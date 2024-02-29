GSMA تعلن عودة M360 MENA في 2024

تمت مشاركة الخبر خلال حفل توقيع بين GSMA والراعي، Ooredoo، في MWC برشلونة 2024

برشلونة، إسبانيا،, 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- كشفت GSMA اليوم عن عودة حدث M360 MENA. الحدث، الذي ستستضيفه GSMA بالشراكة مع Ooredoo، سيقام في الدوحة، قطر، من 18 إلى 19 نوفمبر 2024. تم الإعلان عن ذلك خلال حفل توقيع بين GSMA و Ooredoo في MWC برشلونة 2024. ستجمع نسخة 2024 من M360 MENA قادة الصناعة من صناعات خدمات الهاتف والصناعات المجاورة وصناع السياسات لمدة يومين من النقاش والمناظرات.

Mats Granryd, Director General, GSMA joined Sheikh Mohammed Bin Abdulla Bin Mohammed Al Thani, Deputy Group Chief Executive Officer of Ooredoo Group to celebrate the return of GSMA M360 MENA in a signing ceremony at MWC Barcelona 2024

ستشمل العناصر الرئيسية لبرنامج الحدث دور المبادرات مثل GSMA Open Gateway في تعزيز التعاون على مستوى الصناعة بأكملها، وأهمية أطر السياسات التي تضمن مساهمات عادلة ومتكافئة في صيانة البنية التحتية للجوال، والتقدم نحو فجوة الاستخدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجلب فوائد إنترنت الجوال للجميع.

أكد الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، على أهمية هذا الحدث، قائلًا: "إطلاق M360 MENA في الدوحة خلال MWC Barcelona يبرز تحالفنا الاستراتيجي مع GSMA. هذه اللحظة ليست احتفالًا لـ Ooredoo فحسب، بل لكلا المنظمتين والدور المحوري الذي نلعبه في التحول الرقمي. شراكتنا المتأصلة إلى عمق كبير مع GSMA تهدف إلى استغلال الاتصال لتحسين المجتمع والأعمال والعالم. من خلال جمع قادة الفكر وصناع السياسات والمبتكرين من حول العالم، نساعد على تطوير الإمكانيات الغير محدودة للتكنولوجيا الرقمية لتوحيدنا وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات و GSMA في صياغة مستقبلنا المشترك والأكثر اتصالًا.".

كما شارك الشيخ علي بن جابر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر، رؤيته، قائلًا: "إعلان M360 MENA في الدوحة هو علامة فارقة هامة للغاية لكل من Ooredoo وقطر. مع استعدادنا لاستضافة ضيوفنا الدوليين في الدوحة في نوفمبر هذا العام، نتذكر الإمكانيات التحويلية للتكنولوجيا الرقمية لتخطي الحدود ودورها الحاسم في تشكيل مجتمعنا إلى الأفضل. سيكون حدث M360 MENA منصة لمشاركة الرؤى، وتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية التي ستساعد في بناء مجتمع رقمي أكثر شمولية وتمكينًا.".

أضاف Mats Granryd، المدير العام لـ GSMA: "نحن متحمسون للتعاون مع Ooredoo على استضافة M360 MENA في الدوحة. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الشمول الرقمي والابتكار والتعاون في هذه المنطقة الديناميكية. من خلال جمع المعنيين الرئيسيين وخبراء الصناعة وقادة الفكر، نهدف إلى قيادة المحادثات التي ستشكل مستقبل الإتصال، ودفع النمو الاقتصادي، والمساهمة في التقدم الرقمي المستمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعكس الحدث التزامنا ببناء مستقبل متصل وممكّن للمنطقة بأكملها.".

سلسلة M360: تركيز إقليمي، تأثير عالمي

مقدم من GSMA، أحداث M360 هي سلسلة من الأحداث العالمية التي توحد النظام البيئي الإقليمي لخدمات الجوال. يهدف الحدث إلى اكتشاف وتطوير وتقديم الابتكار الذي يعمل كأساس لبيئات الأعمال والتغيير المجتمعي الإيجابيين. من خلال الكلمات الأساسية الملهمة، وحلقات النقاش المثيرة للتفكير، ودراسات الحالة الثاقبة حول تكنولوجيا الجوال، يأتي كبار التنفيذيين في صناعة خدمات الجوال والصناعات المجاورة للتعلم ومناقشة تفاصيل تحدياتهم ونجاحاتهم، وكذلك التواصل وبناء علاقات مع الأقران.

حول Ooredoo

تشركة Ooredoo هي شركة اتصالات قطرية رائدة، تقدم خدمات الهواتف المحمولة، وخدمات الإنترنت الثابت، وخدمات الانترنت واسع النطاق، وخدمات شركات مدارة مُصممة خصيصًا لاحتياجات العملاء والشركات. باعتبارها شركة تركز على المجتمع، تسترشد شركة Ooredoo برؤيتها المتمثلة في إثراء حياة الناس واعتقادها بقدرتها على تحفيز النمو البشري من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة الناس لتحقيق كامل إمكاناتهم.



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حول GSMA

: إن GSMA هي منظمة عالمية توحد النظام الشامل للجوال لاكتشاف وتطوير وتقديم الابتكار الأساسي لبيئات الأعمال الإيجابية والتغيير المجتمعي. تتمثل رؤيتنا في إطلاق العنان للقوة الكاملة للاتصال حتى يزدهر الناس والصناعة والمجتمع. يمثل GSMA مشغلين الاتصالات والمنظمات عبر النظام الشامل المتنقل والصناعات المجاورة، ويقدم لأعضائه ثلاث ركائز أساسية: الاتصال من أجل المصلحة، والخدمات والحلول الصناعية، والوصول. يتضمن هذا النشاط النهوض بالسياسات، ومعالجة أكبر التحديات المجتمعية اليوم، ودعم التكنولوجيا وقابلية التشغيل البيني التي تعمل على الجوال، وتوفير أكبر منصة في العالم لعقد النظام الشامل المتنقل في سلاسل الأحداث MWC وM360. ندعوك لإيجاد المزيد عبر gsma.com

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