GoComet تغير مفهوم ذكاء سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي في Odyssey Dubai 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- استضافت GoComet قمة Odyssey Dubai 2025 وهي الطبعة الثامنة من قمة الابتكار في سلسلة التوريد في The St. Regis. وقد جمع الحدث أكثر من 70 من قادة القطاع، من بينهم ممثلون عن شركات Novartis وHenkel وL'Oréal وMax Retail، لاستكشاف كيف تُسهم التكنولوجيا في إحداث تحول جذري في سلاسل التوريد بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما شهدت القمة إطلاق "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، وهو رؤية شركة GoComet الطموحة لبناء منظومات لوجستية ذكية ومستقلة ومرنة.

"أي منتج نقوم بتطويره يجب أن يخفف من ملل المستخدمين كما يجب أن يخرجهم من أعمالهم الروتينية والمملة التي لا تسمح لهم بالمساهمة الحقيقية في الشركة. هذا هو ما يدفعني كل يوم للاستيقاظ وإعداد GoComet ".

Chitransh Sahai ، الرئيس التنفيذي لشركة GoComet

تعزيز الكفاءة من خلال الأتمتة: رؤى من الكلمة الرئيسية

ألقى الكلمة الرئيسية كل من Mohamed Ismail ، رئيس القدرات التصنيعية، و Ma'an Felemban ، رئيس الخدمات اللوجستية في شركة GoodyCo (مجموعة باسمح). وقد استعرضا مسيرة مجموعة باسمح نحو بناء سلسلة توريد رقمية ومرنة وقادرة على مواجهة الاضطرابات.

تمتلك الشركة إرثًا يمتد لأكثر من ستة عقود، وتدير سنويًا ما يزيد عن 6.000 حاوية من 70 موقع تصنيع في 25 دولة و60 ميناءً حول العالم. ولكن مع هذا الحجم الهائل من العمليات، تزداد درجة التعقيد. وكما أشار Felemban : "في مجال الخدمات اللوجستية، ينطبق قانون مورفي دائمًا: فإذا كان هناك أي احتمال لحدوث خطأ، فإنه سيحدث".

اليوم، ومن خلال دمج منصة GoComet مع نظام تخطيط الموارد المؤسسية ( ERP ) وبرامج إدارة سلسلة التوريد الحالية، فقد نجحت المجموعة في أتمتة ما يقرب من 60% من عملياتها الأساسية، مما يضمن اتساق البيانات وتسريع وتيرة التعاون وتحقيق رؤية شاملة ومتكاملة للعمليات.

وقال Ismail : "ما تمكنا من فعله هو استخدام GoComet كجهاز عصبي مركزي لعملياتنا اللوجستية. لقد أصبحت المنصة بمثابة نظام تشغيل لوجستي متكامل بالنسبة لنا، نظام بيئي شامل يدير جميع المهام والعمليات في مكان واحد".

لقد مكنت التنبيهات التنبؤية والرؤية الفورية المجموعة من التعامل بمرونة مع إضرابات الموانئ في شمال أوروبا والازدحام في البحر الأحمر والتغييرات التنظيمية، محققةً التحول من دورات الاستجابة الشهرية إلى التخطيط في الوقت الفعلي.

تمثل استراتيجيتهم " ADAPT " - التي تقوم على التعاون النشط والتكامل الرقمي والمرونة والتحليلات التنبؤية وبناء المواهب - حاليًا حجر الزاوية في رؤيتهم لسلسلة التوريد. وأكد Ismail : "إن سلاسل التوريد المرنة لا تُبنى في أوقات الهدوء؛ بل تُصقل عبر الاضطرابات. فكل تحدٍ يعلمنا كيف ننهض من جديد بشكل أقوى وأسرع وأكثر ذكاءً".

أكد كلا المتحدثين أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يدعمان الفرق ولا يحلان محلها، مما يحرر الموظفين من مهام التعامل مع المشكلات اليومية الروتينية للتركيز على اتخاذ قرارات استباقية واستراتيجية.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف مجموعة باسمح إلى تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، مواصلةً رحلتها نحو سلسلة توريد أكثر ذكاءً ومرتكز على البيانات.

تنبؤي ومستقل وتحولي: العرض التوضيحي للمنتج

واختُتم الحدث بإطلاق منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل من GoComet ، والتي يمكنها فهم نية المستخدم واستخلاص الرؤى من رسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF وتحديد المخاطر، وغير ذلك الكثير، وكل ذلك دون أي تدخل يدوي.

هذا بالإضافة إلى أداة " Incidents Lens "، التي تدمج البيانات المباشرة للموانئ والطقس والبيانات الجيوسياسية مع بيانات الشحن، مما يمكن الشركات من توقع الاضطرابات وتقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي.

تتعلم منصة الذكاء الاصطناعي من GoComet وتتكيف وتعمل نيابة عنك، مما يمكن الشركات من تقليل المهل الزمنية بنسبة 20% وخفض التكاليف بنسبة 25% تقريبًا.

إن المرحلة التالية من الابتكار في الخدمات اللوجستية لا تعتمد على التدخل اليدوي، بل على الوعي الاستباقي.