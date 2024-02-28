Global Millennial Capital تجمع 20 مليون دولار لتمويل المشاريع التحويلية التي تعمل على تمكين الاقتصادات الرقمية المستقبلية في مراحلها المبكرة

تُعد شركة Global Millennial Capital شركة رائدة في تبني منهجية تحقيق الربح والأثر الإيجابي التي تتبعها كليةHarvard Business School من خلال عقد الشراكات مع رواد الأعمال الاستثنائيين.

بوسطن, 28 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Global Millennial Capital Ltd.، ("GMCL")، وهي شركة رأس مال استثماري حائزة على جوائز ومعروفة بتبينها لنهج بحثي قائم على البيانات لتحديد مجالات استثمارية جديدة في قطاع التكنولوجيا العالمي وتخفيف التحيز الاستثماري، عن إغلاق أول صندوق لها بقيمة 20 مليون ضمن جولة الاكتتاب الخاص التي تجاوز فيها الاكتتاب الحد الذي كانت تسعى إليه الشركة، وسيستثمر هذا الصندوق الاستثماري، الذي يرتكز على مجموعة العطية القطرية، وبمشاركة عدة مستثمرين من منطقة الخليج والعالم أجمع، في شركات التكنولوجيا القابلة للتوسع والتطوير على نحو كبير التي تركز على الملكية الفكرية، وتقودها مواهب استثنائية في مجال ريادة الأعمال.

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تأسست شركة GMCL في عام 2021، وسط جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، بغرض الاستثمار في شركات التكنولوجيا حيث تمتعت بإمكانية فريدة للتواصل مع المؤسسات الأكاديمية والشركات الحاضنات والمسرعات للأعمال التجارية وشركات رأس المال الاستثماري، وتستخدم الشركة نموذجًا قائمًا على الأبحاث لتنمية قدرتها على إتمام الصفقات ولأتمتة عمليات التقييم الأولي لميزات الشركات الناشئة واستكشاف قدراتها الكامنة، وهي الميزة الفريدة التي تقدمها GMCL للمستثمرين.

تتبنى شركة GMCL الناشئة منظورًا مربحًا ولكنه "متناقضًا" لاكتشاف مواطن الاستثمار واتجاهاته العالمية في قطاع التكنولوجيا، فاستثمرت الشركة في مجموعة متنوعة تتكون من خمسة عشر شركة تكنولوجية لا تزال في أطوار نموها الأولى وتعمل في القطاعات الثورية، مثل التمويل اللامركزي، وتقنيات blockchain، والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية، التي تجسد آفاق التفكير التصميمي والابتكار في الاقتصادات الرقمية، وتهدف الشركة إلى الاستثمار في حوالي خمسة وثلاثين شركة مع إمكانية الحصول على رأس مال غير محدود يتجاوز الاستثمار الأولي.

إن كبار أعضاء فريق الإدارة ليسوا حديثي العهد بمجال الاستثمارات، فقد سبق لهم أن استثمروا في صناديق ذات إستراتيجيات مماثلة واستطاعوا الخروج منها بأرباح وتوصلوا كذلك للمسارات المناسبة للخروج منها في إطار زمني واقعي، ويتألف المجلس الاستشاري للصندوق من رواد الاستثمارات يتمتعون بأكثر من مئة عام من الخبرة الاستثمارية المشتركة، ويملكون أوراق اعتماد قوية في مجالات الاستشارات الإستراتيجية ومشاريع إدارة الأصول التي تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.

تتمتع Andreea Danila، الشريك العام وعضو لجنة الاستثمار، بسجل مثير للإعجاب في تنفيذ مختلف مهام إدارة الصناديق الاستثمارية نيابة عن المستثمرين والتي تشمل رأس المال الاستثماري والتمويل الوسطي والائتمان والأسهم الخاصة، وقد استثمرت Andreea مسبقًا في خمسين شركة تكنولوجية لا تزال في أطوار نموها الأولى وقدمت الاستشارات بشأن أكثر من عشرين صفقة للشركات المتوسطة في قطاعي التكنولوجيا والمستهلكين.

إن شركة GMCL، أحد أعضاء اتحاد Impact Finance Research Consortium، رائدة في الابتكار القائم على استخدام البيانات واتباع منهجية الاستثمار لتحقيق الربح والتأثير الإيجابي لصناديق رأس المال الاستثماري من خلال استخدام مقاييس التأثير المبتكرة المدعومة بأبحاث قوية مكتملة ببرمجيات مبتكرة، ومن خلال قياس التأثيرات الملموسة وغير الملموسة لهذه الاستثمارات في أطوارها المبكرة خلال دورات توسعها المفرط، يستطيع أصحاب المصلحة في الصناعة تمييز العوائد المالية وكذلك مقاييس التأثير مثل مؤشرات الشمول الاجتماعي والمالي، وبالتالي تشكيل أطروحة قوية للمؤسسين الذين يهتمون بإحداث تأثير إيجابي لبناء شركات تكنولوجية قابلة للتوسع والتطوير ويمكنها تغيير طريقة التعامل بين المستهلكين والشركات والحكومات في الاقتصاد الرقمي الجديد.

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