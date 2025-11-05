GHA تمنح أعلى درجة تكريم لـ "فايتل لايف": شهادة "معتمد بالتميّز" تمثل اعترافًا بالتميّز في تجربة المرضى للسفر الطبي

بالم بيتش جاردنز، فلوريدا 5 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- تفخر "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" Global Healthcare Accreditation (GHA)] ] بالإعلان عن حصول مركز "فايتل لايف" للعافية العلمية ، وهو شركة تابعة لمستشفى "بومرونجراد إنترناشيونال" في بانكوك ، على جائزة "معتمد بالتمّيز" بموجب شهادة "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" للتميّز في تجربة المرضى للسفر الطبي . يمثل هذا التصنيف اعترفًا على أعلى مستوى بالمنظمات التي تُظهر امتثالاً استثنائيًا؛ يتجسد في تحقيق 95٪ أو أعلى عبر معايير اعتماد "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" الصارمة.

تم تقييم "فايتل لايف"، وهو مزود رائد لخدمات طول العمر والعافية التكاملية القائمة على الأدلة ، لعملياته التي تركز على المريض ، بالإضافة إلى تنسيق الرعاية عبر الحدود ، والدعم متعدد اللغات للمرضى الدوليين. يعكس إنجاز المركز التزامًا قويًا بتقديم رعاية آمنة وشخصية وذات كفاءة ثقافية للمسافرين الطبيين والمغتربين وسياح العافية الذين يسعون إلى علاجات طول العمر المتقدمة في جنوب شرق آسيا.

وقال الدكتور "بولاكيت تيكاكيريكول"، بروفيسور مساعد، والرئيس التنفيذي لمركز العافية العلمية "فايتل لايف": "إن تلقي شهادة "معتمد بالتميّز" من "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" هو شهادة على تفاني أطبائنا وفرق الرعاية والشركاء لتقديم رعاية عالمية المستوى وقائمة على الأدلة للمرضى الدوليين". "تتمثل مهمتنا في الجمع بين برامج العافية القائمة على أساس علمي مع تجربة المريض المهتمة بالضيافة. هذا الاعتراف يؤكد نهجنا ويعزز التزامنا بتحسين النتائج باستمرار لأولئك الذين يسافرون إلى تايلاند لخدمات طول العمر والعافية."

تقوم "شهادة (هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية) للتميّز في تجربة المرضى للسفر الطبي" بتقييم المستشفيات والمراكز المتنقلة وفقًا للمعايير التي تمتد لتشمل النطاق الكامل لرعاية السفر الطبية؛ من الاستفسار الأول والفحص قبل السفر إلى الخدمات اللوجستية عند الوصول ، والموافقة المستنيرة بلغة المريض ، وتقديم العلاج الآمن والمتابعة. كما توسع الشهادة من نطاق المنظمات المتخصصة في العافية وطول العمر التي تسعى إلى المصادقة على صحة الخدمات التي تقدمها للمسافرين، والتي تركز على الوقاية والتعافي، والبرامج التي تزيد من العمر وتحسن العمر الصحي. يتم حجز تصنيف "معتمد بالتميّز" للمراكز التي لا تلبي التوقعات فحسب، بل تتجاوزها في مجال السلامة والشفافية وجودة الخدمة للمرضى المسافرين.

غالبًا ما تبلغ المنظمات التي تسعى للحصول على شهادة "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" عن فوائد قابلة للقياس بعد تحقيق الشهادة. وتشمل هذه التحسينات أعلى درجات رضا المرضى، وإحالات شفهية أقوى، ونمو في الإيرادات مدفوعًا بتحسين الاحتفاظ وولاء المرضى. تضم شهادة "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" التواصل والتعاطف والثقة في كل نقطة اتصال في رحلة السياحة الطبية ، مما يخلق بيئات رعاية تساعد فيها التجارب الاستثنائية في دعم نتائج صحية أفضل.

