GSMA M360 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعود إلى الرياض

تشكيل المشهد التكنولوجي المستقبلي 5-6 ديسمبر 2023

لندن, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- إن GSMA تعيد M360 MENA إلى واحدة من أسرع العواصم الرقمية تطوراً في العالم، الرياض. بالتعاون مع الراعي المضيف، STC والراعي Gold Sponsor Salam، ستوفر M360 MENA المنصة المثالية لاستكشاف الاستراتيجيات والتعاون والسياسات لتسريع المستقبل الرقمي الأول في المنطقة.

سيعقد جدول أعمال الجلسات الرئيسية والمنتديات يومي 5 و6 ديسمبر في فيرمونت الرياض، وسيضم قادة الصناعة والمبتكرين والخبراء العالميين والإقليميين مثل الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني (Ooredoo) وحاتم دويدار ( e&) وأحمد السهيلي (البحر الأحمر العالمي)، والدكتور بوكار أ. با (مجلس سامينا للاتصالات)، وهوكان سيرفيل (stc)، و، والدكتور ماهر شيرا (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، وغيرهم الكثير. انضم إلينا لاستكشاف ومناقشة موضوعات الصناعة الرئيسية التي تدعم الموجة التالية من التغيير التكنولوجي، بما في ذلك تحويل الشبكات، والجيل الخامس، والشبكات المستقبلية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة المتطورة عبر مختلف قطاعات الصناعة.

نرحب بقادة التكنولوجيا والاتصالات والحكومة للاجتماع مرة أخرى في M360 MENA في مدينة يمهد فيها اعتماد التكنولوجيا الطريق لاقتصادات أخرى. يمكن لأعضاء وسائل الإعلام التسجيل للحصول على تصريح مجاني عن طريق الاتصال بالمكتب الصحفي لـ GSMA على [email protected]. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: website.

نبذة عن GSMA

GSMA هي منظمة عالمية توحد النظام الشامل للجوال لاكتشاف وتطوير وتقديم الابتكار الأساسي لبيئات الأعمال الإيجابية والتغيير المجتمعي. تتمثل رؤيتنا في إطلاق العنان للقوة الكاملة للاتصال حتى يزدهر الناس والصناعة والمجتمع. يمثل GSMA المشغلين المتنقلين والمنظمات عبر النظام الشامل المتنقل والصناعات المجاورة، ويقدم لأعضائه ثلاث ركائز عامة: الاتصال من أجل الخير، والخدمات والحلول الصناعية، والتوعية. يتضمن هذا النشاط النهوض بالسياسات، ومعالجة أكبر التحديات المجتمعية اليوم، ودعم التكنولوجيا وقابلية التشغيل البيني التي تعمل على الجوال، وتوفير أكبر منصة في العالم لعقد النظام الشامل المتنقل في سلسلة الأحداث MWC وM360.

ندعوك لمعرفة المزيد في gsma.com

للتواصل الاعلامي

المكتب الصحفي لـ GSMA

[email protected]