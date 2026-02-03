Getac و Miltec Rugged Computing تستعرضان الحلول المتينة القادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الدفاع في "معرض الدفاع العالمي 2026"

تايبيه، 3 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "جيتاك تكنولوجي كوربوريشن"Getac Technology Corporation)) (جيتاك) وهي شركة رائدة في مجال الحوسبة المتينة وحلول الفيديو المتنقلة ومصنّعة ذات قدرات داخلية متقدمة ، عن مشاركتها في "معرض الدفاع العالمي" (WDS) 2026،، بالتعاون مع شريكها المحلي Miltec Rugged Computing (Miltec Rugged Computing).

سيُقام الحدث في "مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات" (ملهم) في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع قادة الدفاع العالميين والمصنّعين وصناع القرار لتشكيل مستقبل الدفاع والأمن.

في الكشك H1-K6.2 ، ستعرض Getac وMiltec Rugged Computing مجموعة من الأجهزة المتينة الحرجة للمهمات المثالية للدفاع الحديث والعمليات العسكرية على مستوى المجالات البرية والجوية. ستشمل الحلول المميزة الكمبيوتر المحمول المتين B360 من Getac، والكمبيوتر المحمول المتين V120 القابل للتحويل ، والكمبيوتر اللوحي F120 المتين بالكامل ، وكلها مصممة لتقديم أداء موثوق في أكثر البيئات التشغيلية تطلبًا.

توفر أجهزة Getac المتينة، التي تم تصميمها لتلبية معيار MIL-STD-810H الصارم من قبل القطاعات العسكرية والدفاعية، مقاومة للصدمات والاهتزاز والدرجات الحرارية القصوى والغبار والرطوبة مما يضمن الأداء المتواصل في ظروف الخطوط الأمامية والتكتيكية والمواقع النائية. يوفر B360 من Getac قدرات حوسبة عالية الأداء لعمليات القيادة والسيطرة وتحليل الاستخبارات وتخطيط المهمات المتنقلة. يوفر V120 وظائف عمل مرنة من الكمبيوتر المحمول إلى الكمبيوتر اللوحي ، مما يتيح القدرة على التكيف مع الفرق الميدانية العاملة في بيئات ديناميكية ، بينما يدعم الكمبيوتر اللوحي القوي F120 الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي ، والوعي الموضعي ، والاتصالات الآمنة أثناء المهام الحرجة.

البيانات في الوقت الفعلي تحدث نقلة نوعية في العمليات الميدانية

في "معرض الدفاع العالمي" 2026 ، ستسلط Getac الضوء أيضًا على منظومتها للاتصال الجوي الأرضي الذي يدعم نظام التحكم الأرضي ، مما يتيح التكامل الآمن والسلس مع الأنظمة المحمولة جوًا ومنصات إلكترونيات الطيران وبرامج الدفاع الحرجة للمهمات. تسمح هذه القدرات لأفراد الدفاع بالوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي ومعالجتها ومشاركتها أثناء البعثات الجوية، بالإضافة إلى عمليات الصيانة والتنسيق الأرضي الجوي لدعم القوات الجوية، والطيران، والاستعداد الدفاعي في جميع أنحاء المنطقة.

قال "جيري هوانغ"، نائب الرئيس في Getac: "تسلط مشاركتنا في "معرض الدفاع العالمي" الضوء على التزام Getac العميق بدعم تحديث الدفاع الاستراتيجي وأهداف التحول الرقمي في المنطقة". "من خلال الجمع بين تقنيتنا المتينة ذات المستوى العالمي مع الخبرة المحلية لشريكنا ، Miltec Rugged Computing ، نهدف إلى معالجة المتطلبات التقنية المتطورة للمهمات الحديثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، مما يسهل الوصول إلى الحلول المخصصة المصممة لتعزيز المرونة التشغيلية في البيئات الصعبة".

تعكس مشاركة Getac في "معرض الدفاع العالمي" 2026 التزامها المستمر بدعم رؤية الدفاع والتحديث العسكري في المنطقة ، بما في ذلك التركيز الاستراتيجي للسعودية على التحول الرقمي والتفاعل والتقنيات الدفاعية المتقدمة. من خلال شراكتها مع Miltec Rugged Computing ، تقدم Getac خبرة محلية ودعم تقني وحلول متينة مصممة خصيصًا مناسبة لمتطلبات التشغيل المتطورة للمنظمات الدفاعية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط على النطاق الأوسع.

نبذة عن Getac

"جيتاك تكنولوجي كوربوريشن" هي شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة المتينة القادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة اللابتوب والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم، وأنظمة الفيديو داخل السيارة، وإدارة الأدلة الرقمية، وحلول تحليلات الفيديو المؤسسية. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. واليوم، تقدم Getac خدماتها لعملائها في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والإطفاء والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. تم الاعتراف بشركة Getac مؤخرًا كإحدى "أكثر الشركات جدارة بالثقة في العالم" لعام 2024 من قبل مجلة "نيوزويك". لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع الويب: www.getac.com. يمكنكم المشاركة من خلال مدونة Getac للصناعة، أو متابعة الشركة على لينكد إن، ويوتيوب.

اسم Getac وشعارها هما علامتان تجاريتان لشركة "جيتاك هولدنجز كوربوريشن" (Getac Holdings Corporation) أو الشركات التابعة لها. وأيّ أسماء أو علامات تجارية أخرى هي مملوكة لأصحابها المعنيين. جميع الحقوق محفوظة لشركة ©2026 Getac Technology Corporation.