تتحول الرعاية الصحية من الرعاية التفاعلية إلى نموذج استباقي يركز على الوقاية، وطب نمط الحياة، والعلاجات التي تركز على طول العمر. تتوسع رحلات العافية، التي تمثل جزءًا من سوق السياحة الصحية الأوسع نطاقًا، بسرعة ، وتصنف برامج عكس الأمراض بين العروض الأسرع نموًا حيث يسعى المرضى ودافعو مقابل الخدمات إلى حلول دائمة تتجاوز إدارة الأعراض. هذا التغيير مدفوع بالشيخوخة السكانية ، والأنظمة الصحية الممتدة ، وزيادة طلب المستهلكين على حياة أطول وأكثر صحة.

قالت "رينيه ماري ستيفانو" ، الرئيس التنفيذي لـ "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية": "يأتي اعتراف "فايتل لايف" مع توسع السوق العالمية لطول العمر والعافية ، مدفوعًا بطلب أكبر على الخدمات الوقائية والتشخيصية والتجديدية التي تمدد العمر الصحي". "بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوضح كيف يمكن الجمع بين التميّز السريري من الطراز العالمي ، كما يمثله مستشفى "بومرونجراد" الدولي المعتمد من "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" ، بشكل سلس مع خدمات الوقاية والشفاء وطول العمر القائمة على الأدلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد. في "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" ، نرى أن هذا هو التقاطع المثالي للمعايير السريرية الصارمة والخبرة الوقائية وخبرة التعافي؛ من خلال نموذج يحمي السلامة مع النهوض بالرفاهية على المدى الطويل."

نبذة عن مركز العافية العلمية "فايتل لايف":

تأسس مركز "فايتل لايف" للعافية العلمية في عام 2001 ، وهو شركة تابعة لمستشفى "بومرونجراد" الدولي ، وهو مركز مقره بانكوك رائد في طول العمر والعافية التكاملية العلمية القائمة على الأدلة. نحن نجمع بين الخبرة السريرية ، والتشخيص المتقدم ، وبرامج العافية الشخصية لتحسين العمر الصحي ، وتعزيز الحيوية ، وإبطاء الشيخوخة البيولوجية. من خلال دمج الطب الدقيق والتدخلات الشاملة ، ندعم الأفراد في تحقيق حياة أطول وأكثر صحة وأكثر حيوية. يعد "فايتل لايف"، الملتزم بالتميّز السريري والابتكار وخدمات العافية المتميزة ، الشريك الموثوق به للمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والأفراد ذوي الأداء العالي في جميع أنحاء العالم.

لمعرفة المزيد عن مركز العافية العلمية "فايتل لايف"، تفضلوا بزيارة: https://www.vitallifeintegratedhealth.com/en/about

نبذة عن Global Healthcare Accreditation (GHA) :

في "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية"، نحن أكثر من مجرد هيئة اعتماد؛ فنحن شركاء استراتيجيون ملتزمون بتعزيز تجارب المرضى وممارسات الرعاية الصحية العالمية. تضمن خبرتنا، المستمدة من وكالات الاعتماد الرائدة، ورواد الرعاية الصحية، والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في قطاع السفر العلاجي وسياحة العافية، تقديم حلول مصممة خصيصًا للحكومات، ومقدمي الرعاية الصحية، وغيرهم من أصحاب المصلحة في الصناعة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتماد الإصدار 5.0 من معايير "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" (للسفر الطبي) من قبل "الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية" ( ISQua EEA ) ، مما يضمن استيفاء معاييرنا لأعلى المعايير الدولية لكيانات الاعتماد.

من خلال خدمات الاعتماد ، و الشهادة ، و التدريب ، و التطوير، والتحسين، والخدمات الاستشارية التي نقدمها تعمل "هيئة اعتماد خدمات الرعاية الصحية العالمية" على تعزيز الشفافية والرعاية التي تركز على المريض، بالإضافة إلى التحسين المستمر.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.GlobalHealthcareAccreditation.com

