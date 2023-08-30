GFI Software تعلن عن تحول GenAI عبر محفظة برامجها بالكامل مع CoPilot

كجزء من التزامها المبصر بريادة حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة من الجيل التالي، من المقرر أن تُدخل GFI Software مكونات GenAI لجميع منتجاتها البرمجية.

أوستن، تكساس، 30 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- GFI Software، الرائدة في مجال أدوات تكنولوجيا المعلومات لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، كشفت اليوم عن مبادرة رائدة لتعزيز محفظة منتجاتها بالكامل بقدرات GenAI. ستُدخل GFI Software لكل منتج مكون GenAI "CoPilot"، مما يعزز مكانتها في طليعة شركات البرمجيات مع الحلول التي تعتمد على GenAI. بناءً على النجاح الأخير لإضافة Jive CoPilot™ من قبل الشركة الشقيقة، IgniteTech، ستُدخل GFI Software لكل منتج مكون GenAI "CoPilot"، مما يعزز مكانتها في طليعة شركات البرمجيات مع الحلول التي تعتمد على GenAI.

سيكون لكل منتج في تشكيلة GFI Software الشاملة قريبًا CoPilot الخاص به، مما يسخر القوة التحويلية لـ GenAI. سواء كان KerioConnect CoPilot أو Exinda CoPilot أو أي منتج آخر في التشكيلة، يُمكن للمستخدمين توقع قفزة في الوظائف والمرافق وتجربة المستخدم الشاملة.

بعد التكامل السريع ونجاح Jive CoPilot™ الذي تم إدخاله بعد فترة وجيزة من انضمام Jive إلى عائلة IgniteTech، أدركت قيادة GFI Software الإمكانات الهائلة لـ GenAI في جميع المجالات. لا يقوم Jive CoPilot بتسخير قدرات GenAI لتلخيص البيانات المتطورة والأسئلة والأجوبة والبحث المتقدم فحسب، بل إن بعض أكبر عملاء Jive العالميين يستكشفون ويستفيدون بالفعل من هذه القدرة الرائدة. هذا التطبيق الواقعي والاستقبال الإيجابي من العملاء من الدرجة الأولى أظهرا الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن تقدمها GenAI للبرمجيات.

علق Eric Vaughan، الرئيس التنفيذي لشركة GFI Software و IgniteTech، على هذه المبادرة المهمة، قائلًا: "مع Jive CoPilot، أظهرنا تفانينا في دمج تقنية GenAI المتطورة. الآن، نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة التحويلية لمجموعة منتجاتنا بأكملها. استراتيجيتنا الأولى لـ GenAI تدعم رؤيتنا لمستقبل البرمجيات - وهي جعلها أكثر ذكاءً وأكثر استجابة وأكثر كفاءة إلى ما لا نهاية".

مع استمرار تطور صناعة التكنولوجيا السريع، لا تزال GFI Software تركز على البقاء في الطليعة، مما يضمن لعملائها دائمًا الوصول إلى الأدوات المتاحة الأكثر تطورًا. يعزز التكامل الشامل لتحسينات CoPilot GenAI عبر مجموعة المنتجات بأكملها سمعة GFI Software كرائدة في الجيل التالي من حلول البرمجيات.

نبذة عن GFI SOFTWARE

تقوم شركة GFI Software بتطوير برمجيات الأعمال الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أكثر من 40000 عميل يختارون حلول GFI Software لتطبيقات إدارة الشبكة والأداء والأمان والتعاون. تتوفر GFI Software من خلال الآلاف من الشركاء المتفانين في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة gfi.com.

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