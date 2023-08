GFI Software annonce la transformation de son portefeuille de logiciels grâce à l'IA générative CoPilot

Dans le cadre de son engagement stratégique de pionnier des solutions de nouvelle génération pour les PME, GFI Software s'apprête à introduire des composants d'IA générative dans l'ensemble de ses produits logiciels.

AUSTIN, Texas, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- GFI Software, leader dans le domaine des outils informatiques pour le marché des PME, a dévoilé aujourd'hui une initiative révolutionnaire visant à renforcer l'ensemble de son portefeuille de produits avec des capacités d'IA générative. GFI Software introduira le composant d'IA générative « CoPilot » dans chaque produit, afin de renforcer sa position à l'avant-garde des éditeurs de logiciels proposant des solutions basées sur l'IA générative. S'appuyant sur le récent succès de l'ajout de Jive CoPilot™ par la société sœur IgniteTech, GFI Software introduira le composant d'IA générative « CoPilot » dans chaque produit, afin de renforcer sa position à l'avant-garde des éditeurs de logiciels proposant des solutions basées sur l'IA générative.

Chaque produit de la vaste gamme de GFI Software aura bientôt son propre CoPilot, exploitant la puissance de transformation de l'IA générative. Qu'il s'agisse du CoPilot KerioConnect, du CoPilot Exinda ou de tout autre produit de la gamme, les utilisateurs pourront profiter d'un bond en avant en termes de fonctionnalité, d'utilité et d'expérience utilisateur globale.

Après l'intégration rapide et le succès de Jive CoPilot™ introduit peu après que Jive a rejoint la famille IgniteTech, la direction de GFI Software a reconnu le vaste potentiel de l'IA générative dans tous les domaines. Non seulement Jive CoPilot exploite l'IA générative pour une synthèse sophistiquée des données, des capacités de questions-réponses et une recherche avancée, mais certains des plus grands clients mondiaux de Jive explorent déjà activement cette capacité révolutionnaire et en tirent profit. Cette application dans le monde réel et l'accueil positif de clients de premier plan ont mis en évidence les immenses possibilités que l'IA générative peut introduire dans les logiciels.

Eric Vaughan, PDG de GFI Software et d'IgniteTech, a commenté cette importante initiative : « Avec Jive CoPilot, nous avons montré notre volonté d'intégrer la technologie de pointe de l'IA générative. Aujourd'hui, nous sommes ravis de nous engager dans cette voie de transformation pour l'ensemble de notre gamme de produits. Notre stratégie axée sur l'IA générative sous-tend notre vision de l'avenir des logiciels, en les rendant plus intelligents, plus réactifs et infiniment plus efficaces. »

Alors que l'industrie technologique poursuit son évolution rapide, GFI Software s'attache à rester à l'avant-garde, en veillant à ce que ses clients aient toujours accès aux outils les plus avancés disponibles. L'intégration complète des améliorations d'IA générative de CoPilot dans l'ensemble de la gamme de produits consolide la réputation de GFI Software en tant que précurseur de la prochaine génération de solutions logicielles.

À PROPOS DE GFI SOFTWARE

GFI Software développe des logiciels essentiels pour les petites et moyennes entreprises. Plus de 40 000 clients choisissent les solutions GFI Software pour leurs applications de gestion et de performance de réseau, de sécurité et de collaboration. GFI Software est disponible par le biais de milliers de partenaires dédiés dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : gfi.com.

