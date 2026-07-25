ترحب GSMA بإعلان أبوجا بشأن التوصيلية الهادفة في أفريقيا وتنضم إلى شركائها في إطلاق ATLAS Umoja

بدعم حكومات بنين وكينيا وناميبيا ونيجيريا وتوغو، تستند مبادرة ATLAS Umoja AI إلى الزخم الذي ولّدته لجنة AI for Good Global Commission للنهوض بذكاء اصطناعي موثوق وشامل للجميع في أفريقيا، تقوده جهود أفريقية ومن أجل أفريقيا.

أبوجا، نيجيريا, 25 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تؤيد رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) إعلان أبوجا الوزاري بشأن التوصيلية الهادفة في أفريقيا، الصادر عن الوزراء ورؤساء الوفود خلال مؤتمر المندوبين المفوضين (CPL-2026) للاتحاد الأفريقي للاتصالات (ATU)، وتعدّه محطة مهمة في مسار تعزيز مستقبل أفريقيا الرقمي من خلال السياسات القائمة على الأدلة والاستثمار والتعاون الإقليمي.

تلتزم الحكومات الأفريقية، بموجب الإعلان، بالنهوض بسياسات تعزز التوصيلية الهادفة والشمول الرقمي، وتدعم بنية تحتية رقمية قادرة على الصمود وتنظيم محايد تكنولوجيًا وخدمات رقمية ملائمة للاحتياجات المحلية؛ وفي الوقت نفسه، يعزز الإعلان التعاون بين الحكومات والصناعة وشركاء التنمية بهدف سد فجوة التوصيلية وفجوة الاستخدام في القارة.

دعمًا لهذه الطموحات، أعلنت GSMA وشركاؤها اليوم إطلاق ATLAS Umoja AI، وهي مبادرة جديدة على مستوى القارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي للغات الأفريقية. تضم المبادرة وزارة الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا، ووزارة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في توغو، ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ناميبيا، ووزارة التحول الرقمي والابتكار في بنين، إلى جانب Awarri وZindi وPawa AI وMozisha.

استكمالًا للبرامج الوطنية للذكاء الاصطناعي، ستتيح ATLAS Umoja للحكومات والباحثين وممثلي القطاع تبادل الخبرات ومجموعات البيانات وأفضل الممارسات من أجل تطوير ذكاء اصطناعي موثوق وقابل للتوسع، يعكس بصورة أفضل لغات أفريقيا وثقافاتها وأولوياتها الإنمائية.

وتستند المبادرة إلى الزخم الناجم عن إنشاء لجنة AI for Good Global Commission مؤخرًا. تعهد وزراء نيجيريا وناميبيا وتوغو، الأعضاء في اللجنة، بدعم ATLAS Umoja، في تأكيد على تحول الطموحات العالمية لبناء ذكاء اصطناعي موثوق وشامل للجميع إلى تعاون إقليمي عملي.

قالت Angela Wamola، رئيسة منطقة أفريقيا لدى GSMA: «يجب أن يعكس مستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا لغاتها ومجتمعاتها وأولوياتها الإنمائية. ومن خلال إتاحة الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية باللغات التي يتحدث بها الناس يوميًا، ستسهم مبادرةUmoja ATLAS في التصدي لعقبتين من أكبر العقبات التي تحد من الإقبال على استخدام الإنترنت، وهما المهارات الرقمية والمحتوى الملائم للسياق المحلي، بما يدعم الجهود الرامية إلى سد فجوة الاستخدام في أفريقيا وتوسيع نطاق التوصيلية الهادفة في مختلف أنحاء القارة.»

وخلال مؤتمر ATU، أجرت GSMA أيضًا مناقشات مع صانعي السياسات بشأن أطر تنظيمية مهيأة للمستقبل، تشمل التوصيلية عبر السواتل وسياسات الطيف الترددي وتراخيص محايدة تكنولوجيًا، وهو ما يعزز الإجراءات العملية اللازمة على صعيد السياسات لتوسيع نطاق التوصيلية الهادفة وتسريع التحول الرقمي في أفريقيا.