أقوال الشهود ، مما يحسن من وضوح التسجيل. ويمكن لمهنييّ صيانة السيارات تسريع عملية التشخيص من خلال خوارزميات الوقت الفعلي. من ناحية، تستمر منظمات التصنيع في اعتماد قدرات ذكية ومستقلة وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها. وفي الوقت نفسه ، يمكن لمهنييّ المرافق استخدام التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الميدانية بسرعة وتحديد مشكلات البنية التحتية الحرجة قبل أن تؤدي إلى توقف مكلِّف غير مخطط له.

يقول جريس وانغ، نائب رئيس المبيعات والتسويق ، والمدير العام لشركة إنتل تايوان (Intel Taiwan): "تمثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية جيلًا جديدًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع قدرات تسريع الذكاء الاصطناعي المخصصة المنتشرة عبر وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة العصبية. والريادة في هذا المضمار لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Core Ultra من شركة Intel، والتي توفر تسارعًا للذكاء الاصطناعي يتميز بكفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى قدرات الاستدلال المحلية التي توفرها أجهزة الكمبيوتر الشخصية. يسعدنا أن نرى جهاز S510 الجديد من جياتك يوفر تلك الإمكانيات من خلال منصة متينة ويخلق إضافة جديدة ضمن الاختيارات المتاحة في السوق من أجهزة الكمبيوتر الذكية التي تعمل بنظام Core Ultra من شركة Intel".

ويقول جيمس هوانغ ، رئيس شركة جياتك تكنولوجي كوربوريشن (Getac Technology Corporation): "نحن فقط في بداية طريق استكشاف آليات استغلال إمكانيات التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي والفوائد التي يمكن أن تتيحها للمنظمات العاملة في الصناعات المختلفة". "يجمع جهاز S510 الجديد بين الأداء المستقبلي والموثوقية القوية في حزمة مضغوطة وخفيفة الوزن ، مما يتيح للمستخدمين تنفيذ أحدث الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي بثقة تامة".

جهاز S510 الجديد متاح الآن. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.getac.com

1. تم تحديث الحالة اعتبارًا من 28 مايو 2024 ؛ حسب معرفتنا ، هذا المنتج هو أول كمبيوتر محمول متين يضم أحدث معالج من فئة Core Ultra من شركة Intel ومفتاح Copilot من شركة Microsoft.

نبذة عن Getac

شركة جياتك تكنولوجي كوربوريشن هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة المتينة وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات التي يمكن ارتداؤها على الجسم وأنظمة الفيديو داخل السيارة وإدارة الأدلة الرقمية وحلول تحليلات الفيديو للمؤسسات. تم تصميم حلول وخدمات جياتك لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم جياتك العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.getac.com . شارك في مدونة جياتك للصناعة Getac ، أو تابع الشركة على لينكد إن و يوتيوب .

اسم جياتك (Getac) وشعار جياتك (Getac) هما علامتان تجاريتان لشركة جياتك هولدنجز كوربوريشن (Getac Holdings Corporation) أو الشركات التابعة لها. وتُعدّ أيّ أسماء أو علامات تجارية أخرى مملوكة لأصحابها. جميع حقوق النشر محفوظة لشركة ©2024 Getac Technology.

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